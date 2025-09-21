'పాత వాటికి ఇవ్వలేం! - కొత్త ప్రాజెక్టుల్లోనే ధరలు తగ్గిస్తాం'
ఈ నెల 22 నుంచి అమల్లోకి రానున్న నూతన జీఎస్టీ - నిర్మాణ రంగంలోని సామగ్రి వ్యయం రెండున్నర శాతం తగ్గే అవకాశం - కొత్త నిర్మాణాలకు మాత్రమే తగ్గింపు ధరలు
Published : September 21, 2025 at 1:27 PM IST
GST Benefit To Home Buyers In Hyderabad : కొన్ని రకాల నిర్మాణ సామగ్రిపై ఈ నెల 22 నుంచి జీఎస్టీ తగ్గింపు అమల్లోకి రానుంది. తద్వారా నిర్మాణ వ్యయం తగ్గే అవకాశం ఉంది. ఎంత మేరకు తగ్గుతుందనే అంశంపై బిల్డర్లు మదింపు చేస్తున్నారు. దీని ప్రకారం ఇళ్ల కొనుగోలుదారులకు బదిలీ చేస్తారా? అంటే మిశ్రమ స్పందన వ్యక్తమవుతోంది. సిమెంట్, టైల్స్, మార్బుల్స్ వంటి సామగ్రిపై జీఎస్టీ శ్లాబులను మార్చారు. సిమెంట్ సరఫరాదారులు ధరలు తగ్గిస్తే, గృహ కొనుగోలుదారులకు ఆ ప్రయోజనాన్ని అందిస్తామని కాన్ఫెడరేషన్ ఆఫ్ రియల్ ఎస్టేట్ డెవలపర్స్ అసోసియేషన్స్ ఆఫ్ ఇండియా (క్రెడాయ్) వెల్లడించింది.
రెండు నుంచి రెండున్నర శాతం తగ్గే అవకాశం : ధరలు తగ్గింపు కొత్త ప్రాజెక్టులపై ఉంటుందని, నిర్మాణంలో ఉన్న వాటిపై కాదని కొందరు బిల్డర్లు తమ అభిప్రాయాన్ని వ్యక్తం చేస్తున్నారు. నగరంలోని బంజారాహిల్స్లో ఏర్పాటు చేసిన 'నగరం లోపల నగరం - ఫైనాన్షియల్ డిస్ట్రిక్ట్' సమావేశంలో ఏఎస్బీఎల్ సంస్థ సీఈవో అజితేశ్ కొరుపోలు దీనిపై వివరణ ఇచ్చారు. స్టీల్పై జీఎస్టీ 18 శాతంలో ఎటువంటి మార్పు లేదని ఆయన అన్నారు. సిమెంట్పై జీఎస్టీ 28 శాతం నుంచి 18 శాతానికి తగ్గించారని ఆయన పేర్కొన్నారు. మరి కొన్నింటిపై ఇప్పుడు 5 శాతం ఉంటే 18 శాతానికి పెంచారని తెలిపారు. ఇవన్నీ మదింపు చేశాక జీఎస్టీ రేట్ల సవరణతో నిర్మాణ వ్యయం రెండు నుంచి రెండున్నర శాతం తగ్గే అవకాశం ఉంటుందని వెల్లడించారు.
అలా చేస్తే సమస్యలు తలెత్తుతాయి : అయితే ఇప్పటికే నిర్మాణంలో ఉన్న ప్రాజెక్టులకు 60 శాతం వరకు సామగ్రి కొనుగోలు చేసి ఉంటారు. అంతేకాకుండా ముందు కొనుగోలు చేసిన వారి కంటే తర్వాత కొనుగోలు చేసే వారికి తక్కువ ధరకిస్తే సమస్యలు తలెత్తుతాయని ఆయన అన్నారు. ఈ నేపథ్యంలో పాత ప్రాజెక్టుల్లో ధరలు తగ్గించడం కంటే, ప్రొడక్ట్ అప్గ్రేడ్ చేసే అవకాశం ఉందని పేర్కొన్నారు. దీనిపై అధ్యయనం చేస్తున్నామని చెప్పారు. ఈ కారణాల వల్ల కొత్త ప్రాజెక్టులకు మాత్రం తగ్గింపు వర్తిస్తుందని వెల్లడించారు. కేవలం ఆఫీస్ కారిడార్ అనే పరిమితిని ఫైనాన్షియల్ డిస్ట్రిక్ట్ దాటిందని, నివాస, వినోద, ఆహార కేంద్రాలతో నగరంలోనే నగరంగా ఎదిగిందని పేర్కొన్నారు.
"స్టీల్పై జీఎస్టీ 18 శాతంలో మార్పు లేదు. సిమెంట్పై 28 శాతం నుంచి 18 శాతానికి తగ్గించారు. మరికొన్నింటిపై ప్రస్తుతం 5 శాతం జీఎస్టీని 18 శాతానికి పెంచారు. ఇవన్నీ మదింపు చేశాక జీఎస్టీ రేట్ల సవరణతో నిర్మాణ వ్యయం రెండు నుంచి రెండున్నర శాతం తగ్గే అవకాశం ఉంటుంది. అయితే ఇప్పటికే నిర్మాణంలో ఉన్న ప్రాజెక్టులకు 60 శాతం వరకు సామగ్రి కొనుగోలు చేసి ఉంటారు. అంతే కాకుండా ముందు కొనుగోలు చేసిన వారి కంటే తర్వాత కొనుగోలు చేసే వారికి తక్కువ ధరకిస్తే సమస్యలు తలెత్తుతాయి. ఈ నేపథ్యంలో పాత ప్రాజెక్టుల్లో ధరలు తగ్గించడం కంటే ప్రొడక్ట్ అప్గ్రేడ్ చేసే అవకాశం ఉంది. దీనిపై అధ్యయనం చేస్తున్నాం. ఈ కారణాల వల్ల కొత్త ప్రాజెక్టులకు మాత్రం తగ్గింపు వర్తిస్తుంది." - అజితేశ్ కొరుపోలు,సీఈవో, ఏఎస్బీఎల్ సంస్థ
20 చ.గజాల స్థలం ఉంటే చాలు - గంటలోనే సింగిల్ బెడ్రూమ్ రెడీ!
ఇంటిపేర్లతో ఫ్యామిలీ అపార్ట్మెంట్స్ - ఆదరణ పొందుతున్న కొత్త ట్రెండ్