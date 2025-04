ETV Bharat / state

నమ్మితే నష్టపోతారు జాగ్రత్త: ముందు డిజిటల్​ అరెస్టు ఆ తరువాత బ్యాంక్​ ఖాళీ - CYBER FRAUD NAME OF DIGITAL ARREST

Cybercriminals Commit Fraud in the Name of Digital Arrest : డిజిటల్‌ అరెస్టు పేరుతో సైబర్‌ నేరగాళ్లు చేస్తున్న మోసాలకు అడ్డుకట్ట పడడం లేదు. విజయవాడ కమిషనరేట్‌ పరిధిలో ఈ తరహా నేరాలు తగ్గినట్లే తగ్గి మళ్లీ మొదలయ్యాయి. మూడు నెలల తర్వాత తొలి కేసు నమోదైంది. ఈసారి జగ్గయ్యపేట నియోజకవర్గానికి చెందిన ఓ గుత్తేదారుని లక్ష్యంగా చేసుకుని అరెస్టు పేరుతో బెదిరించి భారీగా సొమ్ము లాగేశారు. అలా సొమ్ము వారి ఖాతాల్లో జమ అయిందో లేదో ఇలా సింహ భాగం డ్రా చేసేశారు.

క్రిమినల్‌ కేసు నమోదైందని బెదిరించి : ఈ నెల 16న గుర్తు తెలియని నంబరు నుంచి గుత్తేదారుకు ఫోన్‌ వచ్చింది. మహిళలను వేధింపులకు గురి చేస్తున్నారని, బెంగళూరులోని అశోక్‌నగర్‌ స్టేషన్‌లో కేసు నమోదైందని గుర్తు తెలియని వ్యక్తి చెప్పాడు. కేసుకు సంబంధించి రిపోర్టును కాంట్రాక్టర్‌ నంబరుకు వాట్సాప్‌ చేశాడు. మరుసటి రోజు మరో కాల్‌ వచ్చింది. తన పేరు సందీప్‌ రాయ్‌ అని అశోక్‌నగర్‌ స్టేషన్‌ స్టేషన్‌ నుంచి మాట్లాడుతున్నానని ఓ వ్యక్తి ఫోన్‌ చేశాడు. మహిళల వేధింపుల కేసుకు సంబంధించి సీబీఐ అధికారితో మాట్లాడమని ఓ నంబరు ఇచ్చాడు.

నిజమే అనుకుని ఆ కాంట్రాక్టర్‌ వాట్సాప్‌ కాల్‌ చేశాడు. నీపైన క్రిమినల్‌ కేసు ఉందని దాని నుంచి బయటపడాలంటే చెప్పిన బ్యాంకు ఖాతాకు డబ్బులు పంపించమని బెదిరించాడు. గుర్తు తెలియని వ్యక్తి సూచించిన రెండు ఖాతాలకు రూ.20లక్షలు, యూపీఐ ఐడీల నుంచి రెండుసార్లు రూ.50వేలు చొప్పున మొత్తం రూ.21లక్షలు బదిలీ చేశాడు. ఇంతటితో ఆగక మరో రూ.10లక్షలు చెల్లిస్తే కేసు మూసివేస్తామని చెప్పడంతో కాంట్రాక్టర్‌కు అనుమానం వచ్చింది. డబ్బును బదిలీ చేయకుండా పోలీసులను ఆశ్రయించాడు.