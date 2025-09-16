ETV Bharat / state

రూ.15 వేలు లాభం చూపి రూ.6.8 కోట్లు కొట్టేశారు

స్టాక్ మార్కెట్​లో పెట్టుబడులంటూ వాట్సప్ గ్రూప్ - లాభాలొచ్చాయంటూ స్క్రీన్​ షాట్లు - తొలుత చిన్న మొత్తంలో నగదు ఆశ చూపి ​- అమాయకుల నుంచి రూ. కోట్లు కాజేస్తున్న సైబర్ నేరగాళ్లు

Retired Employee Cheated In Hyderabad
Retired Employee Cheated In Hyderabad (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 16, 2025 at 4:51 PM IST

2 Min Read
Retired Employee Cheated In Hyderabad : జీవితంలో ఎంతో మందికి ఎన్నో సలహాలు సూచనలు జాగ్రత్తలు చెప్పారు. డబ్బు ఎలా సంపాదించాలి, ఎలా పొదుపు చేయాలి అనే విషయాలకు ప్రేరణగా నలిచారు. కష్టపడి డబ్బు సంపాదించి కుటుంబానికి అండగా నిలిచారు. కానీ చివరికి సైబర్ నేరగాళ్ల చేతికి చిక్కి జీవితాంతం సంపాదించిన సొమ్మును పోగొట్టుకున్నారు. ఎప్పుడూ చిన్న తప్పును కూడా చేయనివారు ఇంత పెద్ద స్థాయిలో మోసపోవడంతో తీవ్ర మనస్తాపానికి గురవుతున్నారు. దీనివల్ల మానసికంగా ఇబ్బంది పడుతున్న వారిని పోలీసులు సైతం కౌన్సిలింగ్ ఇస్తున్నారు.

సైబర్ నేరగాళ్లు రోజుకో కొత్త పన్నాగంతో, కొత్త మోసాలకు పాల్పడుతున్నారు. చేతిలో ఉండే స్మార్ట్ ఫోన్​లోనే సమాచారం మొత్తం ఉండటంతో ఒక్క క్లిక్​తో బ్యాంక్ ఖాతాల్లోని సొమ్మునంతటినీ ఖాళీ చేస్తున్నారు. మరి కొందురు పెట్టుబడుల పేరుతో మొదట లాభాలు చూపించి వారిపై పూర్తి నమ్మకం ఏర్పడ్డాక అధిక మొత్తంలో నగదు కాజేస్తున్నారు. ఇదే తరహాలో హైదారాబాద్​లోని ఓ విశ్రాంత ఉద్యోగిని స్టాక్ మార్కెట్లో పెట్టుబడులతో భారీగా లాభాలు సంపాదించవచ్చు అని చెప్పి ఆశచూపారు. రూ.15 వేల లాభంతో ఎరవేసిన సైబర్ నేరగాళ్లు ఏకంగా రూ.6.8 కోట్లు కొట్టేశారు. బాధితుడు తెలంగాణ సైబర్ సెక్యూరిటీ బ్యూరో (టీజీసీఎస్బీ)కి ఫిర్యాదు చేశారు. దీంతో సోమవారం కేసు నమోదైంది.

స్టాక్ మార్కెట్​లో పెట్టుబడులంటూ : పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, హైదరాబాద్ హైదర్​నగర్​లో ఓ విశ్రాంత ఉద్యోగి (61) నివాసముంటున్నారు. ఇటీవల స్టాక్ మార్కెట్​లో పెట్టుబడులంటూ "ఏ37 స్టాక్ మార్కెట్ సక్సెస్ స్ట్రాటజిక్​ గ్రూప్" పేరుతో ఉన్న వాట్సప్ గ్రూప్​లో ఆయన ఫోన్​ నంబరును గుర్తుతెలియని వ్యక్తులు యాడ్ చేశారు.

లాభాలు వచ్చినట్లు స్క్రీన్​షాట్లు : ఈ గ్రూప్​లో కరీమ్​ వర్మ అనే వ్యక్తి అమెరికా, భారత్​ స్టాక్​ మార్కెట్లలో పెట్టుబడులకు సంబంధించిన సలహాలు సూచనలు ఇచ్చేవాడు. ఈ గ్రూప్​లోనే వాటికి సంబంధించిన పోస్టులను, లింకులను పంపేవాడు. ఆ గ్రూప్​లో ఉన్న కొందరు సభ్యులు తమకు లాభాలు వచ్చినట్లు స్క్రీన్​షాట్లు పోస్టు చేసేవారు. తర్వాత క్రిస్టిన్​ అనే మహిళ ఆ విశ్రాంత ఉద్యోగితో మాట్లాడింది. ఆమె మాటలను ఆయన నమ్మారు. తర్వాత ఆగస్టు 11న రూ.50 వేలు పెట్టుబడి పెట్టారు. అయితే తనకు రూ.15 వేలు లాభం (30%) వచ్చినట్లు యాప్​లో చూపించింది. కాగా ఆ డబ్బును ఆయన విత్​డ్రా కూడా చేశారు.

రూ. 2.21 కోట్లు పన్ను చెల్లిస్తేనే నగదు విత్​డ్రా : ఆపై మరింత నమ్మకంతో సెప్టెంబరు 11 వరకు విడతల వారీగా రూ. 6.8 కోట్లను వారు సూచించిన ఖాతాలకు బదిలీ చేశారు. అనుకున్న విధంగానే అయన పెట్టిన పెట్టుబడికి లాభం కలిపి రూ. 14.78 కోట్లు వచ్చినట్లు వెబ్​సైట్స్​లో కనిపించింది. కాగా ఈ నెల 12న రూ.1.5 కోట్లు విత్​డ్రా చేసుకోవడానికి ఆయన ప్రయత్నించగా అది వీలు కాలేదు. తర్వాత ఆయన క్రిస్టిన్​కు కాల్​ చేసి మాట్లాడగా ఆమె రూ. 2.21 కోట్లు పన్ను చెల్లిస్తేనే పూర్తి నగదు విత్​డ్రా అవుతుందని చెప్పింది. చివరికి తానే మోసపోయాయని గుర్తించిన విశ్రాంత ఉద్యోగి పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు.

పండుగ సీజన్‌లో ఈ మెసేజ్‌లతో జాగ్రత్త- క్లిక్ చేస్తే ఖాతా ఖాళీ

AI పేరు చెప్పి మాదాపూర్​లో రూ.850 కోట్ల మోసం - 3 వేల మంది బాధితులు

