డైనోసార్స్‌ కాలం నాటి అరుదైన చెట్టు - సైకస్‌ బెడ్డోమి ప్రత్యేకత ఇదే!

280 మిలియన్‌ సంవత్సరాల చరిత్ర కలిగిన సైకస్‌ బెడ్డోమి - డైనోసార్స్‌ యుగంలోనూ ఉన్న చెట్టు జాతి - CITES జాబితాలో చోటు పొందిన అరుదైన వృక్షం

Cycad Cycas Beddomei tree
October 4, 2025

Cycad Cycas Beddomei Tree: తూర్పు కనుమలలో భాగమైన శేషాచలం అడవులు ప్రకృతి అద్భుతాలకు నిలయాలు. తిరుమల శ్రీవేంకటేశ్వరస్వామి కొండల పరిధిలో ఎన్నో అరుదైన జీవజాతులు, వృక్షజాతులు ఇప్పటికీ మనుగడ సాగిస్తున్నాయి. వాటిల్లో ఒక ప్రత్యేక చెట్టు సైకస్‌ బెడ్డోమి. స్థానికంగా దీన్ని ‘పేరీత చెట్టు’ అని పిలుస్తారు. ఈ చెట్టు ప్రత్యేకత ఏమిటి? ఎందుకు అంత ప్రాధాన్యం సంతరించుకుంది? తెలుసుకుందాం.

డైనోసార్స్‌ కాలం నుంచి మనుగడ: సైకస్‌ బెడ్డోమి చరిత్ర మానవ జాతి పుట్టుకకు చాలా ముందుగానే ప్రారంభమైంది. శాస్త్రవేత్తల ప్రకారం, ఈ చెట్టు పెర్మియన్‌ కాలం (280 మిలియన్‌ సంవత్సరాల క్రితం) నుంచే ఉంది. డైనోసార్స్‌ కాలంలోనూ ఇవే అడవులను అలంకరించేవని పరిశోధకులు చెబుతున్నారు. జురాసిక్‌ యుగంలో ఉన్న వృక్షజాతులలో కొన్ని ఇప్పటికీ మనకు కనబడటం అరుదు. వాటిలో ఒకటి సైకస్‌ బెడ్డోమి.

సైకస్‌ బెడ్డోమి: ఇది వివృత బీజ వర్గానికి చెందిన అరుదైన మొక్క. దీని ప్రధాన ఆవాసం భారతదేశమే. ముఖ్యంగా తిరుమల శ్రీవేంకటేశ్వర స్వామి కొండల్లో, శేషాచలం అటవీ ప్రాంతంలో ఇవి ఎక్కువగా కనిపిస్తాయి. ఈ చెట్టు ఆకులు దాదాపు 90 సెంటీమీటర్ల పొడవు కలిగి ఉంటాయి. పసుపు, గోధుమ రంగుల మేళవింపుతో ఉండే వీటి ఆకులు ప్రత్యేక ఆకర్షణీయంగా ఉంటాయి. ప్రకృతి శిల్పంలా కనిపించే వీటి ఆకృతే కాకుండా, ఈ జాతి యొక్క అరుదైన స్థితి కూడా శాస్త్రవేత్తలు, పర్యావరణవేత్తలకు ఆసక్తికరంగా మారింది.

అంతరించి పోతున్న జాతిలో ఒకటి: ఈ చెట్టును CITES (Convention on International Trade in Endangered Species) అంతరించి పోతున్న జాతుల జాబితాలో చేర్చింది. అంటే దీని వృక్షజాతి భవిష్యత్తులో మాయం అయ్యే ప్రమాదం ఉందన్నమాట. ప్రకృతి సమతుల్యతకు ఇది ఎంతో కీలకమని శాస్త్రవేత్తలు పేర్కొంటున్నారు.

ఔషధ గుణాలు-ఆయుర్వేదంలో వినియోగం: సైకస్‌ బెడ్డోమి కేవలం చారిత్రకమైన చెట్టు మాత్రమే కాదు, ఔషధ గుణాలు కూడా కలిగినది. దీని కాండం, ఆకులు, కాయలు ఆయుర్వేద వైద్యంలో ఉపయోగిస్తారు. ముఖ్యంగా రుమటాయిడ్‌ ఆర్థరైటీస్‌, కండరాల నొప్పులు, వాపులు తగ్గించడంలో దీని నుంచి తీసే పదార్థాలు ప్రయోజనకరంగా ఉంటాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు.

తిరుపతిలో పరిరక్షణ చర్యలు: ఈ అరుదైన చెట్టు జాతి పూర్తిగా అంతరించిపోకుండా ఉండేందుకు అటవీ శాఖ ప్రత్యేక చర్యలు తీసుకుంటోంది. తిరుపతిలోని శేషాచల జీవవైవిద్య పరిశోధనాశాల (బయోల్యాబ్‌) ప్రాంగణంలో వీటిని పరిశోధనాత్మకంగా పెంచుతున్నారు. విత్తనాల సేకరణ, ప్రయోగాత్మక సాగు, శాస్త్రీయ పరిశీలనలు చేస్తున్నారు.

ఇక శేషాచలం అటవీ ప్రాంతంలో ఉన్న సహజ వృక్షావరణాన్ని కాపాడేందుకు పర్యావరణ శాఖ ప్రత్యేక పర్యవేక్షణ కొనసాగిస్తోంది. స్థానిక ప్రజలకు కూడా వీటి విలువను తెలియజేసి, రక్షణలో భాగస్వామ్యం చేస్తున్నారు. “డైనోసార్స్‌ కాలం నుంచి మనుగడ సాగిస్తున్న సైకస్‌ బెడ్డోమి చెట్టు కేవలం ఒక వృక్షజాతి కాదు-ప్రకృతి వారసత్వం” అని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఈ చెట్టు వలన పర్యావరణ సమతుల్యత కొనసాగుతుంది. పూర్వజీవశాస్త్రానికి ఇది ప్రత్యక్ష సాక్ష్యంగా నిలుస్తుంది. కాబట్టి ఈ చెట్లను కాపాడటం, పరిరక్షించడం మనందరి బాధ్యత. నేటి తరానికి మాత్రమే కాదు, రాబోయే తరాలకు కూడా ఈ అరుదైన వృక్షజాతిని అందించడం మన కర్తవ్యమని పర్యావరణవేత్తలు సూచిస్తున్నారు.

