తమ్ముడు తిలక్‌ వర్మ ఈ బహుమతి నాకెంతో ప్రత్యేకమైనది: మంత్రి నారా లోకేశ్

లోకేషన్నా నీకో ప్రత్యేక బహుమతి అంటూ క్రికెటర్ తిలక్‌ వర్మ ట్వీట్‌ - స్వదేశానికి వచ్చాక తిలక్‌వర్మ చేతుల మీదుగానే క్యాప్‌ తీసుకుంటానన్న లోకేశ్

Tilak_Verma_Gift_to_Nara_Lokesh
Tilak_Verma_Gift_to_Nara_Lokesh (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 29, 2025 at 4:26 PM IST

Cricketer Tilak Verma Special Gift to Minister Lokesh: మంత్రి నారా లోకేశ్‌కు ఆసియా కప్‌ ఫైనల్‌ హీరో, భారత క్రికెటర్‌ తిలక్‌ వర్మ ప్రత్యేక బహుమతి ఇవ్వనున్నారు. పాకిస్థాన్‌తో జరిగిన ఫైనల్‌ మ్యాచ్‌లో తాను ఉపయోగించిన క్యాప్‌ను మంత్రి లోకేశ్‌కు ప్రేమతో ఇస్తున్నట్లు తిలక్‌వర్మ పేర్కొన్నారు. ఈ మేరకు తిలక్‌ వర్మ సోషల్‌ మీడియాలో పోస్ట్‌ చేశారు.

తిలక్‌ వర్మ బహుమతికి మంత్రి లోకేశ్‌ ముగ్ధుడయ్యారు. ఈ మేరకు సోషల్ మీడియా మాధ్యమం ‘ఎక్స్‌’లో లోకేశ్ పోస్టు చేశారు. తమ్ముడు తిలక్‌ వర్మ బహుమతి నాకెంతో ప్రత్యేకమైందని స్వదేశానికి వచ్చాక అతడి చేతుల మీదుగానే క్యాప్‌ తీసుకుంటానని పేర్కొన్నారు. క్యాప్‌పై తిలక్‌ వర్మ సంతకం చేస్తున్న వీడియోను మంత్రి లోకేశ్‌ షేర్‌ చేశారు. ఆసియా కప్‌ ఫైనల్‌లో తిలక్‌ వర్మ 69 పరుగులతో నాటౌట్‌గా నిలిచి భారత్‌ విజయంలో కీలక పాత్ర పోషించిన విషయం తెలిసిందే.

ఆటలో తిలక్​ వర్మదే కీలక పాత్ర: ఇక భారత్​ ఛాంపియన్స్​గా నిలవడంలో తెలుగు కుర్రాడు తిలక్​ వర్మ కీలక పాత్ర పోషించాడు. లక్ష్య ఛేదనలో మూడ వికెట్లు కోల్పోయి పీకల్లోతు కష్టాల్లో కూరుకుపోయిన జట్టును తిలక్ తన వీరొచిత ఇన్నింగ్స్​తో విరుచుకుపడ్డాడు.​ తిలక్​ ఆట తీరుతో మ్యాచ్​ ఉత్కంఠభరితంగా సాగింది.

Asia Cup Final 2025: ఆసియా కప్​ ఫైనల్​లో చిరకాల ప్రత్యర్థి పాకిస్థాన్​ను చిత్తు చేసి టైటిల్​ను సొంతం చేసుకుంది భారత్​. తిలక్‌ వర్మ (69*: 53 బంతుల్లో 3 ఫోర్లు, 4 సిక్స్‌లు) కీలక సమయంలో అద్భుత ఇన్నింగ్స్‌ ఆడాడు. శివమ్‌ దూబె (33: 22 బంతుల్లో 2 ఫోర్లు, 2 సిక్స్‌లు) రాణించడంతో పాకిస్థాన్‌పై భారత్‌ 5 వికెట్ల తేడాతో విజయం సాధించింది. 147 పరుగుల లక్ష్యంతో బరిలోకి దిగిన భారత్​కు ఆదిలోనే ఎదురుదెబ్బ తగిలింది.

అష్రాఫ్‌ వేసిన 1.1వ బంతికి ఓపెనర్‌ అభిషేక్‌ శర్మ (5) భారీ షాట్‌కు ప్రయత్నించి ఔట్​ అయ్యాడు. ఆ తర్వాత వరుస ఓవర్లలోనే కెప్టెన్‌ సూర్యకుమార్‌ (1), శుభ్‌మన్‌ గిల్ (12) పెవిలియన్‌ చేరడంతో టీమ్​ఇండియా కష్టాల్లో చిక్కుకుంది. అనంతరం వచ్చిన సంజూ శాంసన్​తో (24) కలిసి తిలక్‌ వర్మ ఇన్నింగ్స్​ చక్కబెట్టాడు. ఆ తర్వాత శాంసన్ ఔట్ అయినా శివమ్ దూబేతో కలిసి విజయానికి చేరువ చేశారు. దాయాదిపై గెలిచి ఆసియా కప్ అందుకోవడంతో దేశవ్యాప్తంగా అభిమానులు సంబరాలు చేసుకున్నారు.

విన్నింగ్ కెప్టెన్​గా సూర్యకుమార్- టీమ్ఇండియాకు ఆసియా కప్‌ అందించిన కెప్టెన్లు వీళ్లే

ఆసియా కప్​ విజేతకు BCCI భారీ ప్రైజ్​మనీ- ఎంతంటే?

