అన్నదాతలను వెంటాడుతున్న వైఎస్సార్సీపీ వైఫల్యాలు- వర్షాలకు నీటమునిగిన పంటలు - Crops Damage In Krishna District

Crops Damaged in Krishna District Due to Rains for Three Days : ఈ ఖరీఫ్​లో ఎన్నో ఆశలతో సాగు ప్రారంభించిన రైతులకు ఆదిలోనే విఘాతం ఏర్పడింది. గత మూడు రోజులుగా కురుస్తున్న వర్షాలకు కృష్ణా జిల్లాలోని పలు గ్రామాల్లో నారుమళ్లు, వరి పొలాలు నీట మునిగాయి. పామర్రు, అవనిగడ్డ, పెడన, మచిలీపట్నం నియోజకవర్గాల్లో పొలాలు మునిగిపోవడంతో వరి నాట్లు ఎంత వరకు చేతికందుతాయో తెలియని పరిస్థితి నెలకొంది. గత ప్రభుత్వ నిర్లక్ష్యమే నేటికీ వెంటాడుతోందని అన్నదాతలు అంటున్నారు. ఈ ఐదేళ్లలో పంట కాలువల్లో పుడిక తీయకపోవడం వల్ల వరద పొలాలను ముంచెత్తుతోందంటున్నారు రైతులు. సాగు కోసం ఇప్పటికే 10వేల రూపాయల వరకు ఖర్చు చేశామని ప్రభుత్వమే ఆదుకోవాలని బాధిత కర్షకులు కోరుతున్నారు.