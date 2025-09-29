జిత్తులమారి కేటుగాళ్లు - మాటలు నమ్మారో - నట్టేట మునిగినట్లే!
కృష్ణా జిల్లాలో 200 పైగా సైబర్ క్రైమ్ కేసులు - నేరుగా మోసపోతున్న కేసులు పదుల సంఖ్యలో విచారణ
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 29, 2025 at 2:01 PM IST
Cyber Crime Awareness Programme In AP : సైబర్ నేరగాళ్లు నిత్యం కొత్త వ్యూహాలతో ప్రజలను మభ్యపెడుతున్నారు. ప్రతిరోజూ ఎక్కడో ఒకచోట మోసాలు జరుగుతూనే ఉన్నాయి. వీటికి సంబంధించిన వార్తలను చూస్తూనే ఉన్నాం. వీరి మాయలో పడి అమాయక ప్రజలు కూటబెట్టిన డబ్బు మొత్తం పోగొట్టుకుంటున్నారు. ఎప్పటికప్పుడు అధికారులు అప్రమత్తంగా ఉండాలిని సూచనలు చేస్తున్నా వాటన్నింటిని పెడచెవిన పెడుతున్నారు.
మీ పేరున లాటరీ తగిలింది. కొంత డబ్బులు కడితే ఉద్యోగం ఇప్పిస్తాం. తక్కువ ధరకే ఇల్లు ఉంది. రూ.10 లక్షలు పెట్టుబడి పెడితే పది రోజుల్లో మూడింతలు చేస్తాం. ఫలానా వస్తువు మీ దగ్గర ఉంటే రూ.కోట్లు వరిస్తాయి’ అంటూ జిత్తులమారి కేటుగాళ్లు చెప్పే మాటలు నమ్మి నట్టేట మునుగుతున్నారు. బాధితులవుతున్న వారిలో ఎక్కువ మంది విద్యావంతులే అయినా కనీసం విచారించకుండా గుడ్డిగా అనుసరించి సొమ్మంతా కాజేసుకుంటున్నారు. నిండా మునిగాక పోలీసులను ఆశ్రయిస్తున్నారు. కృష్ణా జిల్లాలో 200 పైగా సైబర్ క్రైమ్ కేసులు, నేరుగా మోసపోతున్న కేసులు పదుల సంఖ్యలో విచారణలో ఉన్నాయి.
- గుడివాడ మండలం బిళ్లపాడుకు చెందిన రైతుకు దుబాయ్ ఇస్లామిక్ బ్యాంకు, అల్ మక్టౌమ్ ఫౌండేషన్ నుంచి మాట్లాడుతున్నామని సైబర్ నేరగాళ్లు ఫోన్ చేశారు. మీకు రూ.1.86 కోట్ల లాటరీ తగిలిందని నమ్మించారు. అతన్ని నమ్మించేందుకు నకిలీ గుర్తింపు కార్డు, జీఎస్టీ ఇతర సర్టిఫికెట్లను వాట్సాప్ ద్వారా పంపించారు. మొదట రూ.2500 నగదు చెల్లించమని, ఆ తర్వాత కొద్దికొద్దిగా రూ.38 లక్షలు బ్యాంకు అకౌంట్, ఫోన్ పే ద్వారా లాగేశారు. ఇంకా కావాలని ఒత్తిడి చేయడంతో ఆ రైతుకు అనుమానం రావడంతో పోలీసులను ఆశ్రయించాడు.
- పెనమలూరులోని గంగూరుకు చెందిన ఆర్.ప్రసన్నకుమార్ను అదే గ్రామానికి చెందిన సి.చంద్రశేఖర్ రూ.30 లక్షలకే ఇల్లు అమ్ముతున్నారని కొద్దిరోజులకు ఎక్కువ లాభం వస్తుందనగానే ఇంటి పత్రాలు ఏమి చూడకుండానే రూ.15 లక్షలు ముందుగా ఇచ్చి మోసపోయాడు.
- కానూరుకు చెందిన రిటైర్డ్ ఉద్యోగికి ఏమో షేర్మార్కెట్లో అధిక లాభాలంటూ వాట్సాప్ ద్వారా సమాచారం వచ్చింది. దీంతో కనీసం విచారించకుండానే ఎన్నో సంవత్సరాలుగా దాచుకున్న రూ.40లక్షలు పెట్టుబడి పెట్టాడు. వాస్తవానికి లాభం కలిపి రూ.55 లక్షలు చూపించినా విత్డ్రా కాలేదు. కొద్ది రోజులకు బ్లాక్ అయిపోవడంతో బావురుమన్నాడు.
- పోరంకికి చెందిన ఓ రైతుకు విజయవాడలో ఉండే లక్ష్మీప్రసాద్తో ముందుగానే పరిచయం ఉంది. కమండలం విలువ రూ.1000 కోట్లు అని చెప్పి, అమ్మితే రూ.10 కోట్లు కమీషన్ వస్తుందని రైతును నమ్మించాడు. ఇలా 2019 నుంచి 2025 వరకు రూ.3 కోట్లు కాజేశాడు.
అవగాహనతోనే అడ్డుకట్ట :
'తక్కువ సమయం, పెట్టుబడితో లాభాలు అంటే గుడ్డిగా నమ్మకండి. ఊరికే డబ్బులు ఇస్తామంటే కచ్చితంగా అనుమానించండి. ఏదైనా విచారిస్తే నిజం తెలుస్తుంది. మోసాల పట్ల అవగాహనతోనే అడ్డుకట్ట వేయగలం. - వి.విద్యాసాగర్నాయుడు, ఎస్పీ
కమండలం అమ్మితే రూ. కోట్లు కమీషన్ - రైతును నిండా ముంచిన మోసగాడు
ఆపదలో ఆదుకునే ఫోన్నంబర్లు ఇవే - అందుబాటులోకి టోల్ఫ్రీ నంబర్లు
వాట్సాప్ డీపీగా అధికారుల ఫొటోలు - బురిడీ కొట్టిస్తున్న సైబర్ నేరగాళ్లు