ఈడీ, ట్రాఫిక్ చలానా పేరుతో బెదిరింపు - లక్షల రూపాయలు గాల్లోకి
రోజురోజుకీ పెరుగుతున్న సైబర్ నేరాలు - విశ్రాంత అధ్యాపకుడి నుంచి డిజిటల్ అరెస్టు పేరుతో రూ.74 లక్షలు మాయం - ట్రాఫిక్ చలానా పెండింగ్ అంటూ రూ.1.36 లక్షలు దోచుకున్న మోసగాళ్లు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 22, 2025 at 2:26 PM IST
CYBER CRIME IN ANDHRA PRADESH: ఉమ్మడి గుంటూరు జిల్లాలో అమాయకులను లక్ష్యంగా చేసుకుని సైబర్ ముఠాలు మోసాలకు పాల్పడుతున్నాయి. సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని వక్రదారి పట్టిస్తూ, "డిజిటల్ అరెస్టు", "ఈడీ కేసు", "ట్రాఫిక్ చలానా పెండింగ్" వంటి పేర్లతో భయపెట్టి, లక్షలాది రూపాయలు దోచేస్తున్నారు. పోలీసులు చెబుతున్నట్లుగా, అవగాహన, అప్రమత్తత ఉంటే ఇలాంటి మోసాలకు ఆరంభంలోనే చెక్ పెట్టవచ్చు.
లక్షల రూపాయల నష్టం: తాజాగా చీరాల వైద్యుడి నుంచి రూ.1 కోటి లాగేశారు. "డిజిటల్ అరెస్టు చేశాం" అంటూ మోసగాళ్లు భయపెట్టి ఈ మొత్తం దోచుకున్నారు. ఇదే తరహాలో, "అక్రమ ఆస్తులు కలిగి ఉన్నావు" అంటూ బెదిరించి మరో వ్యక్తి నుంచి రూ.70 లక్షలు వసూలు చేశారు. గతేడాది డిసెంబర్లో బాపట్ల జిల్లా చీరాలలో ముగ్గురికి ప్రభుత్వ అధికారులమని చెప్తూ మోసగాళ్లు కాల్ చేశారు. "మీ ఖాతాకు రూ.70 వేలు జమ చేస్తున్నాం" అని చెప్పి ఖాతా వివరాలు, యుపీఐ నంబర్లు తీసుకున్నారు.
వెంటనే వారి ఖాతాల్లోని రూ.1.64 లక్షలు మాయమయ్యాయి. బాధితులు పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేయడంతో, దిల్లీలో నిందితులను అరెస్ట్ చేశారు. అలాగే, దుగ్గిరాల మండలం వీర్లపాలేనికి చెందిన వ్యక్తిని "ట్రాఫిక్ చలానా పెండింగ్ ఉంది" అంటూ ఏపీకే ఫైల్ పంపించి రూ.1.36 లక్షలు దోచేశారు. విచారణలో నిందితుడు మహారాష్ట్రకు చెందినవాడని పోలీసులు గుర్తించారు.
చుండూరు మండలం వేటపాలెంలోని విశ్రాంత అధ్యాపకుడికి "మేము ఈడీ అధికారులం" అంటూ ఫోన్ చేసి, "మనీలాండరింగ్ కేసులో డిజిటల్ అరెస్టు చేస్తున్నాం" అని బెదిరించి రూ.74 లక్షలు కాజేశారు. దర్యాప్తులో నిందితులు రాజస్థాన్లోని జోధ్పూర్కు చెందినవారని తేలింది. పోలీసులు వారి ఖాతాల్లోని రూ.17 లక్షలు స్తంభింపజేశారు.
మోసానికి కొత్త పద్ధతులు: సైబర్ ముఠాలు అనేక మార్గాల్లో మోసాలకు పాల్పడుతున్నాయి.
- అంగన్వాడీ కార్యకర్తలకు ఫోన్ చేసి, "జననీ సురక్ష డబ్బులు జమ చేయాలి" అంటూ బాలింతలు, గర్భిణుల వివరాలు సేకరించడం
- "కొవిడ్ మృతులకు పరిహారం" పేరుతో వారి బంధువులకు ఫోన్ చేసి, ఖాతా నుంచి డబ్బులు లాగేయడం
- "డిజిటల్ అరెస్టు", "ట్రాఫిక్ చలానా పెండింగ్" వంటి బెదిరింపులు
ఇలా విభిన్న రూపాల్లో మోసాలు కొనసాగిస్తున్నారని పోలీసులు చెబుతున్నారు. నిందితుల ఆనవాళ్లు దిల్లీ, రాజస్థాన్, జోధ్పూర్, మహారాష్ట్ర, ముంబయి ప్రాంతాలకు దారితీస్తున్నాయి. ఆధునిక సాంకేతికత, కాల్ డేటా ఆధారంగా పోలీసులు వారిని వలపన్ని అరెస్ట్ చేస్తున్నారు.
పోలీసుల హెచ్చరిక - అప్రమత్తతే రక్షణ: ఈ విషయంపై బాపట్ల ఎస్పీ బి.ఉమామహేశ్వర్ మాట్లాడుతూ, "డిజిటల్ అరెస్టు", "మనీలాండరింగ్ కేసు", "ట్రాఫిక్ చలానా" వంటి పేర్లతో ఫోన్ చేస్తే అది మోసపూరిత కాల్ అని వెంటనే గుర్తించాలి. బ్యాంక్ ఖాతా నంబర్లు, పిన్ నంబర్లు, యుపీఐ వివరాలు ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ ఇవ్వకూడదు. అలాంటి సందర్భాల్లో వెంటనే 100కు ఫోన్ చేసి పోలీసులకు సమాచారమివ్వాలి. అదే విధంగా, ఒకవేళ మోసానికి గురైతే తొలి 48 గంటలు చాలా కీలకం" అని ఎస్పీ తెలిపారు. ఎంత త్వరగా సమాచారమిస్తే, అంత వేగంగా పోలీసులు దర్యాప్తు చేసి, సొమ్మును రికవరీ చేసే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుందని చెప్పారు.
సాంకేతికత వృద్ధి ప్రజల జీవన ప్రమాణాలను మెరుగుపరుస్తున్నా, దాన్ని చెడు దారిలో వాడుతున్న ముఠాలు సాధారణ ప్రజలకు నష్టం కలిగిస్తున్నాయి. పోలీసులు తరచూ అవగాహన కల్పిస్తున్నప్పటికీ, ప్రతి ఒక్కరూ అప్రమత్తంగా ఉండటం తప్పనిసరి. "అవగాహనే రక్షణ" అన్న నానుడి ఇక్కడ మరింత స్పష్టంగా తెలుస్తోంది.
