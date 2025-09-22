ETV Bharat / state

సకల హంగులతో సీఆర్డీఏ కార్యాలయం - దసరాకి ప్రారంభం

నవ్య నిర్మాణ శైలికి ప్రతిరూపంగా ముస్తాబవుతున్న సీఆర్డీఏ ప్రధాన కార్యాలయం -విజయదశమికి ప్రారంభించే అవకాశం

CRDA_Office_Getting_Ready
CRDA_Office_Getting_Ready (ETV Bharat)
Published : September 22, 2025 at 10:39 AM IST

CRDA Office Getting Ready for Inauguration in Amaravati: అడుగడుగునా ఆధునిక నిర్మాణ శైలి, ఆకట్టుకునే ఇంటీరియర్స్‌, సిబ్బంది కోసం వర్క్‌ స్టేషన్లు ఇలా సకల సౌకర్యాలతో సీఆర్డీఏ ప్రధాన కార్యాలయం సిద్ధం అవుతోంది. సీడ్‌ యాక్సెస్‌ రోడ్డు పక్కన రాయపూడి సమీపంలో ఈ భవనం ప్రారంభానికి ముస్తాబవుతోంది. విజయ దశమికి ప్రారంభించేందుకు ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. తుది మెరుగులు దిద్దుకుంటున్న ఈ భవనం ఎన్నో ప్రత్యేకతలు మూటగట్టుకుంది. కూటమి అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత ప్రారంభించనున్న తొలి పూర్తిస్థాయి భవనం ఇదే కావడం విశేషం. రాజధాని ప్రాంత ప్రాధికార సంస్థ కార్యకలాపాలు ఇక విజయవాడ నుంచి అమరావతికి మారనున్నాయి.

శరవేగంగా నిర్మాణం: గత టీడీపీ ప్రభుత్వ హయాంలో సీఆర్డీఏ ప్రాజెక్టు కార్యాలయ పనులు ప్రారంభమయ్యాయి. 2019లో వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వం వచ్చాక గ్రౌండ్‌ ఫ్లోర్, మిగిలిన 7 అంతస్తుల ముడి కట్టుబడి (స్ట్రక్చర్‌) పూర్తయింది. 5 ఏళ్లు నిలిపిన పనులను గత ప్రభుత్వం ఆఖరులో హడావుడిగా ప్రారంభించింది. అంతకుముందున్న ప్లాన్‌కు భిన్నంగా అంచనాలు తగ్గించేలా నామమాత్రంగా చేపట్టింది. అలానే అమరావతి పునర్నిర్మాణ పనులకు సీఎం చంద్రబాబు ఇక్కడి నుంచే శ్రీకారం చుట్టారు.

గతేడాది అక్టోబరులో పనులకు భూమిపూజ చేసి, లాంఛనంగా ప్రారంభించారు. భవనాన్ని చూసి, పలు మార్పులు సూచించారు. 10 నమూనాలు తయారు చేసి వెబ్‌సైట్‌లో ఉంచి, ప్రజల నుంచి ఓటింగ్‌ కోరారు. ఎక్కువ మంది ఏ నమూనాకు ఓటు వేశారో దాని ప్రకారం భవనం ఎలివేషన్‌ రూపొందించారు. కార్యాలయం ముఖభాగం లైటింగ్‌ డిజైన్‌ను కూడా ఓటింగ్‌కు పెట్టారు. ఈ పనులు కూడా త్వరలో ప్రారంభం కానున్నాయి.

CRDA_Office_Getting_Ready
సమీకృత కమాండ్‌ కంట్రోల్‌ కేంద్రం (Eenadu)

ప్రత్యేకతలు ఇవే: గ్రౌండ్‌ ఫ్లోర్‌లో ఇంటిగ్రేటెడ్‌ కమాండ్‌ కంట్రోల్‌ రూమ్‌ ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. నగర వ్యాప్తంగా పనులు జరిగే ప్రాంతాల్లో సీసీ కెమెరాలు ఏర్పాటు చేస్తారు. వీటి నుంచి వచ్చే ఫీడ్‌ను ఈ కేంద్రానికి అనుసంధానిస్తారు. వీటితో పాటు డ్రోన్ల ద్వారా చిత్రీకరించే దృశ్యాల ద్వారా ఇక్కడి నుంచి పర్యవేక్షించేందుకు అవకాశం ఉంది. నిర్మాణ పనులు పూర్తయ్యాక నగరంలో పారిశుద్ధ్యం, వరదలు, ట్రాఫిక్, భద్రత, వాతావరణం తదితర అవసరాల కోసం వినియోగిస్తారు. దీనికి అనుబంధంగా కాల్‌ సెంటర్‌ కూడా ఏర్పాటైంది. కమాండ్‌ కంట్రోల్‌ కేంద్రం పూర్తిగా సౌండ్‌ ప్రూఫ్‌తో నిర్మించారు.

CRDA_Office_Getting_Ready
ఆకట్టుకొనే ఇంటీరియర్‌ డిజైన్‌ (Eenadu)

రాజధాని నగరంలోని కీలకమైన ప్రాంతాలు, భవనాలకు సంబంధించి సూక్ష్మ నమూనాలను ఎక్స్‌పీరియన్స్‌ సెంటర్‌లో ప్రదర్శనకు ఉంచుతారు. అమరావతి బృహత్‌ ప్రణాళికను ఈ కేంద్రంలోని నమూనాల ద్వారా చూడొచ్చు. సచివాలయం, హైకోర్టు, అసెంబ్లీ, రాజ్‌భవన్, సీఎం నివాసం, ఉద్యానాలు, రహదారుల నెట్‌వర్క్, ఏపీ ఎన్‌ఆర్‌టీ భవనం, క్వాంటమ్‌ వ్యాలీ తదితర వాటి డిజైన్లు వీక్షించవచ్చు.

  • కార్యాలయం ముందు భాగంలో ఎత్తైన జాతీయ జెండా పోస్టు ఏర్పాటు చేశారు.
  • ధ్వనిని నియంత్రించేందుకు అంతర్గతంగా బాఫిల్‌ సీలింగ్‌తో నిర్మించారు.
  • టెర్రస్‌పైన కూడా వివిధ కార్యక్రమాలు, సభలు నిర్వహించేందుకు వీలుగా నిర్మించారు.
  • కార్యాలయం ముఖభాగం అమరావతిలోని ఆంగ్ల అక్షరం ‘ఏ’ వచ్చేలా ఉంటుంది.
  • మొత్తం విస్తీర్ణం : 4.23 ఎకరాలు
  • బిల్టప్‌ ఏరియా : 2.42 లక్షల చదరపు అడుగులు
  • ప్రతి అంతస్తు : 33000 చదరపు అడుగులు

పర్యావరణ హితంగా 'అమరావతి' - గ్రీన్‌ బిల్డింగ్‌ సర్టిఫికేషన్‌ కోసం కసరత్తు

మూడేళ్లలో అమరావతి తొలిదశ నిర్మాణం పూర్తి - మరో 34,964 ఎకరాల భూసమీకరణ

CRDA OFFICE INAUGURATIONCRDA OFFICE IN AMARAVATIసీఆర్డీఏ కార్యాలయంCRDA BUILDING WORKS IN AMARAVATICRDA OFFICE GETTING READY

