వ్యాపారులను బురిడీ కొట్టించాడు - రూ.11 లక్షలతో ఉడాయించాడు - CYBER ATTACK ON BUSINESSMAN

సైబర్‌ నేరగాడి మాస్టర్​ప్లాన్​ - 11 లక్షలు నష్టపోయిన వ్యాపారవేత్తలు

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 4, 2025 at 7:39 PM IST

Cyber Attack on Businessman in Vijayawada : రాష్ట్రంలో సైబర్ క్రైం కేసులు రోజురోజుకు విపరీతంగా పెరుగుతున్న విషయం తెలిసిందే. ప్రజలు ఎంత అప్రమత్తంగా ఉన్నా, ఈ కేటుగాళ్లు ఈజీగా బురిడీ కొట్టించేస్తున్నారు. రకరకాల పేర్లు చెప్పి బాధితుల నుంచి డబ్బులు దోచుకుంటున్నారు. సైబర్ మాయగాళ్ల చేతిలో మోసపోతున్న కేసులు రోజుకు కనీసం పదుల సంఖ్యలో వెలుగులోకి వస్తున్నాయంటే ఆశ్చర్యపోవాల్సిన అవసరమే లేదు.

ఇద్దరు వ్యాపారులను సైబర్‌ నేరగాడు మోసం చేసిన ఘటన తాజాగా వెలుగు చూసింది. పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం విజయవాడ సమీపంలోని గొల్లపూడికి చెందిన అనపర్తి శ్రీకాంత్‌ సెకండ్‌ హ్యాండ్‌ కార్లు కొని విక్రయిస్తుంటారు. సోమవారం గుర్తు తెలియని వ్యక్తి ఫోన్‌ చేసి తన దగ్గర ఇన్నోవా కారు అమ్మకానికి ఉందని చెప్పాడు. మచిలీపట్నం సమీపంలోని గూడూరు వద్ద తన బావమరిది వెంకటేశ్వరరావు వద్ద కారు ఉందని తెలిపాడు.

శ్రీకాంత్‌ మంగళవారం వెళ్లి కారు చూశారు. రూ.19 లక్షలకు కొనేందుకు అంగీకరించారు. అడ్వాన్స్‌గా రూ.11 లక్షలు చెల్లించేందుకు ఒప్పుకున్నారు. వెంటనే గుర్తు తెలియని వ్యక్తి బ్యాంకు ఖాతా నంబరు పంపించాడు. దానికి శ్రీకాంత్‌ మంగళవారం రూ.11 లక్షలు బదిలీ చేశారు. తరువాత వెంకటేశ్వరరావు గుర్తు తెలియని వ్యక్తి ఫోన్‌ నెంబరు చూసి తన బావమరిదిది కాదని చెప్పారు. కారు అమ్మే వ్యక్తి, కొనే వ్యక్తి మధ్య సరైన మాటలు లేకుండా సైబర్‌ నేరగాడు జాగ్రత్త తీసుకొని మోసం చేశాడు. వెంటనే శ్రీకాంత్‌ సైబర్‌ క్రైం పోర్టల్‌కు ఫిర్యాదు చేశారు. వారు నగదు బదిలీ అయిన బంగారం దుకాణం ఖాతా స్తంభింపజేశారు. దీనిపై విజయవాడ సైబర్‌ క్రైం పోలీసులకు కూడా ఫిర్యాదు చేశారు.

పాన్, ఆధార్‌ కార్డులు తీసుకుని : శ్రీకాంత్‌ ఆధార్, పాన్‌ కార్డులను సైబర్‌ నేరగాడు వాట్సప్‌లో తెప్పించుకున్నాడు. తునిలోని ఓ నగల దుకాణానికి సైబర్‌ నేరగాడు వెళ్లి బంగారం బిస్కెట్‌ కావాలని హడావుడి చేశాడు. దుకాణం ఖాతాకు డబ్బులు పంపిస్తామని చెప్పాడు. శ్రీకాంత్‌ ఆధార్, పాన్‌ కార్డులను వారికి చూపించాడు. ఈలోగా శ్రీకాంత్‌ రూ.11 లక్షలు దుకాణం ఖాతాకు బదిలీ చేశారు. వివరాలు ఉండడంతో దుకాణం యజమాని సైబర్‌ నేరగాడికి బంగారం బిస్కెట్‌ ఇవ్వగా వెంటనే ఉడాయించాడు. ఖాతాను స్తంభింపజేయడంతో మోసం వెలుగులోకి వచ్చింది.

ఓఎల్‌ఎక్స్‌ మోసాల్లో ఆరితేరి : మోసగాడు పాత నేరస్థుడని పోలీసులు గుర్తించారు. గతంలో మాచవరం స్టేషన్‌ పరిధిలో జరిగిన ఓఎల్‌ఎక్స్‌ ప్రకటన మోసంలో నిందితుడు. రాజమహేంద్రవరం, బొమ్ములూరు, చీరాల, విజయవాడల్లో అతనిపై కేసులు ఉన్నాయి. అతని కోసం పోలీసులు గాలిస్తున్నారు. బంగారు దుకాణం యజమాని సైతం పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసేందుకు సిద్ధమవుతున్నారు.

మరోవైపు పండుగ సీజన్ వచ్చిందంటే చాలు ఈ-కామర్స్ రెక్కలు తొడుగుతుంది. ఆన్‌లైన్ లావాదేవీలు ఒక్కసారిగా పెరిగిపోతాయి. డిజిటల్ కమ్యూనికేషన్ ఊపందుకుంటుంది. వీటిని అదునుగా చేసుకొని ప్రజల, వ్యాపార సంస్థల జేబుకు చిల్లు పెట్టేందుకు, కష్టార్జితాలను కొల్లగొట్టేందుకు సైబర్ కేటుగాళ్లు యత్నిస్తుంటారు. అందుకే అందరూ అప్రమత్తంగా ఉండాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.

