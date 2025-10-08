ETV Bharat / state

సింగూరు నుంచి మంజీరా డ్యాం వరకు క్రూయిజ్‌ ప్రయాణం - అద్భుత అనుభూతుల పరిచయం

మంజీరా నదిలో క్రూయిజ్‌లో విహారానికి అటవీ అభివృద్ధి సంస్థ(టీజీఎఫ్‌డీసీ) ప్రణాళికలు - ఈ ప్రాంతాన్ని ప్రకృతి పర్యాటకంగా అభివృద్ధి చేయడంపై టీజీఎఫ్‌డీసీ దృష్టి - మొసళ్లను చూసేందుకు వీలుగా ప్రత్యేకంగా ఓ ప్లాట్‌ఫాం

Tourism in the sanctuary
అభయారణ్యంలో పర్యాటకం (Eenadu)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 8, 2025 at 11:29 PM IST

Cruise Journey From Singur To Manjeera Dam : మంజీరా అభయారణ్యం అక్కడి ప్రవాహంలో లెక్కకుమిక్కిలి మొసళ్లు వాటి మధ్యలోంచి క్రూయిజ్‌లో విహారం చేస్తే భలేగా ఉంటుంది. అటు, ఇటు ఒడ్డుమీద చెట్లపై కిలకిలారావాలు చేసే పక్షుల్ని చూస్తూ ముందుకు సాగితే సాహసం, ప్రకృతి పెనవేసుకున్న సౌందర్యం కలగలిసిన అద్భుతమైన ప్రయాణమే అవుతుంది కదూ! పర్యాటకులకు అచ్చం అలాంటి అద్భుత అనుభూతులను పరిచయం చేసేందుకు తెలంగాణ అటవీ అభివృద్ధి సంస్థ(టీజీఎఫ్‌డీసీ) కార్పొరేషన్ ప్రణాళికలు రూపొందించింది. కార్యచరణను కూడా ప్రారంభించింది.

తొమ్మిది ద్వీపాల గుండా : హైదరాబాద్‌ సిటీకి గంట ప్రయాణ దూరం (60 కిలో మీటర్ల)లో, సంగారెడ్డి జిల్లా కేంద్రానికి అతి సమీపంలో మంజీరా డ్యాం ఉంటుంది. సంగారెడ్డి జిల్లా పుల్కల్‌ మండలంలో సింగూరు డ్యామ్‌ లోకేషన్ ఉంటుంది. రెండింటి మధ్య సుమారు 20 కిలో మీటర్ల పొడవున విస్తరించిన మంజీరా నదిలో ఏడాది పొడవునా నీళ్లు నిల్వ ఉంటాయి.

ప్రకృతి పర్యాటకంగా అభివృద్ధి : మంజీరా నది పొడవునా విస్తరించిన అభయారణ్యంలో తొమ్మిది ద్వీపాలు ఉంటాయి. జీవవైవిధ్య కేంద్రం అయిన అభయారణ్యంలో పెద్ద సంఖ్యలో రకరకాల పక్షులు కిలకిలరాగాలు తీస్తు ఉంటాయి. వీటితో పాటు సుమారు నాలుగు వందల వరకూ మొసళ్లు ఉంటాయి. దీంతో ఈ ప్రాంతాన్ని ప్రకృతి పర్యాటకంగా అభివృద్ధి చేయడంపై అటవీ అభివృద్ధి సంస్థ దృష్టి పెట్టింది.

ఏమేమి చేస్తారంటే : అక్కడ హైదరాబాద్‌ వాటర్‌ బోర్డు ఆధీనంలో ఉన్న 13 ఎకరాల భూమిని తమకు దఖలు పరచాలంటూ కోరింది. భూమిని టీజీఎఫ్‌డీసీకి బదలాయించే ప్రక్రియ ప్రస్తుతం కొనసాగుతోంది. ఈ ప్రక్రియ పూర్తయిన తర్వాత సమగ్ర ప్రాజెక్టు నివేదిక రూపొందించి పనులు ప్రారంభించేలా అధికారులు కార్యాచరణ సిద్ధం చేశారు. దాని ప్రకారం మంజీరా జలాశయం దగ్గరలోని 13 ఎకరాల్లో బోటింగ్‌ ఎంట్రీ ప్లాజా, కాటేజీలు, పర్యావరణ విద్యా కేంద్రం వంటి అత్యాధునిక సౌకర్యాలు కల్పిస్తారు. విద్యా కేంద్రాన్ని టూరిస్టులకు, విద్యార్థులకు శిక్షణ కార్యక్రమాలకు ఉపయోగిస్తారు.

Cruise Singur to Manjeera Dam
మంజీరా అభయారణ్యంలో వరద కాలవ గట్టుపై మొసళ్లను వీక్షించేందుకు వీలుగా నిర్మించే ప్లాట్‌ఫాం (Eenadu)

వాచ్‌టవర్‌ : పర్యాటకుల కోసం టెలిస్కోప్, బైనాక్యులర్స్‌ సదుపాయాలతో పక్షులను సమీపం నుంచి చూసేందుకు వాచ్‌ టవర్‌ నిర్మిస్తారు. నిపుణుల సహకారంతో గైడ్‌ టూర్లు నిర్వహిస్తారు. తద్వారా పర్యాటకులను ఎక్కువగా ఆకర్షించడమే కాకుండా, నదీ పర్యావరణ పరిరక్షణ, పక్షుల సంరక్షణ, స్థానిక యువతకు ఉపాధి అవకాశాలు కల్పిస్తారు. పక్షులు, నదీ పరిసరాలపై అవగాహన కలిగిన ఐదుగురు నేచురలిస్టులను నియమించి టూరిస్టులకు అవగాహన కల్పిస్తారు.

మలుపులు విస్తరించేలా : సింగూరు నుంచి మంజీరా వరకు కొన్నిచోట్ల నది మలుపులతో అత్యంత తక్కువ వెడల్పుతో ఇరుకుగా ఉంది. క్రూయిజ్‌ తిరిగేందుకు ఇవి తీవ్ర అడ్డంకులుగా మారతాయి. ఈ నేపథ్యంలో అవసరమైన మలుపుల చోట్ల వెడల్పు చేయాలని అటవీ అభివృద్ధి సంస్థ నిర్ణయించింది. క్రూయిజ్‌లో తిరగలేనివారు మొసళ్లను చూసేందుకు వీలుగా ప్రత్యేకంగా ఓ ప్లాట్‌ఫాం కూడా ఏర్పాటుచేసే ప్రతిపాదనను అధికారుల పరిశీలనలో ఉంది. మంజీరా నది పరివాహక ప్రాంతం చాలా సుందరంగా ఉంటుంది. మంజీరా సంగారెడ్డి జిల్లాలో ప్రారంభమై నిజామాబాద్ జిల్లాలోని నిజాంసాగర్​లో కలుస్తుంది.

