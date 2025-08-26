ETV Bharat / state

వాట్సాప్​ వీడియో కాల్​లో స్క్రీన్​ షేర్ చేస్తున్నారా? - జాగ్రత్త సైబర్​ నేరానికి బలవుతారు! - CYBER CRIME THROUGH SCREEN SHARING

వాట్సాప్‌ స్క్రీన్‌ షేరింగ్‌తో సైబర్‌ నేరగాళ్లు వల - బ్యాంకు అధికారులమంటూ బురిడీ - వాట్సప్ స్క్రీన్‌ షేరింగ్‌తో రిమోట్‌లోకి తీసుకుంటున్న మొబైల్ - పాస్‌వర్డ్‌, బ్యాంకు ఖాతాలు వివరాలు తెలుసుకుని దోపిడీ

Cyber Crime Through Whatsapp Screen Sharing
Cyber Crime Through Whatsapp Screen Sharing (ETV)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 26, 2025 at 5:16 PM IST

Cyber Crime Through Whatsapp Screen Sharing : మొబైల్‌ ఫోన్‌లో మీరు ఏం చేస్తున్నారో?, ఏం చూస్తున్నారో? అవతలి వారికి కళ్లకు కట్టినట్లు తెలిసిపోతుంది. మీ బ్యాంకు అకౌంట్‌లో ఉన్న సొమ్ము, మీ ఫోన్‌ ఫే పాస్‌వర్డ్‌, క్రెడిట్‌కార్డు యాప్‌, ఎమ్​పిన్‌ నెంబర్లు అన్నీ నేరుగా చూసేస్తారు. మీ ఫోన్‌లోని ఫొటోలు, వీడియోలు, నెంబర్లు మొత్తం నేరగాళ్ల చేతికి చేరిపోతాయి. ఆ తర్వాత మన ప్రమేయం లేకుండానే ఖాతాల్లో సొమ్ములు ఖాళీ అవుతుంటాయి. క్రెడిట్‌కార్డుల్లో డబ్బులు ఎగిరిపోతుంటాయి. సైబర్‌ నేరగాళ్లు ఇప్పుడు కొత్తగా విసురుతున్న వాట్సప్‌ స్క్రీన్‌ షేర్‌ దెబ్బకు జనం విలవిల్లాడిపోతున్నారు.

డిజిటల్‌ అరెస్ట్‌, ఏపీకే ఫైల్స్‌, ఓటీపీ తరహా సైబర్‌ మోసాలపై పోలీసులు పెద్దఎత్తున అవగాహన కార్యక్రమాలు నిర్వహించడంతో సైబర్ నేరగాళ్లు కొత్త ఎత్తులతో ప్రజలను చిత్తు చేస్తున్నారు. బ్యాంకు అధికారులమంటూ ఫోన్‌ చేస్తున్న సైబర్‌ నేరగాళ్లు మీ అకౌంట్‌లో సమస్యలున్నాయని లేదా ఈకేవైసీ అప్‌డేట్ చేయాలని చెబుతారు. వెంటనే చేయకపోతే అకౌంట్‌ బ్లాక్‌ చేస్తామని కంగారు పెడతారు.

మీరు వీడియో కాల్‌ చేసి వాట్సప్ స్క్రీన్‌ షేర్‌ చేస్తే మేమే అన్ని చేసేస్తామని నమ్మబలుకుతారు. సైబర్ నేరగాడి మాటలు నమ్మి ఒకసారి స్క్రీన్‌ షేర్‌ చేశారో ఇక అంతే మీ ఫోన్‌ మొత్తం సైబర్‌ నేరగాళ్ల చేతికి వెళ్లినట్లే. మీరు ఒక‌్కసారి ఎవరికైనా ఫోన్‌ పే ద్వారా డబ్బులు పంపినా వెంటనే మీ పాస్‌వర్డ్‌ చూసి మీ ఖాతాలో సొమ్ము మొత్తం ఖాళీ చేసేస్తారు. ఈ తరహా నేరాలు ఇప్పుడు ప్రజలను, పోలీసులను కలవరపెడుతున్నాయి.

వాట్సాప్​ వీడియో కాల్​లో స్క్రీన్​ షేర్ చేస్తున్నారా? - అయితే సైబర్​ నేరానికి బలవుతారేమో! (ETV)

ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ షేర్ చేయకూడదు : కరోనా తర్వాత సాప్ట్‌వేర్ ఇంజినీర్లు చాలా వరకు వర్క్‌ ఫ్రం హోం చేస్తున్నారు. ఇప్పటికీ ఇదే పద్ధతిని కొన్ని సంస్థలు కొనసాగిస్తున్నాయి. అయితే ఇంటి వద్ద పనిచేస్తున్నప్పుడు ఏదైనా ల్యాప్‌టాప్‌లో గానీ, కంప్యూటర్‌లో గానీ సమస్య వచ్చిందంటే ఆఫీసు నుంచే దీన్ని సరిచేసేందుకు ఎనీడెస్క్‌, టీమ్‌ వ్యూవర్‌ వంటి వాటి ద్వారా సమస్య పరిష్కరిస్తుంటారు. ఇప్పుడు సరిగ్గా ఇదే పద్ధతిని సైబర్‌ నేరగాళ్లు అనుసరిస్తున్నారు. బ్యాంకు అధికారుల మాదిరిగా ఫోన్ చేసి వాట్సప్‌ వీడియో కాల్‌లో స్క్రీన్‌ షేర్ చేయిస్తున్నారు. దీంతో మన మొబైల్‌ స్క్రీన్‌ కాస్తా నిందితుడి సెల్‌ఫోన్‌లో ప్రత్యక్షమవుతుంది. ఇకే అంతే సంగతులు మన పాస్‌వర్డ్‌లు, బ్యాంకు ఖాతా వివరాలన్నీ తెలుసుకుని ఖాతాలు ఖాళీ చేసేస్తారు. సైబర్‌ నేరగాళ్ల బారినపడకుండా ఉండాలంటే ఏం చేయాలో నిపుణులు ఇలాంటి సూచనలు ఇస్తున్నారు. ఎవరు ఫోన్ చేసి స్క్రీన్ షేర్ చేయమని కోరినా ఎట్టిపరిస్థితుల్లో చేయవద్దని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు.

"స్క్రీన్​ మిర్రరింగ్ అంటేనే ఒక డివైజ్​ స్క్రీన్ ఇంకొక డివైజ్​లో డిస్​ప్లే అవ్వడం. హ్యకర్ ఎవరైతే టార్గెట్​ చేయాలి అనుకుంటారో అతని వాట్సప్​ స్క్రీన్​ షేరింగ్​ను తన కంప్యూటర్​లో మిర్రరింగ్​ వచ్చేలా చేస్తాడు. తెలియని లింక్ వచ్చినప్పుడు క్లిక్​ చేస్తే స్క్రీన్​ మిర్రరింగ్ ఆప్షన్ హైలెట్ అవుతుంది. అప్పుడే వాళ్ల స్క్రీన్​ హ్యకర్ చేతిలోకి వెళ్లిపోతుంది. బ్యాంక్​ సంబంధించి ఏమైనా చేసినప్పుడు వారికి వచ్చిన ఓటీపీలు అన్ని వారు చూడగలరు. అలా సైబర్​ క్రైమ్​ జరుగుతోంది." - రూపా, సైబర్​ సెక్యూరిటీ నిపుణురాలు

