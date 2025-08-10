Crying Clubs in Hyderabad : "బాధ, డబ్బు రెండూ ఒక్కటే. దాచుకుంటే పెరుగుతాయి. పంచుకుంటే తగ్గుతాయి" ఓ సినిమాలోని ఈ డైలాగ్ జీవితానికి కూడా వర్తిస్తుంది. మన కష్టాలు, బాధలు సన్నిహితులతో పంచుకుంటే మనసుకు ప్రశాంతత దక్కుతుంది. కానీ ఇప్పుడున్న కాలంలో మన బాధలు ఎవరితో చెప్పుకోలేం. కొందరైతే పట్టించుకోరు కూడా. చులకనగా చూస్తారని అదో బాధ. కొందరు నామమాత్రంగా వింటారే తప్పా ఎలాంటి ప్రయోజనం ఉండదు. ఇదే ఇతివృత్తంతో హైదరాబాద్లో 'ది క్రై క్లబ్ ఎంబ్రేస్ యువర్ ఎమోషన్స్' పేరుతో కొందరు కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తున్నారు. పరిచయం లేకపోయినా అందరూ ఒక్కచోట చేరి తమ బాధలు, వారు పడ్డ ఇబ్బందులు, ఆవేదనను పంచుకుని ఉపశమనం పొందుతున్నారు. విదేశాల్లో మొదలైన ఈ పోకడ మన దేశంలోనూ విస్తరిస్తోంది. లాఫ్టర్ థెరపిస్ట్ కమలేష్ గుజరాత్లోని సూరత్లో 2017లో తొలిసారిగా 'హెల్తీ క్రైయింగ్ క్లబ్'ను ఏర్పాటు చేశారు. క్రమేణా ముంబయి, బెంగళూరు, చెన్నై తదితర ప్రాంతాల్లో ఇవి విస్తరించాయి.
ఈ క్లబ్కు ఎలా వెళ్లాలి అంటే? : ఇటీవల హైదరాబాద్లోనూ ఈ క్రైయింగ్ క్లబ్లను నిర్వహిస్తున్నారు. ఈ క్లబ్కు వెళ్లాలని అనుకుంటే కొంత మొత్తం ఆన్లైన్లో చెల్లించాలి. నిత్యజీవితంలో ఒత్తిళ్లు, సవాళ్లను ఎదుర్కొంటున్నావారు దీనిపై ఎక్కువ ఆసక్తి కనబరుస్తున్నారు. ఇందులో పాల్గొనే వారు తమ బాధలను, జీవితంలో ఎదురైన సంఘటనలను గుర్తు చేసుకుంటారు. గైడెడ్ మెడిటేషన్ ద్వారా గుండెలవిసేలా రోదిస్తారు. సెషన్స్ వారిగా వెళ్తారు. అక్కడ థెరపీలుంటాయి. అందరితో మాట్లాడుతారు. మీ సమస్యలను, పడుతున్న మనోవేదనను చెప్పుకోవచ్చు. అలా ఒకరున్నరనే భావన కలుగుతుంది.
"ఏడుపు వల్ల మెదడు నుంచి ఎండార్ఫిన్ హార్మోన్ విడుదలై బాధను, ఒత్తిడి తగ్గుతుందని డాక్టర్లు చెబుతున్నారు. గతం తాలూకు గాయాలను మానిపించడానికి, సామాజిక బంధాలను బలోపేతం చేసుకోవడానికి ఇలాంటి ఉపయోగపడతాయి." - డా.కృష్ణ సాహితి, మానసిక వైద్యురాలు.
ఇలా కొందరు తమకు బాధలు చెప్పుకోడానికి ఎవరూ లేరని ఆన్లైన్ యాప్స్కు అడిక్ట్ అవుతున్నారు. డబ్బులు పోగొట్టుకుంటున్న ఉదంతాలు చూస్తూనే ఉన్నాం. మరోవైపు ఒంటరిగా ఉన్న అమ్మాయిలను, అమ్మాయిలను టార్గెట్ చేసి సోషల్ మీడియాలో మాటలు కలిపి మోసగిస్తున్నారు. ఇప్పుడున్న కాలంలో రోజు నా అనుకున్న వాళ్లతో సమయం కేటాయించలేక వీకెండ్ ప్లాన్ చేసి మరి గడుపుతున్న కాలం ఇది. అలాంటిది బాధలు ఎవరు పట్టించుకుంటారు. కాలంతో పరుగులు తీస్తారంతే. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో బాధను చెప్పుకోవడం కష్టం. వారి ఉద్యోగాలు, కుటుంబాలు ఇదే వారి ప్రపంచం. అందుకే ఇలాంటి క్రైయింగ్ క్లబ్లకు ఆదరణ పెరుగుతుంది.
