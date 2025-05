ETV Bharat / state

ట్రెండ్‌ చూసి లింకులు వదులుతారు అంతె - ఖాతాలోని డబ్బు మాయం - ONLINE CYBER CRIMES

Online_cyber_crimes ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team Published : May 7, 2025 at 9:56 PM IST | Updated : May 7, 2025 at 10:51 PM IST 3 Min Read

Cyber Criminals Following Market Trends to Scam: ప్రజలను నమ్మించేందుకు సైబర్‌ నేరగాళ్లు మార్కెట్‌లో ఉన్న ట్రెండ్‌లు అనుసరిస్తున్నారు. కరోనా సమయంలో ప్రభుత్వం డబ్బులు పంపుతుందని చెబుతూ నమ్మించి వల విసిరారు. తర్వాత నకిలీ రుణ యాప్‌లను వదిలారు. కొంతకాలంగా పార్ట్‌టైం ఉద్యోగాలని, కిసాన్‌ యోజన డబ్బులు పడ్డాయని బురిడీ కొట్టించారు. ఇటీవలి వరకు డిజిటల్‌ అరెస్టులంటూ మోసగించారు. ప్రస్తుతం క్రెడిట్‌ కార్డులు ఇస్తున్నాముని, రివార్డులు, అప్లికేషన్ల పేరిట బుట్టలో వేసుకుని ఫోన్‌ హ్యాక్‌చేసి దగా చేస్తున్నారు. యాప్‌ తాకితే చాలు: సైబర్‌ నేరగాళ్లు ఏపీకే ఫైల్స్‌ పంపి బుట్టలో వేసుకునే విధానం పాతదే అయినా ఫోన్‌ హ్యాక్‌చేసి వ్యక్తి ప్రమేయం లేకుండానే నగదు దారి మళ్లించడం వంటి ఘటనలు ఇటీవల వరుసగా జరుగుతున్నాయి. సంక్షిప్త సమాచారం ద్వారానో ఫోన్‌కాల్‌ ద్వారా మాయమాటలతో నమ్మించి ఏపీకే యాప్‌ను ఫోన్‌కు పంపిస్తున్నారు. దాన్ని టచ్‌ చేయగానే ఫోన్‌ ఆపరేటింగ్‌ మొత్తం సైబర్‌ నేరగాళ్ల చేతిలోకి వెళ్తోంది. ఖాతాల్లో నగదు లేకుంటే ఫోన్‌లోని కాంటాక్ట్‌ నంబర్లకు ఆసుపత్రిలో ఉన్నా ఇతర సమస్యల్లో ఉన్నానని డబ్బులు పంపమని మెసేజ్‌లు చేస్తున్నారు. లేకుంటే వీడియో కాల్‌ ద్వారా సేకరించిన బాధితుడి ఫొటో మార్ఫింగ్‌ చేసి డబ్బు డిమాండ్‌ చేస్తున్నారు. తమకంతా తెలుసని: గుర్తుతెలియని లింకులు తెరవొద్దని పోలీసులు చెప్పే ఒకేఒక మాటను సామాన్య ప్రజలు గుర్తించి అమలు చేస్తూ సురక్షితంగా ఉంటున్నారు. విద్యావంతులు, పెద్దపెద్ద ఉద్యోగాలు చేసినవారు, యువకులు మాత్రం సంబంధం లేని లింకులు నొక్కుతూ కష్టాలు కొనితెచ్చుకుంటున్నారు. అన్నీ తమకు తెలుసనే ధోరణితో నష్టం జరుగుతోంది. బాధితుల్లో 90 శాతం మంది విద్యావంతులే ఉన్నట్లు పోలీసులు చెబుతున్నారు. ఈ 5 నెలల్లో రూ.7.66 కోట్లను సైబర్‌ నేరస్తుల చేతుల్లో పెట్టారు. రూ.2.46 కోట్లు కాజేసిన కేటుగాళ్లు - భరతం పట్టిన పోలీసులు

