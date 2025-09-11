వాట్సాప్ డీపీగా అధికారుల ఫొటోలు - బురిడీ కొట్టిస్తున్న సైబర్ నేరగాళ్లు
కాకినాడ జిల్లాలో ఈ ఏడాది వెయ్యికి పైగా సైబర్ మోసాలు - ఈ ఏడాది 2,493 అవగాహన సదస్సులు
Published : September 11, 2025 at 1:12 PM IST
Cyber Crime Awareness Programme In Kakinada District: సైబర్ నేరగాళ్లు కొత్త వ్యూహాలతో మోసాలకు పాల్పడుతున్నారు. నిత్యం ఎన్నో మోసాలు, డిజిటల్ అరెస్టులు, సైబర్ నేరాలకు సంబంధించిన వార్తలను ప్రతిరోజూ చూస్తూనే ఉన్నాం. సైబర్ నేరగాళ్ల వలలో పడి అమాయకపు ప్రజలు కోట్లు పోగొట్టుకుంటున్నారు. మరోవైపు అధికారులు, ప్రజాప్రతినిధుల్లా నటిస్తూ వారి పేర్లతో నకిలీ ఫేస్బుక్, వాట్సాప్ అకౌంట్లను సృష్టించి వల విసురుతున్నారు. నకిలీ సందేశాలు పెడుతున్నారు. ఎప్పటికప్పుడు అధికారులు అప్రమత్తంగా ఉండాలిని సూచనలు చేస్తున్నారు. అయినా సరే అత్యాశతో బాధితులు వీరి ట్రాప్లో పడుతున్నారు. కాకినాడ జిల్లాలో ఈ ఏడాది వెయ్యికి పైగా సైబర్ నేరాలు నమోదయ్యాయి. విద్యావంతులు, ఉన్నత ఉద్యోగులే ఎక్కువగా మోసపోయారు.
- ఓ సైబర్ నేరగాడు ఇటీవల కాకినాడ ఎంపీ తంగెళ్ల ఉదయ్ శ్రీనివాస్ ఫొటోని వాట్సాప్ డిస్ప్లే పిక్చర్ (DP)గా పెట్టి ఆయన కంపెనీకి చెందిన టీ టైమ్ చీఫ్ ఫైనాన్స్ ఆఫీసర్ (CFO)ను బురిడీ కొట్టించాడు. కొత్త నంబర్తో సంక్షిప్త సందేశాలు పంపించేవాడు. వేర్వేరు బ్యాంకు ఖాతాల్లో రూ.92 లక్షలు జమ చేయించుకున్నాడు. కొన్నిరోజులకు ఎంపీతో మాట్లాడిన తర్వాత సీఎఫ్వో తాను సైబర్ మోసానికి గురైనట్లు గుర్తించి సైబరాబాద్ పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. రూ.19 లక్షల వరకు సొమ్మును ఫ్రీజ్ చేయగలిగారు.
- కొన్నాళ్ల క్రితం అప్పటి కాకినాడ కలెక్టర్ చిత్రాన్ని డీపీగా పెట్టి ‘నేను మీటింగ్లో ఉన్నాను. అర్జెంటుగా రూ.50 వేలు ఈ నంబర్కు పంపించండి. సమావేశం పూర్తయ్యాక తిరిగి పంపిస్తా’ అని తహసీల్దార్లకు నేరగాళ్లు వాట్సాప్ మెసేజ్లు పంపించారు. అనుమానంతో కొందరు కలెక్టర్ దృష్టికి తీసుకువెళ్లగా అలాంటిదేమీ లేదని, ఎవరూ మోసపోవద్దని ఆమె సూచించారు.
విస్తృత అవగాహన కల్పిస్తున్నాం: సైబర్ నేరాలపై ఈ ఏడాది 2,493 అవగాహన సదస్సులు నిర్వహించామని కాకినాడ ఎస్పీ బిందుమాధవ్ అన్నారు. ఎన్జీవో, బ్యాంకర్లు, ఇతర సంస్థలతో కలిసి చేరువ కార్యక్రమం ద్వారా నేరాల తీరును వివరిస్తున్నామని చెప్పారు. సామాజిక మాధ్యమాల్లోనూ ప్రచారం చేస్తున్నామని తెలిపారు. అపరిచిత వ్యక్తులు ఫోన్లు చేసినా, సందేశాలు పంపినా అప్రమత్తంగా ఉండాలిని సూచించారు. సకాలంలో ఫిర్యాదు చేస్తే రికవరీ పూర్తి స్థాయిలో చేయడానికి అవకాశం ఉంటుందని పేర్కొన్నారు.
సైబర్ నేరాలపై జిల్లా పోలీస్ కార్యాలయం, ఐటీ కోర్ విభాగం, లేదా స్థానిక పోలీస్ స్టేషన్లలో ఫిర్యాదు చేయాలని పోలీసులు సూచించారు. ఏదైనా అవసరమైతే 1930 ఫోన్ నంబర్కు సంప్రదించవచ్చని తెలిపారు. ఆన్లైన్లో నేషనల్ సైబర్ క్రైం పోర్టల్ https://cybercrime.gov.in/ ఫిర్యాదు చేయవచ్చని వెల్లడించారు.
ఈ ఏడాదిలో సైబర్ నేరాలు ఇలా :
|నేరం రకం
|కేసులు
|యూపీఐ సంబంధిత
|485
|డెబిట్, క్రెడిట్ కార్డులతో మోసాలు
|135
|ఫ్రాడ్ కాల్
|110
|ఇంటర్నెట్ బ్యాంకింగ్
|93
|డీమాట్, డిపాజిటరీ
|42
|ఆన్లైన్ ఉద్యోగాలు
|28
|నకిలీ ప్రొఫైల్
|44
|సామాజిక మాధ్యమాల్లో వేధింపులు
|35
|ఆన్లైన్ గేమింగ్, బెట్టింగ్
|10
|ఆధార్ పేమెంట్ సిస్టమ్
|7
