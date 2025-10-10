ETV Bharat / state

'ఇంట్లో ఖాళీగా ఉండటం ఎందుకు? - మీ ఫోన్​తోనే సంపాదించండి' : ఆశపడ్డారో అంతే సంగతులు!

వర్క్‌ ఫ్రం హోం, పెట్టుబడుల పేరుతో సైబర్‌ నేరగాళ్ల బురిడీ - చిరు వ్యాపారం సాగించాలని ఆరాటపడుతున్న గృహిణులు, నిరుద్యోగ యువతులు - ఆన్‌లైన్‌ మోసాల పట్ల అప్రమత్తత అవసరమంటున్న నిపుణులు

Cyber Criminals Targets Housewives
Cyber Criminals Targets Housewives (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 10, 2025 at 12:00 PM IST

Cyber Criminals Targets Housewives : ఇంట్లోనే ఉంటూ డబ్బు సంపాదించాలనే గృహిణులు, నిరుద్యోగ యువతుల ఆశను సైబర్ నేరగాళ్లు అస్త్రంగా మార్చుకుంటున్నారు. సులభంగా తక్కువ సమయంలో ఎక్కువ ఆదాయం వచ్చే అవకాశాల కోసం ఎదురు చూసే వారిని లక్ష్యంగా చేసుకుని ఆన్‌లైన్ మోసాలు చేస్తున్నారు.

'ఇంట్లో కూర్చుని పని చేయడం ద్వారా రోజుకు రూ.500-రూ.1000 వరకు సంపాదించండి, ఆన్‌లైన్‌ సర్వే, డేటా ఎంట్రీ, వర్క్ ఫ్రం హోమ్ జాబ్స్‌లో చేరండి' అంటూ సోషల్ మీడియా, ఈ-మెయిల్స్, మెసేజ్‌ల ద్వారా మోసపూరిత ప్రకటనలు ఊదరగొడుతున్నారు. ఇంటి నుంచి పని చేసేందుకు అనుకూలంగా ఉండే ఉద్యోగాలు, చిన్నపాటి ఆన్‌లైన్ వ్యాపారాలు చేయాలనుకునే వారు ఈ మాటలకు సులభంగా ఆకర్షితులవుతున్నారు.

మొదట్లో కొంత డబ్బు అకౌంట్లోకి : మొదట్లో సైబర్​ నేరగాళ్లు ఆ మోసాన్ని నమ్మించడానికి జీతం, కమీషన్​, పెట్టుబడి లాభాల పేరిట చిన్న మొత్తాలను బాధితుల బ్యాంక్​ అకౌంట్​ లేదా యూపీఐ ద్వారా కొంత డబ్బును పంపుతున్నారు. ఆ తర్వాత రెట్టింపు లాభాల అశ చూపడం, ఇంకా పెద్ద ప్రాజెక్టులు ఇస్తున్నామని చెప్పి రిజిస్ట్రేషన్​ ఫీజు, సెక్యూరిటీ డిపాజిట్​ పేరిట ఇలా వివిధ కారణాలు చెప్పి డబ్బు అందిన వెంటనే అదృశ్యమవుతున్నారు. ఈ తర్వాత ఫోన్​ నంబర్లు పని చేయకుండా చేస్తారు. దీంతో బాధితులు తమ డబ్బు తిరిగి పొందలేక మోసపోయినట్లు గ్రహిస్తారు.

  • నిజామాబాద్​ జిల్లా మాలపల్లికి చెందిన ఓ గృహిణి వర్క్​ ఫ్రం హోం అవకాశం కోసం ఎదురుచూస్తోంది. అదే సమయంలో ఆమె వాట్సాప్​కు వచ్చిన ఓ ప్రకటనను చూసి ఫోన్​ చేసింది. తాము సూచించే హోటళ్లకు స్టార్​ రేటింగ్​ ఇవ్వాలని, అలా చేస్తే మీ అకౌంట్​లోకి డబ్బులొస్తాయని అవతలి వ్యక్తులు నమ్మించారు. దీంతో ముందుగా రూ.50 వేలు చెల్లిస్తే అవకాశం కల్పిస్తామని చెప్పి ఆమెను బురిడీ కొట్టించారు.
  • నగరానికి చెందిన మరో గృహిణి ఆన్​లైన్​ ప్రకటనను చూసి ఓ సంస్థలో పెట్టుబడి పెట్టింది. కొన్నాళ్లు ఖాతాకు డబ్బులు జమయ్యాయి. దీంతో మరిన్ని డబ్బులకు ఆశ పడి ఇది నిజమేనని నమ్మి మరో రూ.40 వేల పెట్టుబడి పెట్టింది. ఆ తర్వాత నుంచి అవతలి వ్యక్తి ఫోన్​ పనిచేయకపోవడంతో మోసపోయానని గ్రహించింది. బాధితులిద్దరూ మూడ్రోజుల క్రితం నగర పోలీసులను ఆశ్రయించారు.
  • నిజామాబాద్​ జిల్లాకు చెందిన ఇద్దరు యువతులు కమీషన్​ ఆశతో బ్యాంక్​ పాస్​బుక్​, ఆన్​లైన్​ ఖాతాలతో పాటు ఏటీఎం కార్డు వివరాలను వేరొకరికి తెలిపారు. సైబర్​ నేరాల్లో కొల్లగొట్టిన సొమ్మును ఆయా అకౌంట్లకు పంపిన నేరగాళ్లు, కొన్నాళ్లు లావాదేవీలు కొనసాగించారు. గత సంవత్సరం నవంబరులో సైబర్​ సెక్యూరిటీ బ్యూరో అధికారులు కేసు నమోదు చేయడంతో యువతులు ఉలిక్కిపడ్డారు.

నిపుణుల సూచనలు గుర్తుంచుకోండి :

  • సామాజిక మాధ్యమాల్లో వచ్చే ప్రకటనలను నమ్మొద్దు.
  • ఏ వ్యాపార సంస్థలూ ఆన్​లైన్​లో అడ్డగోలు వ్యాపార ప్రకటనలను ఇవ్వవు. ఫోన్​ నంబర్లు పెట్టవు.
  • ఒకవేళ అధీకృత వెబ్​సైట్​లో అవకాశాలున్నట్లు తెలిస్తే భౌతికంగా సంస్థ ప్రతినిధులను సంప్రదించడం మంచిది.
  • ఇలా ఉద్యోగాల పేరుతో ఎవరైనా మోసపోతే వెంటనే 1930 లేదా డయల్​ 100కు లేదా cybercrime.crime.gov.in లో ఫిర్యాదు చేయాలి.

