ఓటర్లే లేరు మరి రిజర్వేషన్ ఎందుకు? - మార్చాలని కలెక్టర్​కు వినతిపత్రం

తక్కువ ఓటర్లు ఉన్న సామాజిక వర్గానికి రిజర్వేషన్​ కేటాయించారని వాపోతున్న కామారెడ్డి జిల్లాలో పలు గ్రామాల ప్రజలు - గ్రామ అభివృద్ధి మందగిస్తుందని ఆవేదన - రిజర్వేషన్ మార్చాలని జిల్లా కలెక్టర్​కు వినతిపత్రం

Criticism Over Reservation In Panchayat Elections In Kamareddy
Criticism Over Reservation In Panchayat Elections In Kamareddy (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 30, 2025 at 8:07 PM IST

2 Min Read
Criticism Over Reservations in Kamareddy : కామారెడ్డి జిల్లాలోని గ్రామపంచాయతీల సర్పంచి, వార్డు సభ్యుల రిజర్వేషన్ల కేటాయింపుపై విమర్శలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. కేటాయింపు విధానంపై జిల్లాలోని పలు గ్రామాల ప్రజలు అసంతృప్తి వ్యక్తం చేస్తున్నారు. కొన్ని సామాజిక వర్గాలకు చెందిన ఓటర్లు గ్రామాల్లో లేనప్పటికీ అదే సామాజిక వర్గానికే సర్పంచి, వార్డు స్థానాలను రిజర్వు చేశారని పేర్కొంటున్నారు. ఈ పరిస్థితుల్లో తమ గ్రామంలో ఎవరు ఎన్నికల బరిలో నిలుస్తారు? ఎవరు గెలుస్తారు? అని ప్రజలు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఇలా అయితే పాలకవర్గం లేక తమ గ్రామ అభివృద్ధి అధోగతి పాలవుతుందని వాపోతున్నారు.

అభివృద్ధి మందగిస్తుందని ఆవేదన : జిల్లా అధికారులు ఇటీవల గ్రామాల్లోని సర్పంచి, వార్డు సభ్యుల రిజర్వేషన్లను ఖరారు చేసిన విషయం తెలిసిందే. కొన్ని సామాజిక వర్గాల వారు గ్రామంలో లేనప్పటికీ ఆ వర్గానికి సీటు రిజర్వు చేశారని, దీంతో పాలకవర్గ సభ్యులు కరవై నిధులు రాక అభివృద్ధి మందగిస్తుందని ఆగ్రామాల ప్రజలు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. తమ గ్రామంలో తక్కువ ఓటర్లు ఉన్న సామాజిక వర్గం వారికి రిజర్వేషన్​ కేటాయించారని కొన్ని గ్రామాల ప్రజలు వాపోతున్నారు. గతంలో కేటాయించిన సామాజిక వర్గానికే మళ్లీ ఈ సారి కేటాయించారని మరికొన్ని గ్రామాల ప్రజలు ఆరోపిస్తున్నారు.

రిజర్వేషన్ మార్చాలని కలెక్టర్​కు వినతిపత్రం : కామారెడ్డి జిల్లా పల్వంచ మండలంలోని ఓ గ్రామ సర్పంచి, ఎంపీటీసీ స్థానం రిజర్వేషన్లను వరుసగా గత 3 ఎన్నికల్లో ఒకే సామాజిక వర్గానికి కేటాయించారు. ఈ ఏడాదీ అదే వర్గానికి రిజర్వు అయ్యాయి. దీంతో రిజర్వేషన్లను మార్చాలని ఆ గ్రామస్థులు కలెక్టర్​కు వినతిపత్రం అందించారు. జిల్లాలోని మరికొన్ని గ్రామాల్లోనూ ఇలాంటి పరిస్థితులే నెలకొన్నాయి.

కొన్ని ఉదాహరణలు :

  • పెద్దకొడప్​గల్​ మండలం చావనితండా సర్పంచి స్థానాన్ని ఎస్సీ మహిళకు రిజర్వు చేశారు. అక్కడ 8 వార్డులు ఉండగా 4 వార్డులను బీసీలకు, మరో 4 వార్డులను ఎస్సీ సామాజిక వర్గానికి కేటాయించారు. ఇక్కడ అసలు ఎస్సీ ఓటర్లే లేరు. దీంతో చావనితండాలో ఎస్సీలు ఎవరు పోటీచేస్తారు? ఎవరు గెలుస్తారు? అనే ప్రశ్నలు వస్తున్నాయి.
  • నస్రుల్లాబాద్ మండలంలోనూ ఇదే పరిస్థితి. ఈ మండలంలోని అంకోలు గ్రామ సర్పంచి స్థానాన్ని ఎస్టీలకు కేటాయించారు. అక్కడ కూడా ఒక్క ఎస్టీ ఓటరూ లేరు. ఇలాంటి స్థానాల్లో వేరే సామాజిక వర్గానికి కేటాయించడం ఉత్తమమని ప్రజలు ప్రభుత్వాన్ని కోరుతున్నారు.

ఆ స్థానాల్లో ప్రత్యేకాధికారుల పాలనే గతి? : 2019లో జరిగిన సర్పంచి ఎన్నికల్లో పెద్దకొడప్​గల్ మండలం కాటేపల్లి తండా సర్పంచి స్థానాన్ని ఎస్సీకి కేటాయించారు. ఆ సామాజిక వర్గ ఓటర్లు లేకపోవడంతో కాటేపల్లి తండాకు ఎన్నికలు నిర్వహించలేదు. ఫలితంగా ఐదేళ్ల పాటు అక్కడ ప్రత్యేకాధికారుల పాలనే సాగింది. ఇప్పుడు తమ గ్రామాల్లోనూ ఆ గ్రామ పరిస్థితే ఏర్పడుతుందేమోనని ఆయా గ్రామాల ప్రజలు ఆందోళన చెందుతున్నారు. ఇదిలా ఉండగా 2011 జనాభా లెక్కల ప్రకారం ఆయా రిజర్వేషన్లను ఖరారు చేసినట్లు అధికారులు చెబుతున్నారు. ఆ సమయంలో అక్కడ ఉన్న ఎస్సీ, ఎస్టీ సామాజిక వర్గాల మేరకు రిజర్వు చేసినట్లు పేర్కొంటున్నారు.

