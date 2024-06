ETV Bharat / state

ఎన్డీఏ కూటమి అధికారంలోకి రాబోతోంది! - రాజధాని సామగ్రి తరలింపును అడ్డుకున్న సీఆర్డీఏ - CRDA Blocked Material Moving

Published : May 31, 2024, 8:39 AM IST

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

CRDA Officials Blocked the Movement of Construction Materials in Amaravati ( ETV Bharat )