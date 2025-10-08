ETV Bharat / state

సరికొత్త సైబర్‌ నేరం - ఏకంగా కలెక్టర్​ ఫొటోనే వాట్సాప్​ డీపీగా పెట్టి మోసాలు!!

కలెక్టర్‌ పేరిట నకిలీ ఖాతా - ఉన్నతాధికారుల ఫొటోలతో ప్రజలను ఏమార్చే ప్రయత్నం చేస్తున్న మోసగాళ్లు - జిల్లా యంత్రాంగానికి ఎలాంటి సంబంధం లేదని అధికారుల ప్రకటన

Increasing Cyber Frauds
Increasing Cyber Frauds (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 8, 2025 at 10:17 AM IST

Cyber ​​Fraudsters Creating Fake Accounts : ప్రస్తుతం డిజిటల్​ యుగంలో స్మార్ట్​ఫోన్​ వినియోగం పెరిగింది. ఇంటర్నెట్​ జీవితంలో విడదీయరాని భాగమైపోయింది. సామాజిక మాధ్యమాలు, ఆన్​లైన్​ లావాదేవీలు పెరగడంతోపాటు సైబర్​ నేరాల సంఖ్య కూడా అదేస్థాయిలో పెరుగుతున్నాయి. ఒకప్పుడు అంతంతమాత్రమే ఉన్న మోసాలు ఇప్పుడు గంటకో మోసం, పూటకో వేషం అన్నట్లుగా మారిపోయాయి. ఈ నేపథ్యంలో పోలీసులు, స్వచ్ఛంద సంస్థలు, అధికారులు ఎన్ని అవగాహన కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తున్నా ఈ కేటుగాళ్లు మాత్రం కొత్తకొత్త ఆలోచనలతో అమాయకులను మోసం చేస్తున్నారు.

ఫొటోతో పరేషాన్‌ చేసేలా : కలెక్టర్‌ ఫొటో డీపీగా వాట్సప్‌ నుంచి సందేశం వస్తే అధికారులైనా, జిల్లా ప్రజలైనా ఒకింత ఆందోళనకు గురవుతారు. అందులో సూచించిన పనులు చేసేందుకు సిద్ధమవుతారు. కానీ వచ్చింది నకిలీ ఖాతానా, నిజమైనదా అని ధ్రువీకరించే ప్రయత్నం తక్కువగా జరుగుతుంది. దీన్ని గుర్తించే మోసగాళ్లు ఉన్నతాధికారుల ఫొటోలతో ప్రజలను ఏమార్చే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు.

ఇటీవల నిర్మల్​ జిల్లా కలెక్టర్​ అభిలాష అభినవ్​ ఫొటోతో ఉన్న నకిలీ వాట్సప్​ ఖాతా వెలుగు చూసింది. 66958518330 నంబరుతో (థాయ్​లాండ్​​ నంబరుగా చెందినట్లుగా) ఈ ఖాతా రూపొందించినట్లు తెలుస్తోంది. కేటుగాళ్లు ఇలా ఫేస్​బుక్​, వాట్సప్​ ఖాతాల నుంచి కిందిస్థాయి అధికారులు, ఉద్యోగులకు సందేశాలు చేరవేస్తూ డబ్బులు అడిగేందుకు, సైబర్​ మోసాలు జరిగే అవకాశాలు ఉండటంతో కలెక్టర్​ అప్రమత్తమయ్యారు. ఈ అకౌంట్​ దుర్వినియోగం అయ్యేందుకు, ప్రజలను, ప్రభుత్వాన్ని అయోమయానికి గురి చేయొచ్చన్న భావనతో ప్రకటన జారీ చేశారు.

అధికారుల ప్రకటన : ఈ నకిలీ వాట్సప్​ నంబరుతో జిల్లా యంత్రాంగానికి ఎలాంటి సంబంధం లేదని అధికారులు ప్రకటించారు. ఇకపై ఆ నంబర్​ నుంచి వచ్చే ఎలాంటి సందేశాలను నమ్మొద్దని, స్పందించొద్దని సూచించారు. ఈ విషయంపై ఇప్పటికే సైబర్​ క్రైమ్​ విభాగానికి ఫిర్యాదు చేశామని, పోలీసులు విచారణ చేపడుతున్నారని వివరించారు.

ప్రజలు, అధికారులు అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచించారు. గతంలో ఇక్కడ కలెక్టర్​గా పనిచేసిన ముషారఫ్​ అలీ షారుఖీ పేరుతో అప్పట్లో నకిలీ అకౌంట్​ సృష్టించిన విషయం తెలిసిందే. అనుమానాస్పదంగా ఉన్న ఖాతాలు కనిపిస్తే అధికారిక నంబర్లు అవునో కాదో ఒకసారి చెక్​ చేసుకోవాలని చెప్పారు. ఆ వచ్చిన నంబరు ప్రభుత్వ సంస్థ అనే బలమైన నమ్మకం ఉంటేనే స్పందించాలని అన్నారు.

డిజిటల్​ అరెస్ట్ : ఇటీవల కాలంలో కొత్తగా డిజిటల్​ అరెస్ట్​ మోసాలు చేస్తున్నారు. ఇది అత్యంత ప్రమాదకరంగా మారిన మోసం. బాధితుల్లో భయం సృష్టించి ఆన్​లైన్​లో విచారణ పేరుతో వీడియో కాల్స్​ చేసి ఆ తర్వాత వారిని బెదిరించి డిజిటల్​ అరెస్ట్​ చేస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో బాధితుడు తీవ్రంగా నష్టపోతున్నాడు.

సోషల్​ మీడియాలో ఫొటోలు మార్ఫింగ్​ : అలాగే పార్ట్​టైమ్​ జాబ్స్​ అంటూ యూట్యూబ్​ వీడియోలను లైక్​ చేయడం, సోషల్​ మీడియా పోస్టులకు కామెంట్​ చేయడం లేదా ఆన్​లైన్​ టాస్క్​లు చేయడం ద్వారా రోజుకు వేల రూపాయలు సంపాదించవచ్చని ప్రజలని నమ్మిస్తారు. కొంతమంది వ్యక్తుల వాట్సాప్‌ డీపీలు, సోషల్ మీడియా ఫొటోలను తీసుకుని వాటిని మార్ఫింగ్ చేసి, అశ్లీల చిత్రాలుగా మార్చి బెదిరిస్తారు.

