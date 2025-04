ETV Bharat / state

కూలీలపైకి దూసుకెళ్లిన వ్యాన్​ - ఇద్దరు మహిళలు మృతి - ROAD ACCIDENT IN WEST GODAVARI DIST

April 16, 2025

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Two Died in Road Accident In West Godavari District : పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా మొగల్తూరులోని 216వ జాతీయ రహదారిపై ఘోర ప్రమాదం చోటు చేసుకుంది. జాతీయ రహదారి పక్కన ఉపాధి పనులు చేస్తున్న కూలీలపైకి ఆయిల్ ప్యాకెట్ల లోడుతో వెళ్తున్న మినీ వ్యాను దూసుకెళ్లింది. ఈ ప్రమాదంలో ఇద్దరు మహిళలు అక్కడికక్కడే మృతి చెందగా మరో ఇద్దరు తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. విషయం తెలుసుకున్న నరసాపురం ఎంఎల్ఏ బొమ్మిడి నాయకర్ ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని సహాయ చర్యలను పర్యవేక్షించారు. పోలీసులతో కలిసి క్రేన్​తో వాహనాన్ని వెలికితీసి క్షతగాత్రులను ఆసుపత్రికి తరలించారు.

మరోవైపు కడప జిల్లా చింతకొమ్మదిన్నె మండలం బుగ్గిలేటిపల్లె వద్ద రోడ్డు ప్రమాదం జరిగింది బైక్‌పై వెళ్తుండగా గుర్తుతెలియని వాహనం ఢీకొని ఇద్దరు మృతి చెందారు.