కమీషన్​కు ఆశపడి సైబర్​ నేరగాళ్లకు మీ బ్యాంక్​ అకౌంట్​ ఇస్తున్నారా? - అలా చేస్తే జైలుకే! - Cyber Frauds in Mancherial Dist

Man Held For Renting Out Bank Accounts To Cybercrooks : సైబర్​ నేరాలపట్ల ప్రజలకు పోలీసులు ఎంతగా అవగాహన కల్పిస్తున్నప్పటికీ రాష్ట్రంలో ఏదో ఓ చోట సైబర్​క్రైమ్​లు జరుగుతుండటం ఆందోళన కలిగిస్తోంది. సైబర్​ కేటుగాళ్లు పాల్పడే నేరాల్లో సామాన్యులను కూడా భాగం చేస్తున్నారు. వారికి కమీషన్ల ఆశచూపించి కాజేసిన డబ్బును వారి ఖాతాల్లోకి బదిలీ చేసి నేరాలకు పాల్పడుతున్నారు. తాజాగా ఇలాంటి ఘటనే మంచిర్యాల జిల్లాలో జరిగింది. ఓ వ్యక్తి వద్ద నుంచి రూ.కోటి నలబై మూడు లక్షల డబ్బైఅయిదు వేలు కాజేసిన నేరగాళ్లు వాటిని కమీషన్​కు కక్కూర్తి పడి అకౌంట్​ ఇచ్చిన వ్యక్తి ఖాతాలోకి బదిలీ చేయించారు. దీనిపై విచారణ జరిపిన పోలీసులు అద్దెకు అకౌంట్​ ఇచ్చిన వ్యక్తిని అరెస్ట్​ చేశారు.

ఇదీ జరిగింది : సైబర్ నేరాల దర్యాప్తులో ఆసక్తికర విషయాలు వెలుగులోకి వస్తున్నాయి. సైబర్ మోసాలతో కాజేసే సొమ్ము కమీషన్‌ కోసం ఓ వ్యక్తి తన ఖాతానే అద్దెకు ఇవ్వడం పోలీసులను ఆశ్చర్యానికి గురిచేసింది. రామగుండం సైబర్‌ క్రైం ఏసీపీ వెంకటరమణ కథనం ప్రకారం జులై 22న మంచిర్యాల జిల్లా మందమర్రి ప్రాంతానికి చెందిన ఓ ప్రైవేటు పాఠశాల కరస్పాండెంట్‌కు ముంబయి పోలీసుల పేరుతో ఓ గుర్తుతెలియని వ్యక్తి ఫోన్‌ చేసి మీరు మనీలాండరింగ్‌ కేసులో ఉన్నారని, బయటపడాలంటే తాను చెప్పిన ఖాతాలోకి డబ్బు పంపించాలని బెదిరించాడు.

సైబర్​ కేటుగాళ్లకు అకౌంట్​ ఇచ్చిన వ్యక్తి అరెస్టు : తనకు పంపిన డబ్బును పరిశీలించి తిరిగి మళ్లీ మీ(బాధితుడు) ఖాతాలోనే జమ చేస్తానని సైబర్​ కేటుగాడు నమ్మించాడు. దీంతో బాధితుడు విడతల వారీగా రూ.కోటి 43లక్షల 75,000లను నిందితుడు చెప్పిన ఖాతాలో జమ చేశాడు. మొత్తం డబ్బు జమ చేసిన తర్వాత తిరిగి తన ఖాతాలోకి క్రెడిట్​ అవ్వకపోవడంతో అనుమానం వచ్చిన బాధితుడు మోసపోయినట్లు తెలుసుకొని జులై 29న 1930 నెంబరుకు ఫిర్యాదు చేశాడు.