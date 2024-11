ETV Bharat / state

రాష్ట్రంలో మూడు క్రికెట్​ అకాడమీలు - ఎక్కడెక్కడంటే !

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Kesineni on Development of Cricket in AP : మంగళగిరిలోని ఇంటర్నేషనల్ క్రికెట్ స్టేడియం కార్యాలయంలో ఆంధ్రా క్రికెట్ అసోసియేషన్ అపెక్స్ కౌన్సిల్ మీటింగ్ ముగిసింది. ఏసీఏ అధ్యక్షుడు, ఎంపీ కేశినేని శివనాథ్ అధ్యక్షతన జరిగిన ఆంధ్రా క్రికెట్ అసోసియేషన్ అపెక్స్ కౌన్సిల్ సమావేశం నిర్వహించారు. ఈ సమావేశంలో మంగళగిరి క్రికెట్ స్టేడియం అభివృద్ధి తో పాటు, రాష్ట్రంలో క్రికెట్ అభివృద్ధికి సంబంధించి 16 అంశాలపై చర్చించిన ఏసీఏ కౌన్సిల్ సభ్యులు పాల్గొన్నారు.

రాష్ట్రంలో 3 క్రికెట్ అకాడమీలు: రాష్ట్రంలో క్రీడాభివృద్ధి కోసం విజయవాడ, అనంతపురం, వైజాగ్ ల్లో మూడు చోట్ల క్రికెట్ అకాడమీలు ఏర్పాటు చేయనున్నట్లు ఎంపీ కేశినేని శివనాథ్‌ తెలిపారు. అకాడమీలు ఏర్పాటుచేసి గ్రామీణ ప్రాంతంలోని ప్రతిభ కలిగిన క్రీడాకారులకు శిక్షణ ఇప్పిస్తామని తెలిపారు. గత ప్రభుత్వ వైఖరి కారణంగా మంగళగిరి క్రికెట్ స్టేడియం నిర్లక్ష్యానికి గురై నిర్మాణాలు పూర్తిగా దెబ్బతిన్నాయని ఆయన అన్నారు. 12 సంవత్సరాల క్రితం నిర్మించడం వల్ల ఈ స్టేడియం స్టేచర్ పాడైపోయిందని ఆయన పేర్కొన్నారు.