జాగ్రత్తగా ఉండండి - ఇన్‌కంట్యాక్స్‌ రిటర్న్‌ల పేరుతో సైబర్​ లింకులు - INCOME TAX RETURNS

Cyber Links In The Name Of Income Tax Returns : హైదరాబాద్‌ నగరానికి చెందిన ఓ ఉద్యోగికి ఇటీవల ఇన్‌కంట్యాక్స్‌ రిటర్న్‌(ఐటీఆర్‌) ఫైలింగ్‌ పేరుతో ఇటీవల ఓ మెసెజ్​తో పాటు లింకు వచ్చింది. సులువుగా మీ ఐటీఆర్​ ఫైలింగ్ పనవుతుందని పేర్కొనడంతో వెంటనే దానిపై క్లిక్‌ చేశాడు. దాంతో బ్యాంకు ఖాతా వివరాలు, పాస్‌వర్డ్‌ అడగడంతో అనుమానం వచ్చి ఆగాడు. తెలిసిన వారిని ఈ విషయం గురించి కనుక్కోగా అది సైబర్‌ నేరగాళ్లు లింకు అని తేలింది. ప్రస్తుతం చాలామందికి ఈ తరహా మెసేజ్​లు వస్తున్నాయి.

సెప్టెంబరు 15 వరకు తుది గడువు : సైబర్‌ నేరగాళ్లు తమ పాత పద్ధతులను వదిలిపెట్టి ఎప్పటికప్పుడు తాజా టెక్నాలజీని, పరిణామాలను అందిపుచ్చుకుంటూ జనాలను చూస్తుండగానే బురిడీ కొట్టిస్తున్నారు. గత ఆర్థిక సంవత్సరానికి సంబంధించి ఐటీఆర్‌ ఫైలింగ్‌కు సెప్టెంబరు 15 వరకు తుది గడువు ఉండటంతో ప్రస్తుతం దేశవ్యాప్తంగా ఉద్యోగులందరూ ఈ ఇన్​కంట్యాక్స్ రిటర్న్ పనిలోనే ఉన్నారు. ఇదే అదనుగా ఆదాయపు పన్ను శాఖ పేరుతో సైబర్​ కేటుగాళ్లు డబ్బు కొట్టేసేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నారు.

బ్యాంకు ఖాతాలు ఖాళీ : సులువుగా ఐటీఆర్‌ ఫైల్‌ చేసి రిఫండ్‌ పొందాలంటూ వెబ్‌లింకులు, ఏపీకే ఫైల్స్‌తో కూడిన మెసెజ్​లను వాట్సప్, టెలిగ్రామ్‌ వంటి సోషల్​ మీడియా ప్లాట్​ఫాంలలో పంపిస్తున్నారు. వాటిని క్లిక్‌ చేయగానే ఫోన్, కంప్యూటర్‌లో ఎనీడెస్క్‌ యాప్‌లు వెంటనే ఇన్‌స్టాలై బ్యాంకు ఖాతాలు దాదాపుగా ఖాళీ అవుతున్నాయి. ఫోన్‌లోని వ్యక్తిగత సమాచారం ఫోటోలు, వీడియోలు కూడా సేకరించి డబ్బులివ్వాలంటూ బెదిరింపులకు పాల్పడుతున్నారు. ఇటీవల రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఈ తరహా మోసాలపై పోలీసులకు పలు ఠాణాల్లో కంప్లైంట్స్​ అందుతున్నాయి.

మోసపోవద్దంటే ఇలా చేయండి