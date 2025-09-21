ETV Bharat / state

'పాత వాటికి ఇవ్వలేం! - కొత్త ప్రాజెక్టుల్లోనే ధరలు తగ్గిస్తాం'

ఈ నెల 22 నుంచి అమల్లోకి రానున్న నూతన జీఎస్​టీ - నిర్మాణ రంగంలోని సామగ్రి వ్యయం రెండున్నర శాతం తగ్గే అవకాశం - కొత్త నిర్మాణాలకు మాత్రమే తగ్గింపు ధరలు

GST on construction materials
GST on construction materials (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 21, 2025 at 1:27 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

GST Benefit To Home Buyers In Hyderabad : కొన్ని రకాల నిర్మాణ సామగ్రిపై ఈ నెల 22 నుంచి జీఎస్​టీ తగ్గింపు అమల్లోకి రానుంది. తద్వారా నిర్మాణ వ్యయం తగ్గే అవకాశం ఉంది. ఎంత మేరకు తగ్గుతుందనే అంశంపై బిల్డర్లు మదింపు చేస్తున్నారు. దీని ప్రకారం ఇళ్ల కొనుగోలుదారులకు బదిలీ చేస్తారా? అంటే మిశ్రమ స్పందన వ్యక్తమవుతోంది. సిమెంట్, టైల్స్, మార్బుల్స్ వంటి సామగ్రిపై జీఎస్​టీ శ్లాబులను మార్చారు. సిమెంట్ సరఫరాదారులు ధరలు తగ్గిస్తే, గృహ కొనుగోలుదారులకు ఆ ప్రయోజనాన్ని అందిస్తామని కాన్ఫెడరేషన్​ ఆఫ్ రియల్ ఎస్టేట్ డెవలపర్స్ అసోసియేషన్స్ ఆఫ్ ఇండియా (క్రెడాయ్) వెల్లడించింది.

రెండు నుంచి రెండున్నర శాతం తగ్గే అవకాశం : ధరలు తగ్గింపు కొత్త ప్రాజెక్టులపై ఉంటుందని, నిర్మాణంలో ఉన్న వాటిపై కాదని కొందరు బిల్డర్లు తమ అభిప్రాయాన్ని వ్యక్తం చేస్తున్నారు. నగరంలోని బంజారాహిల్స్​లో ఏర్పాటు చేసిన 'నగరం లోపల నగరం - ఫైనాన్షియల్ డిస్ట్రిక్ట్' సమావేశంలో ఏఎస్​బీఎల్ సంస్థ సీఈవో అజితేశ్ కొరుపోలు దీనిపై వివరణ ఇచ్చారు. స్టీల్​పై జీఎస్​టీ 18 శాతంలో ఎటువంటి మార్పు లేదని ఆయన అన్నారు. సిమెంట్​పై జీఎస్టీ 28 శాతం నుంచి 18 శాతానికి తగ్గించారని ఆయన పేర్కొన్నారు. మరి కొన్నింటిపై ఇప్పుడు 5 శాతం ఉంటే 18 శాతానికి పెంచారని తెలిపారు. ఇవన్నీ మదింపు చేశాక జీఎస్​టీ రేట్ల సవరణతో నిర్మాణ వ్యయం రెండు నుంచి రెండున్నర శాతం తగ్గే అవకాశం ఉంటుందని వెల్లడించారు.

అలా చేస్తే సమస్యలు తలెత్తుతాయి : అయితే ఇప్పటికే నిర్మాణంలో ఉన్న ప్రాజెక్టులకు 60 శాతం వరకు సామగ్రి కొనుగోలు చేసి ఉంటారు. అంతేకాకుండా ముందు కొనుగోలు చేసిన వారి కంటే తర్వాత కొనుగోలు చేసే వారికి తక్కువ ధరకిస్తే సమస్యలు తలెత్తుతాయని ఆయన అన్నారు. ఈ నేపథ్యంలో పాత ప్రాజెక్టుల్లో ధరలు తగ్గించడం కంటే, ప్రొడక్ట్ అప్​గ్రేడ్ చేసే అవకాశం ఉందని పేర్కొన్నారు. దీనిపై అధ్యయనం చేస్తున్నామని చెప్పారు. ఈ కారణాల వల్ల కొత్త ప్రాజెక్టులకు మాత్రం తగ్గింపు వర్తిస్తుందని వెల్లడించారు. కేవలం ఆఫీస్ కారిడార్ అనే పరిమితిని ఫైనాన్షియల్ డిస్ట్రిక్ట్ దాటిందని, నివాస, వినోద, ఆహార కేంద్రాలతో నగరంలోనే నగరంగా ఎదిగిందని పేర్కొన్నారు.

"స్టీల్​పై జీఎస్​టీ 18 శాతంలో మార్పు లేదు. సిమెంట్​పై 28 శాతం నుంచి 18 శాతానికి తగ్గించారు. మరికొన్నింటిపై ప్రస్తుతం 5 శాతం జీఎస్టీని 18 శాతానికి పెంచారు. ఇవన్నీ మదింపు చేశాక జీఎస్​టీ రేట్ల సవరణతో నిర్మాణ వ్యయం రెండు నుంచి రెండున్నర శాతం తగ్గే అవకాశం ఉంటుంది. అయితే ఇప్పటికే నిర్మాణంలో ఉన్న ప్రాజెక్టులకు 60 శాతం వరకు సామగ్రి కొనుగోలు చేసి ఉంటారు. అంతే కాకుండా ముందు కొనుగోలు చేసిన వారి కంటే తర్వాత కొనుగోలు చేసే వారికి తక్కువ ధరకిస్తే సమస్యలు తలెత్తుతాయి. ఈ నేపథ్యంలో పాత ప్రాజెక్టుల్లో ధరలు తగ్గించడం కంటే ప్రొడక్ట్ అప్​గ్రేడ్ చేసే అవకాశం ఉంది. దీనిపై అధ్యయనం చేస్తున్నాం. ఈ కారణాల వల్ల కొత్త ప్రాజెక్టులకు మాత్రం తగ్గింపు వర్తిస్తుంది." - అజితేశ్ కొరుపోలు,సీఈవో, ఏఎస్​బీఎల్ సంస్థ

20 చ.గజాల స్థలం ఉంటే చాలు - గంటలోనే సింగిల్​ బెడ్​రూమ్​ రెడీ!

ఇంటిపేర్లతో ఫ్యామిలీ అపార్ట్​మెంట్స్​ - ఆదరణ పొందుతున్న కొత్త ట్రెండ్

For All Latest Updates

TAGGED:

GST BENEFIT TO HOME BUYERS HYDEFFECT ON CONSTRUCTIONS HYDERABADREDUCING PRICE OF HOUSE FOR SALEHOUSES PRICE REDUCE HYDERABADGST ON CONSTRUCTION MATERIALS

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

భారత్- బంగ్లా బోర్డర్​లో 158ఏళ్ల దుర్గమ్మ గుడి- భద్రత మధ్య 9 రోజుల పూజలు- BSF ప్రోటోకాల్​తో!

Bigg Boss 9 : సంజనా గల్రానీ చెల్లి టాలీవుడ్ హీరో భార్య! - ఈ విషయాలు తెలుసా?

కుక్కలు వెంటపడితే ఏం చేయాలి? - ఈ విషయాలు తప్పక తెలుసుకోవాల్సిందే!

'పాత వాటికి ఇవ్వలేం! - కొత్త ప్రాజెక్టుల్లోనే ధరలు తగ్గిస్తాం'

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.