కార్పొరేట్‌కు తీసిపోని రీతిలో సీఆర్‌డీఏ కార్యాలయం - ఈనెల 13నే ప్రారంభం

ఆధునిక నిర్మాణ శైలి, కార్పొరేట్‌కు తీసిపోని రీతిలో హంగులు - కూటమి ప్రభుత్వంలో ప్రారంభించనున్న భవనం

CRDA_BUILDING_INAUGRATION
CRDA_BUILDING_INAUGRATION (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 10, 2025 at 2:46 PM IST

Updated : October 10, 2025 at 2:58 PM IST

3 Min Read
CRDA Office to Open in Amaravati: అడుగడుగునా ఆధునిక నిర్మాణ శైలి, కళ్లు చెదిరే ఇంటీరియర్స్‌, సిబ్బంది కోసం వర్క్‌ స్టేషన్లతో కార్పొరేట్‌కు ఏమాత్రం తీసిపోని రీతిలో సీఆర్‌డీఏ ప్రధాన కార్యాలయం హంగులతో సిద్ధమైంది. సీడ్‌ యాక్సెస్‌ రోడ్డు పక్కన రాయపూడి సమీపంలో నిర్మించిన ఈ భవనం ఎన్నో ప్రత్యేకతలను సంతరించుకుంది. కూటమి ప్రభుత్వం కొలువుదీరిన తర్వాత ప్రారంభించనున్న తొలి పూర్తి స్థాయి భవనం ఇదే. రాజధాని ప్రాంత ప్రాథికార సంస్థ కార్యకలాపాలు ఇక విజయవాడ నుంచి అమరావతికి మారనున్నాయి.

రాజధాని అమరావతిలో ఈ నెల 13న ప్రారంభించనున్న సీఆర్‌డీఏ ప్రధాన కార్యలయ నిర్మాణ పనులు గత తెలుగుదేశం ప్రభుత్వ హయాంలో ప్రారంభమయ్యాయి. 2019లో వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వం వచ్చే నాటికి గ్రౌండ్‌ ఫ్లోర్ సహా మిగిలిన 7 అంతస్థులు కట్టుబడి పూర్తైంది. 5 ఏళ్లు నిలిపిన పనులను గత ప్రభుత్వం ఆఖరులో హడావుడిగా తిరిగి ప్రారంభించారు. గత ప్లాన్‌కు భిన్నంగా ఖర్చు తగ్గించేలా తూతూమంత్రంగా చేపట్టారు. అమరావతి పునర్నిర్మాణ పనులకు సీఎం చంద్రబాబు ఇక్కడి నుంచే శ్రీకారం చుట్టారు.

కార్పొరేట్‌కు తీసిపోని రీతిలో సీఆర్‌డీఏ కార్యాలయం - ఈనెల 13నే ప్రారంభం (ETV)

గత ఏడాది అక్టోబరులో ప్రాజెక్టు కార్యాలయం పనులకు భూమి పూజ చేసి లాంఛనంగా ప్రారంభించారు. 10 నమూనాలు రూపొందించి వెబ్‌సైట్‌లో ఉంచి ప్రజల నుంచి ఓటింగ్‌ నిర్వహించి ఎక్కువ మంది ఓటు వేసిన నమూనా ప్రకారం ఎలివేషన్‌ రూపొందించారు. కార్యాలయం ముఖ భాగం లైటింగ్‌ డిజైన్‌నూ ఓటింగ్‌లో పెట్టారు. త్వరలో ఈ పనులు ప్రారంభం కానున్నాయి.

పూర్తిగా సౌండ్‌ ప్రూఫ్‌తో నిర్మాణం: గ్రౌండ్‌ ఫ్లోర్‌లో ఇంటిగ్రేటెడ్‌ కమాండ్‌ కంట్రోల్‌ రూమ్‌ను ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. నగర వ్యాప్తంగా పనులు జరిగే ప్రాంతాల్లో సీసీ కెమెరాలను ఏర్పాటు చేస్తారు. వీటి నుంచి వచ్చే ఫీడ్‌ను ఈ కేంద్రానికి అనుసంధానం చేయనున్నారు. వీటితో పాటు డ్రోన్ల ద్వారా చిత్రీకరించే దృశ్యాల ద్వారా ఇక్కడి నుంచి పర్యవేక్షించే అవకాశం ఉంది. నిర్మాణ పనులు పూరైన తర్వాత నగరంలో పారిశుద్ధ్యం, వరదలు, ట్రాఫిక్, భద్రత, వాతావరణం, తదితర అవసరాల కోసం వినియోగిస్తారు. దీనికి అనుబంధంగా కాల్‌ సెంటర్‌ ఏర్పాటైంది. కమాండ్‌ కంట్రోల్‌ కేంద్రం పూర్తిగా సౌండ్‌ ప్రూఫ్‌తో నిర్మించారు.

రాజధాని నగరంలోని కీలకమైన ప్రాంతాలు, భవనాలకు సంబంధించి సూక్ష్మ నమూనాలను ఎక్స్‌పీరియన్స్‌ సెంటర్‌లో ప్రదర్శనకు ఉంచుతారు. అమరావతి బృహత్‌ ప్రణాళికను ఈ కేంద్రంలోని నమూనాల ద్వారా ప్రత్యక్షంగా చూసి అనుభూతి చెందొచ్చు. సచివాలయం, హైకోర్టు, అసెంబ్లీ, రాజ్‌ భవన్, సీఎం నివాసం, ఉద్యానాలు, రహదారుల నెట్‌వర్క్, ఏపీ ఎన్​ఆర్​టీ, క్వాంటమ్‌ వ్యాలీ, తదితర వాటి డిజైన్లను చూడొచ్చు. కార్యాలయం ముందు భాగంలో ఎత్తైన జాతీయ జెండా పోస్టును ఏర్పాటు చేశారు. ధ్వనిని నియంత్రించేందుకు అంతర్గతంగా బాఫిల్‌ సీలింగ్‌తో నిర్మించారు. టెర్రస్​పైన వివిధ కార్యక్రమాలు, సభలు నిర్వహించేందుకు వీలుగా తీర్చిదిద్దారు.

ఏయే అంతస్తులో ఏయే విభాగం: గ్రౌండ్‌ ఫ్లోర్‌లో సమీకృత కమాండ్‌ కంట్రోల్‌ కేంద్రం, కాల్‌ సెంటర్‌ సహా క్యాంటీన్‌, ఎక్స్‌పీరియన్స్‌ సెంటర్లను నిర్మించారు. మొదటి అంతస్తులో సమావేశ మందిరాలు, 2, 3, 5 అంతస్తులు సీఆర్​డీఏ, 4వ అంతస్తులో పురపాలక శాఖ డైరెక్టరేట్లను ఏర్పాటు చేశారు. 6వ అంతస్తులో అమరావతి డెవలప్‌మెంట్‌ కార్పొరేషన్‌ లిమిటెడ్‌, 7వ అంతస్తును పురపాలక శాఖ మంత్రి పేషీ, పురపాల శాఖ ముఖ్యకార్యదర్శి, ప్రజారోగ్య శాఖ ఈఎన్​సీ, సీడీఈ, ఎస్​డీఈ కార్యాలయాలకు కేటాయించారు. మొత్తం 4.23 ఎకరాల విస్తీర్ణంలో నిర్మించిన ఈ భవనంలో మొత్తం 2.42 లక్షల చదరపు అడుగులు బిల్టప్‌ ఏరియా ఉంది. ప్రతి అంతస్తులో 33 వేల చదరపు అడుగులు అందుబాటులోకి వచ్చింది.

