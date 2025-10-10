ప్రకాశం జిల్లాలో కలకలం రేపుతున్న సైబర్ నేరాలు
హనీట్రాప్ చేసి వ్యాపారికి కోటి రూపాయలు టోకరా - విశ్రాంత ఉపాధ్యాయుడి నుంచి రూ.30 లక్షలు కాజేసిన నేరగాళ్లు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 10, 2025 at 2:06 PM IST
Cybercrimes are Increasing in Prakasam District : వృద్ధులు, విశ్రాంత ఉద్యోగులే లక్ష్యంగా సైబర్ నేరగాళ్లు రెచ్చిపోతున్నారు. డిజిటల్ అరెస్ట్లు, ఆన్లైన్ ఇంటరాగేషన్ పేరిట బెంబేలెత్తిస్తున్నారు. అందమైన మహిళలను ఎరగా వేసి హానీట్రాప్లోకి దింపి ఉన్నదంతా కొల్లగొట్టేస్తున్నారు. అవగాహనలోపంతో కొందరు, అత్యాశతో మరికొందరు సైబర్ కేటుగాళ్ల బారినపడుతున్నారు. మోసపోయామని తెలిసినా పరువుపోతుందనే భయంతో బయటకు చెప్పుకోలేక మానసిక సంఘర్షణకు లోనవుతున్నారు. ఇటీవల కాలంలో ప్రకాశం జిల్లాలో వరుస సంఘటనలు ఆందోళన కలిగిస్తున్నాయి.
మనుషుల్లో అంతర్గీనంగా పేరుకుపోయిన భయం, బెరుకు సైబర్ నేరగాళ్లకు పెట్టుబడిగా మారుతోంది. ఏం చేసినా పరువు, మర్యాదల కోసం నోరువిప్పరని తెలిసే వృద్ధులను లక్ష్యంగా చేసుకుని రెచ్చిపోతున్నారు. ప్రకాశం జిల్లా కనిగిరి ప్రాంతంలో వరుసగా జరుగుతున్న సైబర్ నేరాలు కలవరపెడుతున్నాయి. తాజాగా ఓ వ్యాపారికి వలపు వల విసిరి దాదాపు కోటి రూపాయలకు పైగా కాజేశారు.
వ్యాపారికి ఫేస్బుక్లో పరిచయమైన ఓ మహిళ తియ్యటి మాటలతో బుట్టలో వేసుకుంది. పలుమార్లు ఛాటింగ్ చేసి చివరికి ఆకర్శించింది. పూర్తిగా తన మాయలో పడిపోయాడని గ్రహించిన ఆ మహిళ కలిసి ఆన్లైన్ వ్యాపారం చేద్దామని ప్రతిపాదన తెచ్చింది. నమ్మకం కుదిరేందుకు తొలుత పెట్టిన పెట్టుబడికి అధిక లాభం చూపి ఎక్కువ మొత్తం నగదు పంపింది.
నగ్న వీడియోలు పంపి వ్యాపారిని ఆకట్టుకుంది. ఆ తర్వాత పలు దఫాలుగా కోటి రూపాయల వరకు వ్యాపారి నుంచి పెట్టుబడి పెట్టించి ఆ తర్వాత ఆఫ్లైన్లోకి వెళ్లిపోయింది. ఫోన్సైతం స్విచ్ఛాప్ చేసుకోవడంతో మోసపోయానని తెలిసి ఆ వ్యాపారి లబోదిబోమంటున్నాడు. డబ్బులు పోయింది గాక ఈ విషయం బయటకు తెలిస్తే పరువుపోతుందని భయపడుతున్నాడు.
కొన్నిరోజుల క్రితం విశ్రాంత ఉపాధ్యాయులు, ఉద్యోగులే లక్ష్యంగా సైబర్ నేరగాళ్లు మోసాలకు పాల్పడ్డారు. ముంబయిలో ఓ ఉగ్రవాద సంస్థకు సంబంధించిన కేసులో మీ పేరు ఉందంటూ ఓ విశ్రాంత ఉపాధ్యాయుడికి వీడియోకాల్ చేశారు. డిజిటల్ అరెస్ట్లో ఉన్నారంటూ వివరాలన్నీ సేకరించారు. సీబీఐ అధికారినంటూ పరిచయం చేసుకున్న మరో వ్యక్తి బెయిల్ కోసం లాయర్ ఖర్చులంటూ దాదాపు 30 లక్షలు కాజేశారు.
వెలిగొండ్లకు చెందిన మరో ఉపాధ్యాయుడికి సైతం సైబర్ నేరగాళ్లు గాలం వేశారు. మీ ఆధార్కార్డు వేరేవారు వినియోగిస్తూ నేరాలకు పాల్పడుతున్నారంటూ ట్రాయ్ అధికారుల పేరిట ఫోన్ చేశారు. దాదాపు రెండున్నర గంటలపాటు వీడియోకాల్లోనే ఆయన్ను ఇంటరాగేషన్ చేశారు. ముందురోజే బ్యాంకు అకౌంట్లో పడిన జీతంపై కన్నేసిన సైబర్ నేరగాడు ఆ 56వేలు రూపాయలు కాజేశాడు. మరో విశ్రాంత అధికారికి సైతం ఇదే విధంగా టోకరా ఇచ్చారు. అమెజాన్ సైట్ నుంచి వచ్చిన లింక్ ఓపెన్ చేయగానే ఖాతాలో ఉన్న నగదు మొత్తం లాగేసుకున్నారు.
'సైబర్నేరాల పట్ల ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలి. డిజిటల్ అరెస్టులు, ఆధార్కార్డు అక్రమ వినియోగం గురించి పోలీసులు ఎలాంటి ఫోన్లు చేయరు. అలాంటివి నమ్మొద్దు. అనుమానస్పదంగా మిమ్మల్ని ఎవరైనా సంప్రదిస్తే వెంటనే పోలీసులకు తెలియజేయాలి.' -ఖాజావలి, కనిగిరి సీఐ
ప్రభుత్వం, పోలీసుశాఖ సైబర్ నేరాలపట్ల ఎంతో అవగాహన కల్పిస్తున్నా ఇప్పటికీ కొంతమంది కేటుగాళ్ల బారినపడుతూనే ఉన్నారు. ముఖ్యంగా ఉన్నత చదువులు చదివి, ఉద్యోగాలు చేసిన వాళ్లే బాధితులుగా మారడం విచారకరం. తెలియని వ్యక్తుల నుంచి ఫోన్లు, వీడియోకాల్స్ వస్తే మాట్లాడకపోవడమే మంచిదని పోలీసులు సూచిస్తున్నారు.
ఆశపడి క్లిక్ చేస్తే - క్షణాల్లో రూ.లక్షలు మాయం
దేశంలోనే అతిపెద్ద పైరసీ ముఠా అరెస్ట్ - సినిమా ఇండస్ట్రీకి రూ.3,700 కోట్లు నష్టం