చెత్తను ఏరి డస్ట్‌బిన్‌లో వేసిన కాకి - పరిశుభ్రతకు కొత్త పాఠం

కడప జిల్లా విశ్వనాథపురం గ్రామంలో జరిగిన అపూర్వ సంఘటన - స్వచ్ఛ ఆంధ్ర కార్యక్రమానికి స్ఫూర్తిగా మారిన కాకి వీడియో

crow putting waste in dustbin
crow putting waste in dustbin (ETV)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 7, 2025 at 4:43 PM IST

3 Min Read
Viral Video of Crow Putting Waste in Dustbin: ప్రతిరోజూ మనం రోడ్లపై నడుస్తూ చూస్తూ ఉంటాం, చాలా మంది చాక్లెట్ ర్యాపర్లు, బిస్కెట్ కవర్స్, పకోడీ పొట్లాలు, ప్లాస్టిక్ బాటిల్స్ ఎక్కడపడితే అక్కడ విసిరేసి వెళ్లిపోతారు. ప్రభుత్వం ఎన్నో ప్రచారాలు చేసినా, “స్వచ్ఛ భారత్”, “స్వచ్ఛ ఆంధ్ర” వంటి కార్యక్రమాలు ఎన్ని సార్లు వినిపించినా, కొందరి అలవాట్లు మాత్రం మారడం లేదు. అయితే ఇప్పుడు ఒక కాకి చూపించిన చర్య మాత్రం ప్రతి ఒక్కరినీ ఆలోచింపజేస్తోంది. మనుషులే చెత్తను ఎక్కడపడితే అక్కడ పడేస్తే, ఒక పక్షి మాత్రం ఆ చెత్తను సేకరించి డస్ట్‌బిన్‌లో వేసింది. ఇది చిన్న సంఘటన కాదు అది పరిశుభ్రత పట్ల బాధ్యతగల ప్రవర్తనకు ప్రతీక.

చెత్తను ఏరి డస్ట్‌బిన్‌లో వేసిన కాకి - పరిశుభ్రతకు కొత్త పాఠం (ETV)

కడప జిల్లా విశ్వనాథపురంలో జరిగిన అపూర్వ సంఘటన: ఈ అరుదైన దృశ్యం కడప జిల్లా చాపాడు మండలం విశ్వనాథపురం గ్రామంలో చోటుచేసుకుంది. రోడ్డుపక్కన ఉన్న చెత్త బుట్ట పక్కనే కొన్ని కాగితపు ముక్కలు పడి ఉన్నాయి. ఆ సమయంలో అక్కడకు ఒక కాకి వచ్చింది. సాధారణంగా కాకులు ఆహారం కోసం వెతుకుతాయి కానీ, ఈ కాకి మాత్రం చెత్త వైపు వెళ్లి ఆ కాగితాన్ని తన నోటితో పట్టుకుంది. ఆ తర్వాత ఎంతో జాగ్రత్తగా దాన్ని తీసుకెళ్లి సమీపంలోని డస్ట్‌బిన్‌లో వేసింది. ఆ దృశ్యాన్ని అక్కడ ఉన్న ప్రజలు చూసి ఆశ్చర్యపోయారు. మొబైల్‌లో ఆ వీడియో ప్రస్తుతం వైరల్ అయింది.

కాకి ఇచ్చిన పరిశుభ్రత సందేశం: ఒక కాకి చేసిన ఈ చిన్న పని ఇప్పుడు సమాజానికి ఒక పెద్ద పాఠం అయింది. ప్రభుత్వం తరఫున ఎన్నో సార్లు ప్రచారం జరుగుతుంది, చెత్తను చెత్త బుట్టలో వేయండి, ప్లాస్టిక్ వాడకండి, పరిసరాలను పరిశుభ్రంగా ఉంచండి అని. కానీ ఈ సూచనలను చాలా మంది పట్టించుకోరు. అయితే ఈ కాకి మాత్రం మాటలతో కాదు, ఆచరణతో సందేశం ఇచ్చింది. “మనుషులు చేయాల్సిన పనిని కాకి చేసింది” అని స్థానికులు వ్యాఖ్యానించారు. స్వచ్ఛత అంటే కేవలం శుభ్రత కాదు, అది మన సామాజిక బాధ్యత అని ఈ పక్షి గుర్తు చేసింది.

సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్న వీడియో : ఈనాడు-ఈటీవీ క్లిక్‌మనిపించిన ఈ వీడియో బయటకొచ్చిన వెంటనే సోషల్ మీడియాలో పలువులు షేర్ చేస్తున్నారు. “మనిషికంటే కాకికి ఎక్కువ బాధ్యత ఉంది”, “స్వచ్ఛ భారత్ స్ఫూర్తిని చూపిన కాకి” అంటూ పలువురు కాకి ప్రవర్తనను “సామాజిక స్పృహకు చిహ్నం” అని ప్రశంసిస్తున్నారు.

స్వచ్ఛాంధ్ర కార్యక్రమానికి కాకి ప్రేరణ: రాష్ట్ర ప్రభుత్వం “స్వచ్ఛ ఆంధ్ర” కార్యక్రమం ద్వారా ప్రతి పట్టణం, ప్రతి గ్రామం పరిశుభ్రంగా ఉండేలా చర్యలు తీసుకుంటోంది. కానీ ఈ కృషి విజయవంతం కావాలంటే ప్రజల భాగస్వామ్యం అవసరం. ప్రతి పౌరుడు చెత్తను సరైన ప్రదేశంలో వేస్తేనే నిజమైన స్వచ్ఛత సాధ్యమవుతుంది. ఈ కాకి ప్రవర్తన అదే విషయాన్ని మనకు గుర్తు చేస్తోంది. “పరిశుభ్రత అంటే ప్రభుత్వం చేయాల్సిన పని కాదు, అది ప్రతి ఒక్కరి కర్తవ్యమని” ఈ పక్షి చూపించింది.

చిన్న పని, పెద్ద సందేశం: చెత్తను చెత్త బుట్టలో వేయడం చాలా చిన్న పని. కానీ దాని ప్రభావం ఎంత గొప్పదో మనకు తెలుసు. రోడ్లు శుభ్రంగా ఉంటే వ్యాధులు తగ్గుతాయి, మన పరిసరాలు సుందరంగా మారతాయి. ప్రకృతికి నష్టం చేయకుండా, ప్లాస్టిక్ వినియోగాన్ని తగ్గించి, చెత్తను సక్రమంగా వేయడం ద్వారా మనం మన భవిష్యత్తును కాపాడగలం. కాకి చేసిన ఈ చిన్న చర్య మనకు ఈ పెద్ద సత్యాన్ని గుర్తు చేసింది. ప్రతిరోజూ మనం తినే ఆహార పదార్థాల వ్యర్థాలు, ప్లాస్టిక్ కవర్స్‌ను చెత్త బుట్టలో వేయడాన్ని అలవాటు చేసుకోవాలి.

పరిశుభ్రత మన ఇల్లు, మన వీధి, మన ఊరుతో మొదలవుతుంది. స్వచ్ఛ ఆంధ్ర లక్ష్యం సాధ్యమవ్వాలంటే ప్రజలే ముందుకు రావాలి. “చిన్న పని కూడా పెద్ద మార్పు తెచ్చగలదు” అని ఈ కాకి మనకు నేర్పింది. మనిషి తన అలవాట్లను మార్చుకుంటే స్వచ్ఛ ఆంధ్ర, స్వచ్ఛ భారత్ అనేది సాధ్యమవుతుంది.

చెబుతున్నా వినకుండా చెత్త వేశారు - ఏకంగా తులసి‘కోట’ కట్టి పూజలు చేశారు

చీపురు, చెత్తబుట్ట పట్టిన నారా లోకేశ్ - పారిశుద్ధ్య కార్మికుడితో కబుర్లు

