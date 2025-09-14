సీతాఫలాల సీజన్ మొదలైంది - మన్సాన్పల్లికి మళ్లీ కళొచ్చింది
అటవీశాఖ ఆధీనంలో ఉన్న 430 ఎకరాల భూమిలో సీతాఫలం చెట్లు - సీతాఫలాలకు చిరునామా మన్సాన్పల్లి - ప్రతీ సంవత్సరం వేలం పాట - పంచాయతీకి అదనపు ఆదాయం
Published : September 14, 2025 at 7:34 PM IST
Custard Apple Export from Mansanpally : తెలంగాణ రాష్ట్ర ఆపిల్గా పేరు పొందిన సీతాఫలాలకు జనగామ జిల్లా బచ్చన్నపేట మండలం మన్సాన్పల్లి చిరునామాగా మారింది. సాల్వాపూర్, మన్సాన్పల్లి గ్రామాల పరిధిలో అటవీశాఖ ఆధీనంలో ఉన్న 430 ఎకరాల భూమిలో సీతాఫలం చెట్లు ఉన్నాయి. చెట్ల నుంచి ప్రతీ సంవత్సరం భారీగా ఫలసాయం వస్తుంది. దీంతో ఉమ్మడి జిల్లాలోనే మన్సాన్పల్లి పెద్ద మార్కెట్గా ఆవిర్భవించింది. చెట్ల నుంచి కాయలను సేకరించి అమ్ముకునేందుకు ప్రతీ సంవత్సరం అటవీశాఖ ఆధ్వర్యంలో వేలం పాట నిర్వహిస్తున్నారు. సీతాఫలాల వ్యాపారంతో 2,3 నెలల పాటు స్థానికంగా ఉన్న కూలీలకు ఉపాధి ఉంటుంది.
పంచాయతీకి అదనపు ఆదాయం : మన్సాన్పల్లిలో 2004 సంవత్సరంలో అటవీ అధికారులు, గ్రామస్థులతో వన సంరక్షణ సమితి కమిటీని ఏర్పాటు చేశారు. అప్పటి నుంచి ప్రతీ సంవత్సరం వేలంలో వచ్చిన ఆదాయాన్ని కమిటీ పేరిట ఉన్న బ్యాంకు ఖాతాలో నగదును జమ చేస్తున్నారు. సీతాఫలాల సేకరణకు ఇటీవల నిర్వహించిన వేలంలో రూ.3.31 లక్షలకు ఓ గుత్తేదారు సొంతం చేసుకున్నారు.
ఈ సీజన్లో సీతాఫల కాయలను అమ్ముకునే హక్కులను ఆ గుత్తేదారు సొంతం చేసుకున్నారు. వేలం ద్వారా వచ్చిన ఆదాయంలో 50 % మొత్తాన్ని మన్సాన్పల్లి గ్రామ అభివృద్ధికి ఉపయోగిస్తారు. మిగతా నగదును అటవీశాఖ అవసరాలకు వినియోగిస్తారు. శీతాకాలంలో 2 నెలల పాటు సీతాఫలాల దిగుబడి ఉంటుంది. ఇక్కడ సుమారు రూ.12 లక్షల నుంచి రూ.15 లక్షల వరకు బిజినెస్ జరుగుతుంది.
జనగామ అటవీ రేంజ్ అధికారి కొండల్రెడ్డి మాట్లాడుతూ ప్రతీ సంవత్సరం సీతాఫలాల వేలం ద్వారా వచ్చిన ఆదాయంలో 50 శాతాన్ని గ్రామ అభివృద్ధికి వినియోగిస్తున్నామని అన్నారు. ఇప్పుడు వన సంరక్షణ సమితి అకౌంట్లో రూ.12 లక్షలు ఉన్నాయని తెలిపారు.
ఇతర ప్రాంతాలకు తరలింపు : హైదరాబాద్, కోదాడ, మిర్యాలగూడ, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని విజయవాడ, విజయనగరం, ఒంగోలు, రాజమండ్రి, గుంటూరు తదితర ప్రాంతాలకు చెందిన వ్యాపారస్థులు మన్సాన్పల్లికి వచ్చి కాయలను కొనుగోలు చేస్తారు. అనంతరం వాటిని వాహనాల్లో తీసుకెళ్తారు. విజయవాడకు భారీ మొత్తంలో సీతాఫలాలను ఎగుమతి చేస్తారు. మార్కెట్లో ఒక్కో పెట్టెను రూ.800 నుంచి రూ.1000 వరకు విక్రయిస్తారు. ఒక్కో పెట్టెలో 80 నుంచి 100 సీతాఫల కాయలు ఉంటాయి.
రెండు నెలల పాటు కూలీలకు ఉపాధి : వేలంలో రూ.3.31 లక్షలకు సీతాఫలాల సేకరణ హక్కులను దక్కించుకున్నానని బచ్చన్నపేట మండలం మన్సాన్పల్లి చెందిన కృష్ణకాంత్ తెలిపారు. కాయల సేకరణ, విక్రయాలతో పలువురు కూలీలకు 2 నెలల పాటు పని ఉంటుందని అన్నారు. 2 రోజులకో వాహనంలో కాయలను ఇతర ప్రాంతాలకు తరలిస్తున్నామని వెల్లడించారు. కాయల విక్రయానికి ప్రభుత్వం గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో మార్కెట్లను ఏర్పాటు చేయాలని కోరారు.
"ప్రతీ సంవత్సరం సీతాఫలాల వేలం ద్వారా వచ్చిన ఆదాయంలో 50 శాతాన్ని గ్రామ అభివృద్ధికి వినియోగిస్తున్నాం. ఇప్పుడు వన సంరక్షణ సమితి అకౌంట్లో రూ.12 లక్షలు ఉన్నాయి."- కొండల్రెడ్డి, జనగామ అటవీ రేంజ్ అధికారి
