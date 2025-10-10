రూ.8,600 ఎరవేసి రూ.7.88 కోట్లు కొట్టేశారు!
పెట్టుబడుల పేరుతో వాట్సప్లో లింకులు - ట్రేడింగ్లో పెట్టుబడి పెట్టి అధిక లాభాలు పొందవచ్చని ఎర - తొలుత రూ.8,600 ఉపసంహరించగలగడంతో విడతలుగా రూ.7.88 కోట్లు చెల్లించి మోసపోయిన వ్యాపారి
Published : October 10, 2025 at 3:46 PM IST
Investment Fraud In Hyderabad : రాష్ట్రంలో రోజు రోజుకూ సైబర్ నేరాలు పెరిగిపోతున్నాయి. బెట్టింగ్లు, ఇన్వెస్ట్మెంట్లు, ట్రేడింగ్లు అంటూ నేరగాళ్లు వలలు విసురుతున్నారు. ఇదే తరహాలో హైదరాబాద్లోని ఓ నగర వ్యాపారికి ట్రేడింగ్లో పెట్టుబడులు పెట్టండి అధిక లాభాలు పొందండి అంటూ వాట్సప్లో మెసేజ్ వచ్చింది. గుర్తు తెలియని వ్యక్తులు పంపిన ఆ వాట్సప్ లింక్లను క్లిక్ చేసి వారు వేసిన పన్నాగంలో పడి ఆ వ్యాపారి భారీగా మోసపోయారు. సైబర్ నేరస్థులు ఆన్లైన్లోనే పెట్టుబడులు పెట్టించి అతని నుంచి రూ.7.88 కోట్లు నగదును కాజేశారు. వివరాల్లోకి వెళితే
పెట్టుబడులంటూ వాట్సప్లో లింక్లు : టీజీసీఎస్బీ పోలీసులు తెలిపిన వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి, కేపీహెచ్బీ భగత్సింగ్నగర్ ప్రాంతానికి చెందిన వ్యాపారి (55) వాట్సప్ నంబర్కు జులై 25న సత్యనారాయణ, వైశాలి అనే ఇద్దరి నంబర్ల నుంచి వాట్సప్లో పెట్టుబడులంటూ లింక్లు వచ్చాయి. 'ఫినాల్టో ఇండస్' పేరుతో ఉన్న ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్లాట్ఫాంలో స్టాక్ ట్రేడింగ్ పెట్టుబడులు పెడితే పెద్దమొత్తంలో లాభాలు పొందవచ్చని అతనికి ఆశ చూపారు. ఇండియా, యూకే దేశాల్లో ఆ సంస్థ కార్యకలాపాలు సాగిస్తున్నట్లు నమ్మించారు. ఆ కంపెనీ వెబ్సైట్ను పరిశీలించాలని అతనిని ఒత్తిడి చేశారు.
రూ.11 కోట్లు జమ అయినట్లు చూపించి : ఈ క్రమంలో వారిద్దరు సూచించిన ఫోన్పే నంబరుకు ఆయన అదేరోజు రూ.45 వేలను పంపించారు. ఆ పెట్టుబడికి 15% లాభం వచ్చినట్లు ఆయన పేరిట ఉన్న వర్చువల్ ఖాతాలో చూపిస్తుండటంతో డబ్బును తిరిగి తీసుకునేందుకు ప్రయత్నం చేశారు. కాగా తొలుత రూ.8,600 ఉపసంహరించగలగడంతో వ్యాపారికి వారిపై నమ్మకం కలిగింది. దీంతో 65 రోజుల వ్యవధిలో అతని మూడు బ్యాంకు ఖాతాల నుంచి 41 విడతలుగా రూ.7.88 కోట్లను ఆన్లైన్లో చెల్లిస్తూ పోయారు. ఆయన పెట్టుబడికి లాభంతో కలిపి రూ.11 కోట్ల మేర జమ అయినట్లు వర్చువల్గా అతని ఖాతాలో చూపించింది.
క్యాపిటల్ గెయిన్ టాక్స్ 30% చెల్లిస్తేనే : ఆ డబ్బును తీసుకోవడానికి ఆ వ్యాపారి ప్రయత్నించారు. కాగా క్యాపిటల్ గెయిన్ టాక్స్ కింద 30% నగదును చెల్లిస్తే తప్ప ఉపసంహరించడం కుదరదని ఆగంతుకులు స్పష్టం చేశారు. దీంతో తాను మోసపోయానని గ్రహించిన బాధితుడు ఈ నెల 5న నేషనల్ సైబర్ క్రైమ్ రిపోర్టింగ్ పోర్టల్లో ఫిర్యాదు చేశారు. బుధవారం టీజీసీఎస్బీ పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు.
దేశవ్యాప్తంగా మ్యూల్ ఖాతాలకు మళ్లింపు : వ్యాపారి నుంచి కాజేసిన సొమ్మును దేశవ్యాప్తంగా పలు మ్యూల్ ఖాతాలకు మళ్లించినట్లు టీజీసీఎస్బీ ప్రాథమిక దర్యాప్తులో తేలింది. తెలంగాణలోని సిద్దిపేటతో పాటు ఆంధ్రప్రదేశ్లోని తిరుపతి, పిఠాపురం, టేకిశెట్టిపాలెంలలోని బ్యాంకు ఖాతాలకు ఆ సొమ్ము వెళ్లింది. అలాగే గుజరాత్, మహారాష్ట్ర, ఉత్తర్ప్రదేశ్, తమిళనాడు, రాజస్థాన్, ఉత్తరాఖండ్, కేరళ తదితర ప్రాంతాల్లోని బ్యాంకు ఖాతాలకు కూడా మళ్లినట్లు వెల్లడైంది. ఇవన్నీ మ్యూల్ ఖాతాలుగా భావించి పోలీసులు దర్యాప్తు ముమ్మరం చేశారు.
