ఆశ పెడతారు - వినకపోతే భయపెడతారు - వారే టార్గెట్​ - CYBER ​​CHEATERS TARGET ELDERS AP

Published : May 14, 2025 at 1:31 PM IST

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Retired Employees And Elders Target By Cyber Cheaters in Kurnool District: వృద్ధులు, విశ్రాంత ప్రభుత్వ ఉద్యోగులను సైబర్‌ నేరగాళ్లు ప్రధాన లక్ష్యంగా చేసుకుని నేరాలకు పాల్పడుతుండటం ఇటీవల కాలంలో ఎక్కువగా ఉంది. దీని ఫలితంగా ఎన్నో కుటుంబాలు రోడ్డు మీద పడుతున్నాయి. ఇటువంటి ఘటనలు ఉమ్మడి కర్నూలు జిల్లాలో రోజురోజుకు పైకి అధికమవుతున్నాయి.

చిన్న కథ కాదు: బ్యాంకు ఖాతాల్లో ఎక్కువ నిల్వలు ఉంచుకున్న వారిని లేదా సెల్‌ఫోన్‌ వినియోగించే విశ్రాంత ప్రభుత్వ ఉద్యోగులను తొలుత నేరగాళ్లు గుర్తిస్తున్నారు. వారితో మాటలు కలిపి వారి ఖాతాల నుంచి డబ్బుల్ని దోచేస్తున్నారు. సైబర్‌ నేరాలపై అవగాహనలేని వారిని గుర్తించి ఆశపెడుతున్నారు. దారిలోకి రాకపోతే భయపెట్టి డబ్బులను దోచేస్తున్నారు. ప్రశాంత జీవితం గడపాల్సిన వృద్ధులు సైబర్‌ నేరగాళ్ల ఉచ్చులో పడి మానసిక ఆవేదనకు గురవుతున్నారు.

కర్నూలు వెంకటరమణ కాలనీకి చెందిన 80 ఏళ్ల విశ్రాంత పంచాయతీరాజ్‌ శాఖ ఇంజినీరు ఎం. సుధీందర్‌రావును ఓ ప్రైవేట్‌ గ్రూపులో చేరమని ఆయన చరవాణికి సందేశాన్ని పంపించారు. ఆన్‌లైన్‌ ట్రేడింగ్‌ చేయడం వల్ల లాభాలు పొందొచ్చని, అందుకుగాను కొంత డబ్బు చెల్లించాలనడంతో ఆయన రూ.2 లక్షలను వారు సూచించిన ఖాతాకు పంపించారు. అనంతరం ఆ గ్రూప్‌ నుంచి ఓ మహిళ ఫోన్‌చేసి బీఆర్‌ బ్లాక్స్‌ మాక్స్‌ అనే ట్రేడింగ్‌ యాప్​ను ఇన్‌స్టాల్‌ చేసుకోవాలని చెప్పడంతో ఆయన డౌన్​లోడ్ చేశారు. తర్వాత వారు సూచించిన ఖాతాలకు రూ.54,44,430 వరకు పంపించారు. చివరికి మోసపోయినట్లు గుర్తించి లబోదిబోమన్నారు.

కర్నూలులోని పెద్దమార్కెట్‌ కాలనీకి చెందిన ఓ మహిళ న్యాయశాఖలో పనిచేసి 2017లో ఉద్యోగ విరమణ చేశారు. ఉద్యోగ విరమణ చేయడంతో వచ్చిన డబ్బును బ్యాంకులో ఫిక్స్‌డ్‌ చేసుకున్నారు. ఒంటరిగా జీవిస్తున్న ఆమెకు సైబర్‌ నేరగాడు ఫోన్‌ చేసి బ్యాంకు నుంచి మాట్లాడుతున్నానని, క్రెడిట్‌కార్డు తీసుకోమని అడిగాడు. తాను ఉద్యోగ విరమణ చేయగా వచ్చిన డబ్బును ఫిక్స్‌డ్‌ చేశానని, తనకు క్రెడిట్‌కార్డు అక్కరలేదని ఆమె చెప్పారు.

తర్వాత కొన్ని రోజులకు సైబర్‌ నేరగాడు ఫోన్‌ చేసి ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్‌ డైరెక్టరేట్‌ ఎస్సైని మాట్లాడుతున్నానని, అక్రమ డబ్బు, నకిలీ నోట్ల కేసుల్లో అరెస్టు వారెంట్‌ మీపై జారీ అయ్యిందని బెదిరించారు. భయభ్రాంతులకు గురైన ఆమె అతడు చెప్పిన ఖాతాకు మొదట రూ.45 లక్షలు, మరొకసారి రూ.8.50 లక్షలను పంపించారు. మొత్తం సైబర్‌ నేరగాళ్లు ఆమెను భయపెట్టి రూ.53.50 లక్షల వరకు కాజేశారు.