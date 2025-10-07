అండగా నిలవాల్సిన వారే శాపంగా మారుతున్నారు - మెట్టినింట అబలను బలి చేస్తున్నారు!
మాట వినటం లేదని, వరకట్నం తీసుకురావటం లేదని మహిళలపై నిత్యం పెరుగుతున్న దాడులు - జాతీయ నేర గణాంక విభాగం నివేదిక వెల్లడి
Published : October 7, 2025 at 10:36 PM IST
Increasing Crimes Against Women : ఈ రోజుల్లో ఆడపిల్ల అంటేనే భారంగా ఫీలవుతున్న తల్లిదండ్రులు ఎంతో మంది ఉన్నారు. ఆడపిల్ల పెరిగి పెద్దయ్యాక పెళ్లి అనే విషయంలో కన్నవారికి ఇంకా బెంగ వచ్చేస్తుంది. లక్షల రూపాయల కట్నం ఇవ్వాలి. అంతేకాకుండా పెళ్లి తర్వాత జరిగే తంతు అంతా వారికి భారంగా మారుతుందని భావిస్తున్నారు.
ఈ క్రమంలో వారికి సంబంధాలు చూసే విషయంలో కేవలం ఉద్యోగం ఉంటే చాలు అనే ధోరణిలో వెళుతూ, అవతలి కుటుంబం మంచిదా చెడ్డదా అనే ఆలోచనలు చేయకుండా బంధాన్ని తెంచుకోవాలని చూస్తుంటారు. అలాగే ప్రేమ పేరుతో యువతి, యువకులు వివాహం చేసుకుంటారు. కొన్నిరోజుల తర్వాత వారి మధ్య మనస్పర్థలు రావడంతో గొడవలు ప్రారంభం అవుతాయి. వీటన్నింటికీ బలైపోయేది కేవలం ఆడది మాత్రమే.
మహిళలపై నిత్య దాడులు : మాట వినటం లేదని, వరకట్నం తీసుకురావటం లేదని, కులాంతర వివాహం చేసుకుందని ఇలా ఏదో ఒక కారణంతో మహిళలపై నిత్యం దాడులు జరగడం అనేది సహజం అయిపోయింది. ఈ మధ్యకాలంలో ఇలాంటి సంఘటనలు ఎక్కువైపోయాయి. మానవ మృగాల ముసుగులో ఆడదాన్ని బానిసగా భావిస్తూ వారిపై వేధింపులకు పాల్పడుతున్నారు. ఆ వేధింపులు ఆత్మహత్యల వరకూ దారి తీస్తున్నాయి.
మహిళలకు భరోసానిచ్చే చట్టాల అమలుకు పోలీసులు కృషిచేస్తున్నా వేధింపులకు అబలలు గురవుతున్నారు. జాతీయ నేర గణాంక విభాగం (ఎన్సీఆర్బీ) తాజాగా వెల్లడించిన గణాంకాల ప్రకారం 2023లో ఖమ్మం, భద్రాద్రి జిల్లాల్లో మహిళలపై 1,749 నేరాలు చోటుచేసుకోవటం ఆందోళన కలిగిస్తోంది.
అండగా నిలవాల్సినవారే : ఇంట్లో మహిళలకు అండగా ఉండాల్సిన భర్త, బంధువులే ఆమె పాలిట శాపంగా మారుతున్నారు. ఖమ్మం, భద్రాద్రి జిల్లాల్లో మహిళలపై జరిగిన నేరాల్లో 47.40 శాతం అత్తమామల వల్లే గొడవలు జరగడం గమనార్హం. ఈ రెండు జిల్లాల్లో 2022లో 656 కేసులు నమోదయ్యాయి. 2023 నాటికి 829కి పెరిగాయి. ఖమ్మం జిల్లాతో పోల్చితే భద్రాద్రి జిల్లాలో ఈ తరహా కేసులు అధికంగా ఉన్నాయి.
వరకట్నం మరణశాసనం : దశాబ్దాలుగా వరకట్న నిషేధ చట్టం అమలవుతున్నా ప్రతి ఏడాది ఉభయ జిల్లాల్లో వరకట్న వేధింపుల మరణాలు జరుగుతుండటంతో ఆందోళన కలిగిస్తోంది. ఏడడుగులు, మూడుముళ్ల బంధంతో ఒక్కటవుతున్న జంటల మధ్య కట్నం కారణంగా ఇంట్లో చిచ్చులు పెడుతోంది. ఖమ్మం, భద్రాద్రి జిల్లాల్లో 2022లో వరకట్న మరణాలు 6 నమోదవగా, 2023లో ఆరు కాస్త 18కి పెరగటం అందరినీ కలవరపరుస్తోంది.
మనసుపై చెరగని గాయాలు : బాలికలపై లైగింక వేధింపుల కేసులు ఆందోళనకరంగా మారుతున్నాయి. ఖమ్మం, భద్రాద్రి జిల్లాల్లో 2022లో 191 కేసులు నమోదవగా 2023లో 200కు పెరిగాయి. ఖమ్మం జిల్లాతో పోల్చితే పోక్సో కేసుల సంఖ్య అధికంగా భద్రాద్రిలో నమోదయ్యాయి.
తెలిసినవారే ఎక్కువగా అఘాయిత్యాలు, బాలికలపై పరిచయస్థులు, హింస, ఇతర నేరాలకు పాల్పడుతున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఈ రెండు జిల్లాల్లో 2022లో 175 మహిళల అపహరణ కేసులు నమోదయ్యాయి. 2023లో 184కు చేరాయి. ఖమ్మం, భద్రాద్రి జిల్లాల్లో 2022లో రేప్ కేసులు 42 నమోదవగా 2023లో 38కి తగ్గింది.
