మీ డబ్బులు రీఫండ్ చేస్తామంటూ కాల్స్ - కట్ చేస్తే ఖాతా ఖాళీ! - MONEY REFUND SCAM

Cyber Crime In The Name of Money Refund : ప్రస్తుత కాలంలో ఆకలేసిందంటే చాలు ఎంతో మంది ఫుడ్‌ డెలివరీ యాప్‌ల్లో ఆర్డర్‌ పెట్టేస్తున్నారు. అలాంటివారే లక్ష్యంగా సైబర్‌ నేరగాళ్లు మోసాలకు పాల్పడుతున్నారు. యాప్‌లలో ఆహారం ఆర్డర్‌ పెట్టిన తరువాత రద్దు అయిందని ఫేక్ మెసేజ్ పంపిస్తున్న సైబర్‌ నేరగాళ్లు నగదు తిరిగి పొందాలంటే బ్యాంకు అకౌంట్ వివరాలు నమోదు చేయాలంటూ లింకులు పంపిస్తున్నారు. వాస్తవమని భావిస్తున్న కస్టమర్లు వాటిపై క్లిక్‌ చేసి డబ్బులు పోగొట్టుకుంటున్నారు. ప్రస్తుతం హైదరాబాద్‌ నగరంలో ఈ తరహా సైబర్ మోసాలు చాలా ఎక్కువగా జరుగుతున్నాయి. ఎస్‌ఎంఎస్‌, వాట్సప్ ద్వారా డెలివరీ యాప్‌లకు సంబంధించిన లింకులు వచ్చినప్పుడు అప్రమత్తంగా ఉండాలని తెలంగాణ సైబర్‌ సెక్యూరిటీ బ్యూరో హెచ్చరికలు జారీ చేస్తోంది.

రీఫండ్ కోసం ఆ లింగ్ క్లిక్ చేస్తే : ఫుడ్‌ ఆర్డర్‌ పెట్టి రద్దు చేసుకున్న తరువాత రీఫండ్‌ పేరుతో సైబర్‌ నేరగాళ్లు నగదు కాజేస్తున్నారు. రీఫండ్‌ కోసం క్లిక్‌ చేశాక నిమిషాల వ్యవధిలోనే సైబర్‌ నేరగాళ్ల నుంచి ఫోన్ కాల్స్‌ వస్తున్నాయి. తాము ఫుడ్‌ డెలివరీ యాప్‌ నుంచి మాట్లాడుతున్నామని, రీఫండ్‌ కోసం పంపించే లింకు క్లిక్‌ చేసి అకౌంట్ వివరాలు నమోదు చేయాలని అడుగుతారు. వాస్తవమని భావించి క్లిక్‌ చేస్తే బ్యాంకు అకౌంట్స్ ఖాళీ అవుతాయి.

కొన్నిసార్లు తాము పంపించే లింకు క్లిక్‌ చేశాక రూ.1 పంపిస్తే రీఫండ్‌ ప్రక్రియ ప్రారంభిస్తామని అంటున్నారు. పొరపాటున లింకు క్లిక్‌ చేస్తే ఫోన్‌ ఆధీనంలోకి తీసుకుంటున్న సైబర్ నేరగాళ్లు నగదు కొట్టేస్తున్నారు. ఓ ప్రముఖ ఫుడ్‌ డెలివరీ యాప్‌లో హైదరాబాద్ నగరవాసి ఫుడ్ ఆర్డర్‌ పెట్టాడు. తరువాత డెలివరీ చేయకుండా నకిలీ లింకులతో రూ.1.90 లక్షలు పోగొట్టుకున్న వ్యవహారం సోషల్ మీడియాలో వైరల్‌గా మారిన సంగతి తెలిసిందే.

కస్టమర్ల వివరాలు, సాంకేతిక అవసరాల కోసం : ఈ-కామర్స్‌ సంస్థలు, ఫుడ్‌ డెలివరీ యాప్‌ కస్టమర్ల డేటా సైబర్‌ నేరగాళ్ల చేతుల్లోకి ఎప్పటికప్పుడు చేరుతోంది. వ్యాపారాలు నిర్వహిస్తున్న మెజార్టీ సంస్థలు డేటా నిర్వహణ బాధ్యతను తృతీయ పక్ష ఏజెన్సీలకు అప్పగిస్తున్నాయి. సేవలు అందించేది ఈ సంస్థలే అయినా కస్టమర్ల వివరాలు, సాంకేతిక అవసరాల కోసం ఇతర సంస్థల మీద ఆధారపడతాయి.