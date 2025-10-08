అన్ని పనులు చేస్తారు కానీ ఆహారం సరిగా తీసుకోరు - మహిళల్లో పోషకాహార లోపం ఉందని వైద్యపరీక్షల్లో వెల్లడి
వేళకు భోజనం, నిద్ర లేకపోవడం తదితర కారణాలతో ఇబ్బంది పడుతున్న మహిళలు - రక్తహీనతతో తీవ్రంగా బాధపడుతున్నట్లు వెల్లడి - ఆరోగ్య పరీక్షల్లో వెల్లడి
Published : October 8, 2025 at 7:43 AM IST
Malnutrition in Telangana Women : రాష్ట్రంలోని చాలా మంది మహిళలు నిత్యం ఇంట్లో పనులతో తీరిక లేకుండా ఉంటున్నారు. వేళకు భోజనం చేయకపోవడం, నిద్ర లేకపోవడం తదితర కారణాలతో తీవ్రమైన ఇబ్బంది, ఓత్తిడిని ఎదుర్కొంటున్నారు. ఫలితంగా పోషకాహార లోపించడంతో సతమతమవుతున్నారు. రక్తహీనతతో బాధపడుతున్నారు. ఈ ఏడాది సెప్టెంబరు 17 నుంచి ఈ నెల 2 వరకు స్వస్థ్ నారీ స్వశక్త్ పరివార్ అభియాన్ పేరిట మహిళలకు నిర్వహించిన శిబిరాల్లో ఈ విషయాలు వెల్లడి అయ్యాయి.
141 చోట్ల శిబిరాలు : నిజామాబాద్లోని ప్రాంతీయ ఆసుపత్రులు, పీహెచ్సీల్లో మహిళలకు స్వస్థ్ నారీ స్వశక్త్ పరివార్ అభియాన్ పేరిట ఉచితంగా ఆరోగ్య పరీక్షలు చేస్తున్నారు. వీటితో పాటు 141 చోట్ల శిబిరాలను నిర్వహించారు. 44 వేల మంది మహిళలకు ఈ శిబిరాల్లో ఆరోగ్య పరీక్షలు నిర్వహించగా వీరిలో 36 వేల మందికి పౌష్టికాహార లోపమున్నట్లు గుర్తించారు. అంటే 75 శాతం మందికి మాల్న్యూట్రిషన్ ఉన్నట్లు తేలింది. 20 వేల మంది రక్తహీనత (అనిమియా)తో సతమతమవుతున్నారు.
వైద్య శిబిరాల్లో భాగంగా అనేక రకాల పరీక్షలు
- అధిక రక్తపోటు, బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్, సర్వైకల్ క్యాన్సర్, మధుమేహం, ఓరల్ క్యాన్సర్, పరీక్షలు చేపట్టారు.
- రక్తహీనతకు గురికాకుండా ఉండేందుకు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలపై యుక్త వయసు అమ్మాయిలకు, మహిళలకు అవగాహన కార్యక్రమాలను వైద్యులు నిర్వహించారు.
- క్షయ బారిన పడే ప్రమాదం ఉన్న మహిళలను గుర్తించి టీబీ పరీక్షలు నిర్వహించారు.
- గిరిజన ప్రాంతాల్లో మహిళకు సికెల్ సెల్ ఎనీమియా పరీక్షలతోపాటు సికెల్ సెల్ డిసీజ్ కార్డులను అందించి కౌన్సెలింగ్ ఇచ్చారు.
- వైద్య కళాశాలల్లో పనిచేసే గైనకాలజీ, నేత్ర, ఈఎన్టీ, డెంటల్ సర్జన్, డెర్మటాలజీ, సైకియాట్రీ తదితర వైద్యులు శిబిరాల్లో మహిళలకు పరీక్షలు చేశారు.
"ఇంటి పనుల్లో బిజీగా ఉండే మహిళలు వేళకు పోషకాలున్న భోజనం చేయలేకపోతున్నారు. పోషకాహార లోపంతో తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. వీరు త్వరగా జబ్బుల బారిన పడుతున్నారు. తప్పకుండా సమయానికి సమతుల ఆహారం తీసుకోవాలి. భోజనంతో పాటు బెల్లం, పల్లి పట్టీలు, పండ్లు, పాలు, కోడిగుడ్లు తినాలి" -ఎస్.బాలస్వామి, పోషకాహార నిపుణులు, ప్రభుత్వ వైద్య కళాశాల
మహిళలు ఆరోగ్యంగా ఉంటేనే సమాజం : తెలంగాణలో మహిళల ఆరోగ్య సంరక్షణకు అత్యధిక ప్రాధాన్యమిస్తున్నట్లు రాష్ట్ర వైద్యారోగ్యశాఖ మంత్రి దామోదర్ రాజనర్సింహ తెలిపారు. మహిళలు ఆరోగ్యంగా ఉంటే కుటుంబం తద్వారా సమాజం ఆరోగ్యంగా ఉంటాయని అభిప్రాయం వెల్లడించారు. రాష్ట్రంలో ఆరోగ్యశ్రీ సేవల కోసం ప్రతినెలా ప్రభుత్వం రూ.100 కోట్లు మంజూరు చేయనున్నట్లు తెలిపారు. హైదరాబాద్ నగరంలో నిర్మించ తలపెట్టిన టిమ్స్ ఆసుపత్రులను పూర్తి చేయనున్నట్లు తెలిపారు. వరంగల్లో సూపర్ స్పెషాలిటీ ఆసుపత్రిని కూడా పూర్తి చేస్తామన్నారు.
"అత్యధిక మంది పోషకార లోపంతో బాధపడుతున్నట్లు ఇటీవల నిర్వహించిన స్వస్థ్ నారీ స్వశక్త్ పరివార్ అభియాన్ ఆరోగ్య శిబిరాల్లో తేలింది. వారికి క్షేత్ర స్థాయిలో వైద్యారోగ్య సిబ్బంది ద్వారా సమతుల ఆహారంపై అవగాహన కల్పిస్తున్నాం. రక్తంలో హిమోగ్లోబిన్ శాతం పెంచేలా చర్యలు చేపడుతున్నాం. సంబంధిత మాత్రలు ఉచితంగా అందజేస్తున్నాం" -నాగనిర్మల, జిల్లా ఇన్ఛార్జి వైద్యాధికారిణి
