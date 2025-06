ETV Bharat / state

'మీరు చేయాల్సిన పనేం లేదు - మీ బ్యాంకు ఖాతా ఇస్తే డబ్బులు వేస్తాం' - CRIMES BY USING OTHER ACCOUNTS

Cyber Crimes by Using other Bank Accounts ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Telangana Team Published : June 19, 2025 at 1:37 PM IST | Updated : June 19, 2025 at 1:49 PM IST 1 Min Read

Cyber Crimes by Using other Bank Accounts : 'మీరు చేయాల్సిన పనేం లేదు. మీ బ్యాంకు ఖాతా వివరాలు, వాటి లాగిన్​ ఐడీలు ఇస్తే చాలు లావాదేవీలు జరిపినందుకు నెలవారీగా కమీషన్లు ఇస్తాం. లేకపోతే ఆధారాలు ఇవ్వండి, మీ పేరుతో బ్యాంకు ఖాతాలు తెరిచి మేం వాడుకుంటాం. కష్టపడకుండా డబ్బు సంపాదించడానికి ఇప్పుడు ఇదో మార్గం'. ఇలాంటి మాయమాటలతో సైబర్ నేరగాళ్లు అమాయకుల్ని పోలీసు కేసుల్లో ఇరికిస్తున్నారు. ఇటీవల నిందితులను అరెస్టు చేయగా ఎక్కువ మంది బ్యాంకు ఖాతాలు ఇచ్చిన వారే ఉన్నారు. వీరంతా కమీషన్లకు ఆశపడి బ్యాంకు ఖాతాలను నేరగాళ్లకు ఇచ్చిన వారే. పోలీసులు అరెస్టు చేశాక లబోదిబోమంటున్నారు. సైబర్​ నేరగాళ్లు పోలీసుల నుంచి తప్పించుకోవడానికి ఇతరుల బ్యాంకు ఖాతాలను ఉపయోగిస్తున్నారు. జనాన్ని మోసగించి కొట్టేసిన డబ్బు లావాదేవీలకు వాటిని (మ్యూల్ ఖాతాలు) వినియోగిస్తున్నారు. ఖాతాలు ఇవ్వకుండా తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు :

