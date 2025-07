ETV Bharat / state

మీ పోలీస్​ స్టేషన్​ మీకు తెలియట్లేదా? - ఇలా తెలుసుకోండి! - CYBERABAD POLICE WEBSITE

July 22, 2025

By ETV Bharat Telangana Team

Know Your Police Station In Hyderabad : హైదరాబాద్​ నగరంలోని వివిధ ప్రాంతాలకు వెళ్లినప్పుడు అనూహ్యంగా అనుకోకుండా ఏదో ఒక నేర ఘటన జరుగుతుంది. వేధింపులు, గొడవ ఘటన ఏదైనా అత్యవసర పరిస్థితుల్లో స్థానికంగా ఉండే పోలీస్‌స్టేషన్‌ వెళ్దామంటే జ్యురిస్టిక్షన్‌ పరిధి ఏదో తెలియక కన్​ఫ్యూజ్​ అవుతుంటారు. ఒక పోలీస్​ స్టేషన్​కు బదులు ఇంకో పోలీస్​ స్టేషన్​కు వెళ్తే తమ పరిధి కాదని కొందరు పోలీసు సిబ్బంది వారికి చెప్పి అక్కడికి వెళ్లండని పంపిస్తుంటారు. ఈ తరహా సరిహద్దు సమస్యలకు పరిష్కారంగా సైబరాబాద్‌ పోలీసులు సరికొత్తగా ఆలోచించి వెబ్​సైట్​ను అందుబాటులోకి తీసుకు వచ్చాారు.

వారు ఏ పోలీస్‌స్టేషన్‌ పరిధిలో ఉన్నారో ఆన్‌లైన్‌లో తెలుసుకునేలా ఎలా వెళ్లాలో కూడా మార్గనిర్దేశం చేసే అత్యాధునిక వ్యవస్థను అందుబాటులోకి తెచ్చారు. సైబరాబాద్‌ పోలీస్‌ కమిషనర్‌ అవినాశ్‌ మహంతి ఐపీఎస్​ ఆదేశాలతో కొన్నిరోజుల క్రితం ఈ సౌకర్యం వినియోగదారులకు అందుబాటులోకి వచ్చింది. పోలీస్‌స్టేషన్ల మధ్య సరిహద్దుల సమస్య లేకుండా ఇది వేగంగా పనిచేస్తుంది.