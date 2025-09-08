పండుగ సీజన్లో సైబర్ నేరగాళ్ల నయా దందా - లక్కీ డ్రా పేరిట వల
పండుగ సీజన్లో సైబర్ కేటుగాళ్ల దందా - లక్కీ డ్రా పేరుతో మోసగించే ప్రయత్నాలు - అప్రమత్తంగా ఉండాలంటున్న నిపుణులు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 8, 2025 at 8:44 PM IST
Cyber Fraud in The Name of Lucky Draw at NTR District : పండగల సీజన్ వచ్చేసింది. ఇదే మంచి అదనుగా చూసుకున్న సైబర్ కేటుగాళ్లు మాత్రం తేలికగా మోసం చేసేస్తున్నారు. చివరికి అసలు విషయం తెలియని జనాలు వీరి మాయలో పడి నిలువునా మోసపోతున్నారు. లక్కీ డ్రాలో మీకు బహుమతి వచ్చిందని చెప్పి నమ్మిస్తారు. వివిధ రకాలైన ఛార్జీలు, పన్నుల పేరుతో భారీగా డబ్బులను కట్టించుకుని ఆ తర్వాత ముఖం చాటేస్తారు. ఇలా నిత్యం పలువురు మోసపోతున్నారు. సరిగ్గా ఇలాంటి వరుస ఘటనలే ఇటీవల ఎన్టీఆర్ జిల్లాలో చోటుచేసుకున్నాయి.
అందినకాడికి దోచెయ్: ఇటీవల మీరు ఆన్లైన్లో వస్తువు కొన్నారు కదా! మేము తీసిన లక్కీ డ్రాలో మీకు కారు బహుమతిగా వచ్చిందని ఫోన్ చేస్తారు. మీకు బహుమతి వద్దనుకుంటే దాని విలువను మీ బ్యాంకు ఖాతాలో జమ చేస్తామని నమ్మించే ప్రయత్నం చేసి వివరాలను సేకరిస్తారు. కారును మీ సొంత రాష్ట్రానికి తీసుకువెళ్లాలంటే రిజిస్ట్రేషన్, పన్నుల సమస్య ఉంటుందని వంచిస్తారు. ఈ సమస్యకు పరిష్కారంగా పన్ను చెల్లిస్తే చాలనీ, రవాణా అధికారులు అభ్యంతరం చెప్పరని నమ్మిస్తారు. అది నమ్మి చెల్లిస్తే అంతటితో వారు ఆగరు. మరో కొత్త కారణం చెప్పి రెండు, మూడు రోజుల తర్వాత మళ్లీ ఫోన్ చేస్తారు. వాహన బీమా చెల్లించాలని అంటారు. దీనికీ సిద్ధపడి చెల్లిస్తే మాత్రం మళ్లీ కొన్నాళ్లయ్యే సరికి వాహనంపై జీఎస్టీ వేశారనీ, ఇది చెల్లించకపోతే వాహనం రాదని భయపెడతారు.
అప్రమత్తత అత్యవసరం: డెబిట్, క్రెడిట్ కార్డుల సమాచారం అక్రమార్కుల చేతిలోకి వెళ్తుండడంతో భద్రత ప్రశ్నార్థకంగా మారుతోంది. షాపింగ్కు వెళ్లినప్పుడు పోస్ యంత్రంపై కార్డులను స్వైపింగ్కు ఇచ్చినప్పుడు సైతం సమాచారాన్ని చోరీ చేసేస్తున్నారు. ఏవైనా ఆఫర్లు, బహుమతులు ఉంటే ప్రముఖ ఆన్లైన్ సంస్థలు ఖాతాదారులకు వ్యక్తిగతంగా మెయిల్స్, ఎస్ఎంఎస్లతో తెలియజేస్తాయి. అంతే కానీ డబ్బులు చెల్లించాలని సదరు సంస్థలు కోరవు. ఆఫర్ల పేరుతో ఏ సంస్థ కూడా ఓటీపీ, కార్డు నెంబరు, సీవీవీ వివరాలు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో అడగదు. ఒకవేళ అడిగితే మాత్రం అది మోసగాళ్ల ఎత్తుగడగా భావించి, వివరాలు చెప్పకుండా ఉండటం ఉత్తమమని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.
పన్నుల పేరుతో విజయవాడ నగరవాసి ఫ్లిప్కార్ట్లో టీవీ కొన్నారు. ఇటీవల ఒకరు ఫోన్ చేసి డ్రాలో మీకు కారు బహుమతిగా వచ్చిందని చెప్పాడు. పన్నుల కింద రూ.13,800 కట్టాలన్నాడు. ఆ మాటలు నమ్మిన అతను సూచించిన ఖాతాలో డబ్బు వేశాడు. పలు దఫాలుగా ఖాతాల్లో రూ.లక్ష వరకు వేశాడు. ఆ తర్వాత కూడా ఏదొక అడ్డమైన వంకలు పెట్టి మళ్లీ డబ్బులు కట్టమనడంతో అనుమానం వచ్చి చివరికి పోలీస్ స్టేషనులో ఫిర్యాదు చేశాడు.
