వరద నీటిని నిమిషాల్లో తాగేనీరుగా మార్చే 'వాటర్ బాటిల్ ఫిల్టర్​​' - ​అభివృద్ధి చేసిన సీఎస్​ఐఆర్​

వరద నీటిని శుద్ధి చేసే వాటర్​ బాటిల్​ను కనుగొన్న సీఎస్​ఐఆర్​ - నిమిషాల్లో నీటిని పరిశుభ్రంగా మార్చే సిస్టమ్​ - వరద ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో విస్తృతంగా వినియోగం

CSIR Water Filter Bottle
CSIR Water Filter Bottle (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 12, 2025 at 7:41 PM IST

2 Min Read
CSIR Water Filter Bottle Made by CSIR : ఒకప్పుడు గ్రామాల్లో వాటర్ ఫిల్టర్స్​ అందుబాటులో లేకపోవడం వల్ల బయట దొరికే ఫిల్టర్​ వాటర్​ బబుల్స్ కొనేవారు. ఆ నీటినే పూర్తిగా తాగడానికి ఉపయోగించేవారు. కానీ అవి ఆరోగ్యానికి మంచిది కాదని అంటుంటారు. ఆ నీరు తాగడం వల్ల భవిష్యత్తులో చాలా ఇబ్బందులు తలెత్తుతాయని చెప్తారు.

చాలా రకాల ఫిల్టర్స్​ అందుబాటులోకి : తర్వాత తాగు నీటిని శుభ్రం చేయడానికి చాలా రకాల ఫిల్టర్లు అందుబాటులోకి వచ్చాయి. కాయిల్స్​తో ఉండేవి, క్యాండిల్స్​తో ఉండేవి, కొత్తగా సెకన్లలో బోరు నీటిని తాగు నీరుగా ఫిల్టర్​ చేసేవి కూడా ఉన్నాయి. ట్రెండీగా వేడి నీటి ఫిల్టర్లు కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి. కానీ ఇదంతా కేవలం ఇంట్లోనే ఉన్నప్పుడే సులభం అవుతుంది. బయట ఉన్నప్పుడు ఫిల్టర్​ నీరు కావాలంటే కొనుక్కోవాల్సిందే. అది కూడా లీటర్ బాటిల్​ రూ.20. అవే తీసుకోని తాగటమంటే కష్టమే. ఏదైనా టూర్స్​ వెళ్లినప్పుడు అక్కడ నీరు తాగినప్పుడు అవి పడక జలుబు, గొంతు సమస్యలు తలెత్తుతాయి. వీటన్నింటికి చెక్​ పెట్టాలి అంటే మన దగ్గర హ్యాండీ వాటర్​ ఫిల్టర్​ ఉండటమే బెటర్​ ఆప్షన్​.

వరదల సమయంలో : ఇదిలా ఉండగా వరద ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో ప్రజలు ఒక్కోసారి గుక్కెడు మంచి నీరు దొరక్క అల్లాడిపోతుంటారు. అక్కడి నీరు కలుషితమవడంతో ఉన్న నీరు తాగ లేరు. అలాంటి పరిస్థితుల్లో పెద్దలు,చిన్నారులు మాత్రం తెగ ఇబ్బంది పడుతుంటారు. వరదల కారణంగా వారం, రెండు వారాలు నీరంతా మట్టిగా వస్తాయి. అవి ఎంత వేడి చేసి వడ కట్టినా అంత శుభ్రం అవ్వవు. చూస్తే కూడా తాగాలని అనిపించదు. పోనీ నీటిని బయటి నుంచి తెచ్చుకోలేము, అలాగని బయటి వారు వచ్చి మనకి ఇవ్వలేరు. అలాంటప్పుడు ఈ పిల్టర్​ బాటిల్​ను ఉపయోగించడం ఉత్తమ ఎంపిక.

వాటన్నింటికి చెక్​ పెట్టేందుకు : ఇలాంటి సందర్భాల్లో ఉపయోగపడేలా హైదరాబాద్​లోని ఇండియన్​ ఇన్​స్టిట్యూట్​ ఆప్ కెమికల్ టెక్నాలజీ (ఐఐసీటీ) శాస్త్రవేత్తలు సులువైన పరిష్కారాన్ని కనుగొన్నారు. నీటి సీసా తరహాలోనే సరికొత్త ఫిల్టర్​ను అభివృద్ధి చేశారు. ఇటీవల జమ్మూకశ్మీర్​లో వరద ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో అక్కడి ప్రజలకు అప్పటికప్పుడు వరద నీటిని మంచినీటిగా మార్చి ఇచ్చామని శాస్త్రవేత్తలు తెలిపారు. ఇప్పుడు ఇదే విధానంతో వరదలు వచ్చినప్పుడు ఈ బాటిల్స్​ను ఉపయోగించవచ్చని చెప్పారు.

నిమిషాల్లో నీటిని క్లీన్​గా చేస్తూ :

  • లీటర్​ నీరు పట్టే ఈ ఫిల్టర్​లో హాలో ఫైబర్​ మెంబ్రేన్​ను వినియోగించారు.
  • ఈ హాలో ఫైబర్​ పొరలు ఫిల్టర్​ లాగా పని చేస్తాయి.
  • నీటిలోని బ్యాక్టీరియా, వైరస్​లు, ఇతర మలినాలను వడపోస్తాయి.
  • మలినాలు, రంగును తొలగించి, శుద్ధమైన నీటిని పొందడానికి ‘యు’ ఆకారంలో హాలో ఫైబర్‌ పొరలను ఏర్పాటు చేశారు.
  • నీటిని శుద్ధి చేయడానికి అవసరమైన ఒత్తిడిని కలగజేయడానికి సీసాను ప్రెస్‌ చేయాలి.
  • ఆ వెంటనే శుద్ధమైన నీరు వస్తుంది.
  • ఈ నీటిని తాగడం వల్ల ఎలాంటి అనారోగ్య సమస్యలు తలెత్తవని వారు చెబుతున్నారు.
  • ఒక ఫిల్టర్‌తో 3 వేల లీటర్ల వరకు నీటిని శుద్ధి చేయవచ్చని పరిశోధకులు తెలిపారు.

