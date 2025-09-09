ETV Bharat / state

యూనిఫామ్​లో కనిపిస్తారు - ఉన్నదంతా ఊడ్చేస్తారు

రోజురోజుకూ కొత్త ఎత్తులతో చిత్తు చేస్తున్న మాయగాళ్లు - బాధితుల బలహీతలపై దెబ్బకొట్టి అందినకాడికి దోపిడీ - మోసగాళ్లు చెప్పే తియ్యని మాటలు నమ్ముతున్న ప్రజలు

Cyber Crimes In Hyderabad
Cyber Crimes In Hyderabad (ETV)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 9, 2025 at 6:51 PM IST

Cyber Criminals are Scamming The People : మన అమాయకత్వమే సైబర్‌ నేరగాళ్లకు పెట్టుబడి మారుతుంది. రోజురోజుకూ కొత్త ఎత్తులతో అమాయక ప్రజలను చిత్తు చేస్తున్నారు. ఏ చిన్న అవకాశం దొరికినా దూరిపోయి బాధితుల బలహీనతలపై దెబ్బకొట్టి అందినకాడికి కాజేస్తున్నారు. మోసగాళ్లు చెప్పే తియ్యని మాటలకు అంతా నిజమేనని నమ్ముతున్న ప్రజలు కష్టార్జితాన్ని పోగొట్టుకుని లబోదిబోమంటున్నారు. మోసపూరిత ప్రకటనలతో బురిడీ కొట్టిస్తున్న ఇలాంటి సైబర్‌ నేరగాళ్ల పట్ల అప్రమత్తంగా ఉండాలని సైబర్ క్రైం పోలీసులు హెచ్చరిస్తున్నారు. అపరిచిత వ్యక్తుల్ని ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ నమ్మొద్దని కోరుతున్నారు.

ఖైరతాబాద్​కి చెందిన ఓ ఇంటి యజమాని తన ఇల్లు అద్దెకు ఉందంటూ మ్యాజిక్ బ్రిక్స్.కామ్‌ అనే వెబ్​సైట్​లో పోస్ట్ చేశాడు. వెంటనే గుర్తు తెలియని ఓ వ్యక్తి నంబర్ నుంచి సదరు యజమానికి ఫోన్ వచ్చింది. తాను ఎన్​ఎస్​జీ కమాండో ఆశిష్ కుమార్ పహార్ అని, వెస్ట్ బెంగాల్ నుంచి హైదరాబాద్​కు బదిలీ అయింది అని తెలిపాడు. NSG కమాండో డ్రెస్‌లో ఉన్న ఫోటోలు సైతం పంపించాడు. ఇల్లు ఇచ్చేందుకు యజమాని సరే అనడంతో ఎన్​ఎస్​జీ ఉన్నతాధికారిని అంటూ మరో వ్యక్తి ఫోన్ చేశాడు. తమ కమాండో ట్రాన్స్‌ఫర్ అవుతున్న కారణంగా సదరు యజమాని బ్యాంకు ఖాతా వివరాలు తనఖీ చేయాలన్నాడు.

ఏకంగా రూ. 12 లక్షల 75 వేలు : తన బ్యాంక్​ అకౌంట్​ వివరాలు ఎందుకు? అని అడగగా పుల్వమా దాడి తర్వాత చాలా భద్రతా పరమైన చిక్కులు ఉన్నాయని తనిఖీ చేయాలని చెప్పడంతో ఖాతా వివరాలను ఆ యజమాని పంపాడు. వివరాలతో సరిచూసేందుకు కొంత డబ్బు పంపాలని అతని ఖాతా వివరాలు నేరగాడు ఇచ్చాడు. ఖాతా వివరాలు తేడా రాకూడదని చెప్పడంతో కొంత డబ్బు జమచేశాడు. యజమాని పేరు మ్యాచ్ అవ్వట్లేదని మరోసారి డబ్బు పంపమన్నాడు. ఇలా పలుమార్లు సాకులు చెప్తూ బాధితుడి వద్ద మూడు రోజుల్లో ఏకంగా రూ. 12 లక్షల 75 వేలు కాజేశాడు. సదరు యజమాని తన స్నేహితులకు విషయం చెప్పగా ఇదంతా మోసమని గ్రహించారు. దీంతో బాధితుడు హైదరాబాద్​లోని సైబర్ క్రైమ్ పోలీసులను ఆశ్రయించగా కేసు నమోదు చేసిన పోలీసులు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.

పురాతన కాయిన్లు అధిక ధరకు : మరో కేసులో 74ఏళ్ల వృద్దుడి నుంచి సైబర్ నేరగాళ్లు రూ.4 లక్షల 27 వేలు కాజేశారు. ఫేస్‌బుక్‌లో పురాతన కాయిన్లు అధిక ధరకు విక్రయించవచ్చని కనిపించింది. ఆ లింక్​ను క్లిక్ చేసిన బాధితుడు తన వివరాలు ఫోన్ నంబర్ ఎంటర్ చేశాడు. మనోజ్ కుమార్ అనే గుర్తు తెలియని వ్యక్తి ఫోన్ చేసి నాణేల వివరాలు అడిగాడు. కాయిన్ల విలువ రూ. 72 లక్షలు ఉందని చెప్పడంతో కాయిన్లు ఇస్తానని బాధితుడు చెప్పాడు. కాగా ఇందురు ఆర్‌బీఐ క్లియరెన్స్, ట్రావెల్, కొరియర్ సహా ఇతర ఖర్చులు పంపాలని చెప్పాడు. దీంతో నేరగాడు చెప్పిన ఖాతాకు విడతల వారీగా రూ. 4 లక్షల 27 వేలు పంపాడు. అయినా డబ్బులు అడుగుతుండటంతో మోసపోయానని గ్రహించి సైబర్ క్రైం పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశాడు. కేసు నమోదు చేసిన పోలీసులు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.

ఇలా సోషల్ మీడియాలో వచ్చే అవాస్తవ ప్రకటనలు నమ్మొద్దని ప్రజలను పోలీసులు హెచ్చరిస్తున్నారు. అద్దె లేదా అడ్వాన్స్ పేరుతో ఎప్పుడూ ముందుగా డబ్బులు పంపవద్దని వాట్సాప్‌లో వచ్చే ఐడీ కార్డులు, డాక్యుమెంట్లు నమ్మవద్దని చెబుతున్నారు. సెక్యూరిటీ ప్రోటోకాల్, కాన్ఫిడెన్షియల్ ప్రొసీజర్స్ అంటూ ఒత్తిడి తేవడం మోసగాళ్ల పద్ధతిని వివరిస్తున్నారు.

ప్రకటనల పేరుతో రిజిస్ట్రేషన్, వెరిఫికేషన్, ఆర్​బీఐ ఎన్​వోసీ, జీఎస్​టీ, ట్రావెల్ లేదా కొరియర్ ఫీజుల పేరుతో డబ్బులు అడిగే ఎవరినీ నమ్మవద్దని నిజమైన కొనుగోలు, అమ్మకాల్లో ఇలాంటి ఖర్చులు ఉండవని పోలీసులు చెబుతున్నారు. తెలియని వ్యక్తులు పంపే క్యూఆర్​ కోడ్స్, యూపీఐలో ఐడీలు వాడవద్దని వ్యక్తిగత బ్యాంక్ వివరాలు, ఓటీపీ ఎప్పుడూ పంచుకోరాదని హెచ్చరిస్తున్నారు. తెలియని వారికి ఆధార్, పాన్, బ్యాంక్ పాస్‌బుక్ ఫోటోలు పంపొద్దని సైబర్ క్రైం పోలీసులు చెబుతున్నారు.

