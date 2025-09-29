ETV Bharat / state

దేశంలోనే అతిపెద్ద పైరసీ ముఠా అరెస్ట్ - సినిమా ఇండస్ట్రీకి రూ.3,700 కోట్లు నష్టం

సినిమాలు పైరసీ చేస్తున్న ముఠాను పట్టుకున్న హైదరాబాద్ పోలీసులు - ఈ ముఠాకు చెందిన ఆరుగురు నిందితులు అరెస్ట్ - వీరి వల్ల సినిమా ఇండస్ట్రీకి దాదాపు రూ.3,700 కోట్లు నష్టం

Police_Arrest_Movie_Piracy_Gang
Police_Arrest_Movie_Piracy_Gang (ETV Bharat)
Published : September 29, 2025 at 3:11 PM IST

Updated : September 29, 2025 at 4:03 PM IST

Choose ETV Bharat

Movie Piracy Gang Arrested: సినిమా ఇండస్ట్రీకి పెను సవాల్​గా​ మారిన పైరసీ ముఠాను హైదరాబాద్ సైబర్​ క్రైమ్​ పోలీసులు పట్టుకున్నారు. దేశంలోనే అతి పెద్ద ముఠాను ఛేదించి ఆరుగురిని అరెస్టు చేశారు. ఈ ముఠా తెలుగు సహా పలు భాషల సినిమాలను పైరసీ చేసినట్లు పోలీసులు గుర్తించారు. దీని ద్వారా సినిమా ఇండస్ట్రీకి దాదాపు రూ.3,700 కోట్లు నష్టం జరిగింది.

గతంలో హ్యాష్ ​ట్యాగ్​ సింగిల్​ సినిమా పైరసీపై పోలీసులకు ఫిర్యాదు అందింది. దీనిపై విచారణ చేపట్టిన సైబర్ పోలీసులు నిందితుడు వనస్థలిపురంకు చెందిన కిరణ్​ను జులై 3న అరెస్టు చేశారు. అతడిని కస్టడీలోకి తీసుకుని విచారించగా, ఆ పైరసీ ముఠా సభ్యులు దుబాయ్​, నెదర్లాండ్, మయన్మార్​లో ఉన్నట్లు గుర్తించారు.

దేశంలోనే అతిపెద్ద పైరసీ ముఠా అరెస్ట్ - సినిమా ఇండస్ట్రీకి రూ.3,700 కోట్లు నష్టం (ETV Bharat)

ఐడీ, పాస్​వర్డ్​లను క్రాక్​ చేస్తున్న నేరగాళ్లు: ఈటీవీ విన్‌ కంటెంట్‌ను పైరసీ చేసి అమ్ముకున్న మరో నిందితుడిని సైబర్ పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. ఇలా రికార్డ్​ చేసి ఒరిజినల్ కంటెంట్​ను తీసుకుని ఇతర వెబ్‌సైట్లకు ముఠా విక్రయిస్తోంది. థియేటర్లలో ప్లే అయ్యే శాటిలైట్​ కంటెంట్​ ఐడీ, పాస్​వర్డ్​లను సైతం వీరు క్రాక్​ చేస్తున్నారు. కొన్ని సార్లు క్రాక్​ అవ్వని పక్షంలో ఏజెంట్లకు కెమెరాలు అందజేసి, రహస్యంగా రికార్డు చేయడాన్ని నేర్పిస్తున్నారు. అనంతరం ఆ ఏజెంట్లకు టికెట్లు బుక్​ చేసి మరీ థియేటర్లలో సినిమాలు రికార్డ్ చేస్తున్నారు.

పాప్​ కాన్​ డబ్బాల్లో కెమెరాలు పెట్టి: చొక్కా జేబు, పాప్‌ కాన్ డబ్బా, కోక్ టిన్​లలో కెమెరాలు పెట్టి సినిమాను చిత్రీకరిస్తున్నారు. ఏజెంట్లకు క్రిప్టో కరెన్సీ రూపంలో నిందితులు కమీషన్లు ఇస్తున్నారు. కేవలం తెలుగు సినిమాలే కాదు, తమిళ్, మళయాళం, హిందీ సినిమాలపై ఈ నేరగాళ్లు ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టారు. హైదరాబాద్ సీపీ సీవీ ఆనంద్ పవర్ పాయింట్ ప్రజెంటేషన్ ద్వారా పైరసీ విధానంపై నిర్మాతలు, నటులకు వివరించనున్నారు. సినిమాలు పైరసీ చేయడం వల్ల తెలుగు చిత్ర పరిశ్రమకు రూ.3,700 కోట్ల మేర నష్టం జరిగిందని సీపీ సీవీ ఆనంద్​ తెలిపారు.

'సినిమా పైరసీ వల్ల నిర్మాతలు తీవ్రంగా నష్టపోతున్నారు. టెలిగ్రామ్​ ఛానెల్స్​, టొరెంట్స్​ ద్వారా సినిమాల పైరసీ జరుగుతోంది. కొత్తగా ఎంవో అనే విధానంలోనూ పైరసీ జరుగుతోంది. కొత్తగా విడుదలైన సినిమాలను థియేటర్​కు వెళ్లి కెమెరా ద్వారా రికార్డింగ్​ చేసి పైరసీకి నేరగాళ్లు పైరసీకి పాల్పడుతున్నారు. అందరూ విస్తుపోయేలా శాటిలైట్​ను కూడా హ్యాక్​ చేసి పైరసీ చేస్తున్నారు' - సీవీ ఆనంద్, హైదరాబాద్ పోలీస్ కమిషనర్

ఇప్పటివరకు 40 సినిమాలను పైరసీ: ఈ పైరసీ కేసులో జానా కిరణ్​కుమార్​ అనే వ్యక్తి ప్రధాన నిందితుడు. ఈయన సినిమాకు వెళ్లి కెమెరా ద్వారా రికార్డింగ్‌ చేసి ఆ తర్వాత టెలిగ్రామ్ ఛానెల్‌ ద్వారా సిరిల్‌ రాజుకు పంపిస్తాడు. ఈ ముఠా హైఎండ్‌ కెమెరా ఉన్న సెల్‌ఫోన్‌తో సినిమాను రికార్డింగ్ చేస్తారు. ఇప్పటి వరకు కిరణ్​ ముఠా 40 సినిమాలను పైరసీ చేసింది. సినిమాను ప్రత్యేకమైన యాప్​ ద్వారా థియేటర్​లో రికార్డింగ్​ చేస్తారు. సెల్​ఫోన్లను జేబులోనూ, పాప్​కార్న్​ డబ్బాలో పెట్టి రికార్డింగ్​ చేస్తుంటారు. ఈ సమయంలో సెల్​ఫోన్​ స్క్రీన్‌లైట్​ సైతం ఆఫ్​లో ఉంటుంది. ​

ఎవరికీ అనుమానం రాకుండా: మొబైల్​ స్క్రీన్​ లైట్​ ఆఫ్​లో ఉండటంతో ఎవరికీ అనుమానం రాదని ఉద్దేశంతో ఇలా రికార్డింగ్​ చేస్తారు. ఇతర భాష చిత్రాలను రికార్డింగ్ చేసేందుకు వీరికి ఏజెంట్లు కూడా ఉన్నారని విచారణలో నిందితులు తెలిపారు. సినిమా పైరసీలకు నెదర్లాండ్స్‌కు చెందిన ఐపీ అడ్రస్‌ వాడుతున్నారు. ఈ పైరసీ ముఠాను పట్టుకునేందుకు అత్యాధునిక టెక్నాలజీ వినియోగించారని సీపీ పేర్కొన్నారు. పోలీసులు ఎప్పటికీ పట్టుకోలేని టెక్నాలజీ వాడుతున్నామని నిందితులు తెలిపారు.

