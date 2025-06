ETV Bharat / state

'మీ బ్యాంకు ఖాతా హోల్డ్‌లో ఉంది' - తల్లికి వందనం లబ్ధిదారులే సైబర్​ నేరగాళ్ల లక్ష్యం - CYBER CRIME IN NAME TALLIKIVANDANAM

Cyber Crimes in The Name Of Talliki Vandanam ( ETV Bharat )

Cyber ​​Frauds in Vijayawada in The Name of Talliki Vandanam: రాష్ట్రవ్యాప్తంగా తల్లికి వందనం పేరుతో లబ్దిదారుల ఖాతాల్లో నగదు జమ అవుతోంది. దీన్నే అదునుగా తీసుకుని సైబర్​ నేరగాళ్లు కొత్త మోసాలకు పాల్పడుతున్నారు. లబ్దిదారులను లక్ష్యంగా చేసుకుని వారి డబ్బులు కొట్టేస్తున్నారు.

సైబర్ నేరగాళ్లు ముందుగా లబ్ధిదారులకు ఫోన్ చేసి మీ బ్యాంకు ఖాతా హోల్డ్‌లో ఉందని చెబుతారు. అందుకే మీ పిల్లల పేరుతో మీకు రావాల్సిన తల్లికి వందనం పథకం కింద రావాల్సిన డబ్బులు బ్యాంకు ఖాతాలో జమ కాలేదని నమ్మబలుకుతారు. అనంతరం హోల్డ్‌లోని ఖాతాను పునరుద్ధరించేందుకు మేము చెప్పిన నంబరుకు డబ్బులు పంపాలని చెబుతారు. సరిగ్గా ఇదే తరహాలో విజయవాడ నున్న పోలీస్‌స్టేషన్‌ పరిధిలో ఇద్దరు మహిళలకు సైబర్‌ నేరగాళ్లు ఫోన్‌ చేశారు. ఒకరి నుంచి రూ.43,500, మరొకరి నుంచి రూ.5 వేలను దోచేశారు.

తల్లి వందనం పేరుతో నయా మోసం: ఎన్టీఆర్‌ జిల్లా జి. కొండూరు స్టేషన్‌ పరిధిలో సైతం ఇదే తరహాలో మోసం జరగడం గమనార్హం. సచివాలయం నుంచి ఫోన్‌ చేస్తున్నామని సైబర్‌ నేరగాళ్లు గతంలో వాలంటీర్‌గా పని చేసిన మహిళతో మాట్లాడారు. ‘తల్లికి వందనం’ డబ్బులు పడని వారి వివరాలు ఆమె నుంచి సేకరించారు. ఆమెను లైన్‌లోనే ఉంచి డబ్బులు పడని ఇద్దరు మహిళలతో కాన్ఫరెన్స్‌ కాల్‌లో మాట్లాడారు. తల్లికి వందనంతో పాటు గత ప్రభుత్వ హయాంలో పెండింగ్‌లో ఉన్న ‘అమ్మ ఒడి’ కూడా చెల్లిస్తామని నమ్మించారు. ఈ విధంగా ఓ మహిళ నుంచి రూ.20 వేలు, మరొకరి నుంచి రూ.9 వేలను తమ ఖాతాలోకి మళ్లించుకున్నారు.

అప్రమత్తత అవసరం: ఈ విధంగా తల్లికి వందనం ప్రజలను మాటలతో మభ్యపెట్టి సైబర్‌ నేరగాళ్లు డబ్బులను గుంజేస్తున్నారు. తాజాగా డబ్బులు పడని వారి వివరాలు సేకరించి ఫోన్‌ చేస్తున్నారు. మీ ఖాతాలు స్తంభించాయని, పునరుద్ధరించేందుకు డబ్బులు కట్టాలని చెప్పి నిలువునా దోచుకుంటున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో సైబర్‌ నేరగాళ్ల విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండాలంటూ పోలీస్‌ కమిషనర్‌ ఎస్‌.వి. రాజశేఖరబాబు ప్రజలను అప్రమత్తం చేశారు.