రూ.8,600 ఎరవేసి రూ.7.88 కోట్లు కొట్టేశారు!

పెట్టుబడుల పేరుతో వాట్సప్​లో లింకులు - ట్రేడింగ్​లో పెట్టుబడి పెట్టి అధిక లాభాలు పొందవచ్చని ఎర - తొలుత రూ.8,600 ఉపసంహరించగలగడంతో విడతలుగా రూ.7.88 కోట్లు చెల్లించి మోసపోయిన వ్యాపారి

Investment Fraud In Hyderabad
Investment Fraud In Hyderabad (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 10, 2025 at 3:46 PM IST

2 Min Read
Investment Fraud In Hyderabad : రాష్ట్రంలో రోజు రోజుకూ సైబర్ నేరాలు పెరిగిపోతున్నాయి. బెట్టింగ్​​లు, ఇన్వెస్ట్​మెంట్​లు, ట్రేడింగ్​లు అంటూ నేరగాళ్లు వలలు విసురుతున్నారు. ఇదే తరహాలో హైదరాబాద్​లోని ఓ నగర వ్యాపారికి ట్రేడింగ్​లో పెట్టుబడులు పెట్టండి అధిక లాభాలు పొందండి అంటూ వాట్సప్​లో మెసేజ్ వచ్చింది. గుర్తు తెలియని వ్యక్తులు పంపిన ఆ వాట్సప్ లింక్​లను క్లిక్ చేసి వారు వేసిన పన్నాగంలో పడి ఆ వ్యాపారి భారీగా మోసపోయారు. సైబర్ నేరస్థులు ఆన్​లైన్​లోనే పెట్టుబడులు పెట్టించి అతని నుంచి రూ.7.88 కోట్లు నగదును కాజేశారు. వివరాల్లోకి వెళితే

పెట్టుబడులంటూ వాట్సప్​లో లింక్​లు : టీజీసీఎస్​బీ పోలీసులు తెలిపిన వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి, కేపీహెచ్​బీ భగత్​సింగ్​నగర్​ ప్రాంతానికి చెందిన వ్యాపారి (55) వాట్సప్ నంబర్​కు జులై 25న సత్యనారాయణ, వైశాలి అనే ఇద్దరి నంబర్ల నుంచి వాట్సప్​లో పెట్టుబడులంటూ లింక్​లు వచ్చాయి. 'ఫినాల్టో ఇండస్' పేరుతో ఉన్న ఇన్వెస్ట్​మెంట్​ ప్లాట్​ఫాంలో స్టాక్ ట్రేడింగ్ పెట్టుబడులు పెడితే పెద్దమొత్తంలో లాభాలు పొందవచ్చని అతనికి ఆశ చూపారు. ఇండియా, యూకే దేశాల్లో ఆ సంస్థ కార్యకలాపాలు సాగిస్తున్నట్లు నమ్మించారు. ఆ కంపెనీ వెబ్​సైట్​ను పరిశీలించాలని అతనిని ఒత్తిడి చేశారు.

రూ.11 కోట్లు జమ అయినట్లు చూపించి : ఈ క్రమంలో వారిద్దరు సూచించిన ఫోన్​పే నంబరుకు ఆయన అదేరోజు రూ.45 వేలను పంపించారు. ఆ పెట్టుబడికి 15% లాభం వచ్చినట్లు ఆయన పేరిట ఉన్న వర్చువల్ ఖాతాలో చూపిస్తుండటంతో డబ్బును తిరిగి తీసుకునేందుకు ప్రయత్నం చేశారు. కాగా తొలుత రూ.8,600 ఉపసంహరించగలగడంతో వ్యాపారికి వారిపై నమ్మకం కలిగింది. దీంతో 65 రోజుల వ్యవధిలో అతని మూడు బ్యాంకు ఖాతాల నుంచి 41 విడతలుగా రూ.7.88 కోట్లను ఆన్​లైన్​లో చెల్లిస్తూ పోయారు. ఆయన పెట్టుబడికి లాభంతో కలిపి రూ.11 కోట్ల మేర జమ అయినట్లు వర్చువల్​గా అతని ఖాతాలో చూపించింది.

క్యాపిటల్ గెయిన్ టాక్స్ 30% చెల్లిస్తేనే : ఆ డబ్బును తీసుకోవడానికి ఆ వ్యాపారి ప్రయత్నించారు. కాగా క్యాపిటల్ గెయిన్ టాక్స్ కింద 30% నగదును చెల్లిస్తే తప్ప ఉపసంహరించడం కుదరదని ఆగంతుకులు స్పష్టం చేశారు. దీంతో తాను మోసపోయానని గ్రహించిన బాధితుడు ఈ నెల 5న నేషనల్ సైబర్ క్రైమ్​ రిపోర్టింగ్ పోర్టల్​లో ఫిర్యాదు చేశారు. బుధవారం టీజీసీఎస్​బీ పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు.

దేశవ్యాప్తంగా మ్యూల్‌ ఖాతాలకు మళ్లింపు : వ్యాపారి నుంచి కాజేసిన సొమ్మును దేశవ్యాప్తంగా పలు మ్యూల్ ఖాతాలకు మళ్లించినట్లు టీజీసీఎస్​బీ ప్రాథమిక దర్యాప్తులో తేలింది. తెలంగాణలోని సిద్దిపేటతో పాటు ఆంధ్రప్రదేశ్​లోని తిరుపతి, పిఠాపురం, టేకిశెట్టిపాలెంలలోని బ్యాంకు ఖాతాలకు ఆ సొమ్ము వెళ్లింది. అలాగే గుజరాత్, మహారాష్ట్ర, ఉత్తర్​ప్రదేశ్, తమిళనాడు, రాజస్థాన్, ఉత్తరాఖండ్, కేరళ తదితర ప్రాంతాల్లోని బ్యాంకు ఖాతాలకు కూడా మళ్లినట్లు వెల్లడైంది. ఇవన్నీ మ్యూల్ ఖాతాలుగా భావించి పోలీసులు దర్యాప్తు ముమ్మరం చేశారు.

