కృష్ణమ్మకు అడ్డుకట్ట వేయండి - వరద వస్తే లంక గ్రామాల రైతుల్లో గుబులు - CROPS LOSS AT KRISHNA DISTRICT

ప్రకాశం బ్యారేజీకి 5లక్షల క్యూసెక్కుల వరద దాటిందంటే రైతుల్లో వణుకు - వరద ఉద్ధృతికి పంట పొలాలు నీటమునిగి రైతులకు తీవ్ర నష్టం - కోతకు అడ్డుకట్ట వేసి భూములను కాపాడాలని రైతుల వేడుకోలు

Published : August 23, 2025 at 10:09 AM IST

Crops Loss Due to Floods at krishna District: కృష్ణమ్మకు వరద వచ్చిందంటే చాలు అక్కడి రైతుల్లో గుబులు మొదలవుతుంది. వరద ఉద్ధృతికి పంట పొలాలు కోతకు గురికావటం, గండ్లు పడిన ప్రాంతాల నుంచి వరదనీరు పొలాల్లోకి పోటెత్తటంతో దాదాపు ఏటా రైతులకు గుండె కోతే మిగులుతోంది. ఏడాది పొడవునా పంటలు పండే భూములున్నాయని సంతోష పడాలో కోతల కారణంగా ఏటికేడు విస్తీర్ణం తగ్గుతోందని బాధపడాలో తెలియని పరిస్థితి. కృష్ణా పరీవాహక లంక గ్రామాల రైతుల దయనీయ పరిస్థితిపై ప్రత్యేక కథనం.

బాపట్ల జిల్లాలోని కొల్లూరు, భట్టిప్రోలు, రేపల్లె మండలాల పరిధిలో 22కి పైగా లంక గ్రామాలు ఉన్నాయి. కృష్ణా నది పాయల మధ్యలో గ్రామాలతో పాటు పంటపొలాలు ఉండటం ఇక్కడి ప్రత్యేకత. ప్రధానంగా అరటి, బొప్పాయి పండ్ల తోటలతో పాటు కంద, పసుపు, కూరగాయలు ఎక్కువగా పండిస్తుంటారు.

ప్రకాశం బ్యారేజ్​ 5 లక్షల క్యూసెక్కులు దాటిందంటే: ప్రకాశం బ్యారేజీకి 5లక్షల క్యూసెక్కుల దాటిందంటే లంక గ్రామాల్లో వణుకు మొదలవుతుంది. గ్రామాలు మెరకలో ఉన్నప్పటికీ వరద నీరు పంటపొలాల్ని ముంచెత్తుతుంది. ఆ ఉద్ధృతి అలానే కొనసాగితే నాలుగైదు రోజుల వరకూ పొలాలు నీటిలోని ఉండి పంటలు కుళ్లి పాడైపోతాయి. గతేడాది రికార్డుస్థాయిలో వచ్చిన వరదకు లంక భూములు కోతకు గురయ్యాయి. నదీ ప్రవాహం వేగంగా ఉండే ప్రాంతాల్లో తీగవలలు, రాళ్లతో గ్రాయిన్స్ నిర్మిస్తే కోత నుంచి పంట భూములను కాపాడవచ్చని రైతులు చెబుతున్నారు.

మూడు దశాబ్దాలుగా ప్రతిపాదన మాటలకే పరిమితం: తాతలు, తండ్రుల నుంచి వచ్చిన పొలాలు ఇప్పటికే 50 శాతం మేర కోతకు గురయ్యాయని పొలం విస్తీర్ణం తగ్గటంతో దిగుబడులు తగ్గి ఆదాయం కోల్పోతున్నామని రైతులు వాపోతున్నారు. పొలాలు కోతకు గురయ్యే ప్రాంతాల్లో రివిట్మెంట్లు నిర్మిస్తే సమస్యను పరిష్కరించవచ్చని చెబుతున్నారు. కాని గత మూడు దశాబ్దాలుగా ఈ ప్రతిపాదన కేవలం మాటలకే పరిమితమైందని ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

'ఈ వరదలకు దాదాపుగా ఎకరం 20 సెంట్లు నేల సముద్రం ఏటులో మునిగిపోతుంది. ఒక ఎకరంపై ఇసుక మేటలు వేసి ఉన్నాయి. ప్రతిసారి వరదలు వచ్చినప్పుడు పంట పొలాలు కోతకు గురవుతున్నాయి. కోతకు అడ్డుకట్ట వేయలి. తరాలుగా వస్తున్న మా భూములు కాపాడాలి. ఇప్పటికే 50 శాతం మేర కోతకు గురి కావడంతో పొలం విస్తీర్ణం తగ్గింది. నది కోతకు ప్రభుత్వం రక్షణ చర్యలు చేపట్టాలి.' -రైతులు

ఇటీవల వరదలకు లంక గ్రామాల్లోని పొలాలు జలదిగ్భందంలో చిక్కుకున్నాయి. పొలాల కోతను నివారించే చర్యలు చేపట్టకపోతే భూములన్నీ నదిలో కలిసి కనుమరుగయ్యే ప్రమాదం ఉందని రైతులు వాపోతున్నారు. కోతకు అడ్డుకట్ట వేసి తరాలుగా వచ్చిన భూములను కాపాడాలని ప్రభుత్వాన్ని వేడుకుంటున్నారు. మరోవైపు నదీ కోత నివారణకు రక్షణ చర్యలు చేపట్టేందుకు ప్రభుత్వానికి నివేదికలు పంపామని అనుమతులు రాగానే పనులు ప్రారంభిస్తామని అధికారులు చెబుతున్నారు.

