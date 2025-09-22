ETV Bharat / state

ఉమ్మడి ప్రకాశం జిల్లాలో మనీ యాప్ స్కాం - పెద్ద మొత్తంలో నగదు వసూలు చేసి బోర్డు తిప్పేసిన నిర్వాహకులు

మనీ యాప్‌తో మోసపోయిన ఉమ్మడి ప్రకాశం జిల్లా వాసులు - ఎల్‌ఎఫ్‌ మనీ యాప్‌లో నగదు డిపాజిట్‌ చేయించిన నిర్వాహకులు, తక్కువ సమయంలో ఎక్కువ ఆదాయం వస్తుందని వల

Published : September 22, 2025 at 3:53 PM IST

Money App Fraud in Prakasam District: ప్రజల ఆశలే వారికి అవకాశాలు నమ్మించి దోపిడీ చేసి బోర్డు తిప్పేస్తున్నారు. సైబర్ నేరగాళ్లది ఒక ఎత్తైతే మనీ యాప్‌ల పేరిట నగదు వసూలు చేసే మోసగాళ్లు మీ డబ్బుకు మాదీ పూచీ అంటూ ప్రలోభపెడుతున్నారు.
ప్రజల ఆశను అవకాశంగా మలచుకుని వారిని నమ్మించి నిలువునా మోసం చేస్తున్నారు కేటుగాళ్లు. మీరు కొంత డబ్బు చెల్లిస్తే చాలు రోజు వారీగా మీ బ్యాంకు ఖాతాలో మేము కొంత నగదును జమచేస్తామని నమ్మించారు. అనుకున్న టార్గెట్‌ రీచ్‌ అయిన వెంటనే అక్కడి నుంచి ఉడాయిస్తున్నారు. ఓ నయామోసం ఉమ్మడి ప్రకాశం జిల్లాలో చోటుచేసుకుంది.

జనాల ఆశలను సొమ్ము చేసుకుంటున్న అక్రమార్కులు నయవంచనతో అమాయకపు ప్రజల నుంచి డబ్బులను ఎడాపెడా దోచుకుంటున్నారు. మీరు కొంత డబ్బు చెల్లిస్తే చాలు మేమే రోజువారీ మీ బ్యాంకు ఖాతాలో కొంత జమ చేస్తామని నమ్మబలుకుతున్నారు. మమ్మల్ని నమ్మండని చెప్పి ఎల్​ఎఫ్ వర్క్‌ మనీ పేరుతో ఉన్న యాప్‌ను ప్రజలకు పరిచయం చేసి దానికి నగదు చెల్లించాలని కోరారు. పెద్ద మొత్తంలో డబ్బులు దండుకున్న అనంతరం నాగాంజనేయులు అనే వ్యక్తి నాలుగు రోజుల క్రితం కుటుంబంతో పాటు ఊరు వదిలి పారిపోయాడు.

మనీ యాప్​ వలతో విలవిల: చెల్లించిన నగదు రాకపోగా దగ్గరుండి యాప్‌ వినియోగించేలా చేసిన వ్యక్తి అడ్రస్‌ సైతం లేకుండా పోవటంతో బాధితులు మోసపోయామని గ్రహించారు. ఉమ్మడి ప్రకాశం జిల్లా నాగులుప్పలపాడు మండలం తిమ్మసముద్రంలో ఈ ఘరానా మోసం వెలుగు చూసింది. తిమ్మసముద్రం గ్రామానికి చెందిన నాగాంజనేయులు ఫ్యాన్సీ షాపు నిర్వహించేవారు. ఈ ఏడాది జనవరిలో ఎల్ఎఫ్ వర్క్ మనీ యాప్‌ను ఒడిశాకు చెందిన కొందరు వ్యక్తులతో కలసి గ్రామస్తులకు పరిచయం చేశారు.

ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్న బాధితులు: మనీ యాప్‌లో అమౌంట్ డిపాజిట్‌ చేయండి, రోజువారీ నగదు మీ ఖాతాలో వచ్చి పడుతుందని జనాలను నమ్మించారు. చీరాల, ఇంకొల్లు ప్రాంతాల్లో ఎల్​ఎఫ్ మనీ యాప్ కార్యాలయాలు ఏర్పాటు చేశారు. రామాపురం తీరంలోని ఓ రిసార్ట్​లో ఇటీవల డిపాజిటర్లతో సమావేశం నిర్వహించి ఖరీదైన విందు ఇచ్చారు. తక్కువ కాలంలో ఎక్కువ ఆదాయం వచ్చేలా చేస్తానని చెప్పడంతో నమ్మిన చీరాల, వేటపాలెం, పర్చూరు, ఇంకొల్లు తదితర ప్రాంతాల వారు బంగారం బ్యాంకుల్లో కుదువ పెట్టి మరీ పెద్ద మొత్తంలో సొమ్మును మనీ యాప్‌లో జమ చేశారు.

వ్యవసాయ పనులు లేక ఇబ్బందులు పడుతున్న తమకు ఇంటి ఖర్చులకైనా వస్తాయన్న ఆశతో నగదు జమచేస్తే బోర్డు తిప్పేసి వెళ్లిపోయారంటూ బాధితులు గోడు వెళ్లబోసుకున్నారు.


MONEY APP FRAUD IN PRAKASAM DISTMONEY APP FRAUD IN APప్రకాశం జిల్లాలో మనీ యాప్ మోసంCYBER FRAUD IN THE NAME OF MONEYAPPMONEY APP FRAUD IN PRAKASAM DIST

