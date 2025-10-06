చివరి దశకు సీఆర్డీఏ కార్యాలయం పనులు - ఏ అంతస్తులో ఏయే విభాగాలు ఉన్నాయంటే?
చివరి దశకు చేరిన అమరావతిలోని సీఆర్డీఏ ప్రధాన కార్యాలయం పనులు - కార్యాలయం ఏర్పాటుతో ప్రజలకు తీరనున్న ఇక్కట్లు
APCRDA Building Final Works in Amaravati : అడుగడుగునా ఆధునిక నిర్మాణ శైలి, ఆకట్టుకునే ఇంటీరియర్స్, సిబ్బంది కోసం వర్క్ స్టేషన్లు ఇలా సకల సౌకర్యాలతో సీఆర్డీఏ ప్రధాన కార్యాలయం సిద్ధం అవుతోంది. సీడ్ యాక్సెస్ రోడ్డు పక్కన రాయపూడి సమీపంలో ఈ భవనం ప్రారంభానికి ముస్తాబవుతోంది. తుది మెరుగులు దిద్దుకుంటున్న ఈ భవనం ఎన్నో ప్రత్యేకతలు మూటగట్టుకుంది. కూటమి అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత ప్రారంభించనున్న తొలి పూర్తిస్థాయి భవనం ఇదే కావడం విశేషం. రాజధాని ప్రాంత ప్రాధికార సంస్థ కార్యకలాపాలు ఇక విజయవాడ నుంచి అమరావతికి మారనున్నాయి.
అమరావతిలో నిర్మాణంలో ఉన్న సీఆర్డీఏ ప్రధాన కార్యాలయం పనులు చివరి దశకు చేరుకున్నాయి. విజయవాడ నుంచి రాజధానికి కార్యాలయం రావడం వల్ల పర్యవేక్షణ మరింత పెరగనుంది. నిర్మాణ పనులూ వేగం పుంజుకోనున్నాయి. అటు రైతులకు ఇటు అధికారులకు సమయం ఆదా కావడంతో పాటు వ్యయ ప్రయాసలు తగ్గనున్నాయి. భవిష్యత్తులో రెండో విడత భూములను సమీకరించనున్న దృష్ట్యా ఇక్కడే అధికార యంత్రాంగం కొలువుదీరడం వల్ల సీఆర్డీఏ కార్యకలాపాలు వేగం పుంజుకుంటాయి.
నూతన కార్యాలయంతో మెరుగైన సేవలు : సీఆర్డీఏ కార్యకలాపాలు ప్రస్తుతం విజయవాడలోని పూర్వ వీజీటీఎం ఉడా కార్యాలయం నుంచి సాగుతున్నాయి. ఇది మరీ ఇరుకుగా ఉండడంతో రోజు వారీ కార్యకలాపాలకూ కష్టంగా ఉంటోంది. పాత కార్యాలయంలో ప్రపంచ బ్యాంకు, అంతర్జాతీయ బృందాలు వచ్చినప్పుడు సమావేశాల నిర్వహణ సమస్యగా మారుతోంది. కొత్త ప్రాంగణం ప్రారంభంతో ఇక్కట్లు తొలగుతాయి.
ప్రతి సోమవారం రాజధానిలోనే గ్రీవెన్స్ సెల్ : సీఆర్డీఏ అధికారులు విజయవాడలో విధులు నిర్వహిస్తూ అక్కడి నుంచి రాజధానికి క్షేత్ర పర్యటనలకు వెళ్లాలంటే సమయం వృథా అవుతోంది. త్వరలో అధికార యంత్రాంగం యావత్తు అమరావతిలోనే కొలువుదీరనుండడంతో ఈ ఇబ్బందులూ ఇక ఉండవు. కౌలు, ప్లాట్లు, ఇతర సమస్యలను విన్నవించుకునేందుకు విజయవాడకు వెళ్లాల్సి వస్తోంది. దీని వల్ల వారి సమయం వృథా అవుతోంది. ప్రతి వారం నిర్వహించే గ్రీవెన్స్ సెల్ కోసం అదనపు కమిషనర్ విజయవాడ నుంచి తుళ్లూరుకు వెళ్లాల్సి వస్తోంది. ఇకపై రాజధానిలోనే ప్రతి సోమవారం అన్ని విభాగాధిపతులతో గ్రీవెన్స్ సెల్ ఏర్పాటు చేయనున్నారు.
ఏయే అంతస్తులో ఏయే విభాగం?
గ్రౌండ్ ఫ్లోర్: సమీకృత కమాండ్ కంట్రోల్ కేంద్రం, కాల్ సెంటర్, క్యాంటీన్, ఎక్స్పీరియన్స్ సెంటర్
మొదటి అంతస్తు : సమావేశ మందిరాలు
2, 3, 5 అంతస్తులు : సీఆర్డీఏ
4వ అంతస్తు : సీడీఎంఏ (పురపాలక శాఖ డైరెక్టరేట్)
6వ అంతస్తు : ఏడీసీఎల్ (అమరావతి డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ లిమిటెడ్)
7వ అంతస్తు : పురపాలక శాఖ మంత్రి పేషీ, పురపాలక శాఖ ముఖ్యకార్యదర్శి, ప్రజారోగ్య శాఖ ఈఎన్సీ, సీడీఈ, ఎస్డీఈ కార్యాలయాలు
అక్కడి నుంచి అమరావతిని చూడొచ్చు : రాజధాని నగరంలోని కీలకమైన ప్రాంతాలు, భవనాలకు సంబంధించి సూక్ష్మ నమూనాలను ఎక్స్పీరియన్స్ సెంటర్లో ప్రదర్శనకు ఉంచుతారు. అమరావతి బృహత్ ప్రణాళికను ఈ కేంద్రంలోని నమూనాల ద్వారా చూడొచ్చు. సచివాలయం, హైకోర్టు, అసెంబ్లీ, రాజ్భవన్, సీఎం నివాసం, ఉద్యానాలు, రహదారుల నెట్వర్క్, ఏపీ ఎన్ఆర్టీ భవనం, క్వాంటమ్ వ్యాలీ తదితర వాటి డిజైన్లు వీక్షించవచ్చు.
ప్రధాన కార్యాలయాన్ని మార్పు : ప్రధాన కార్యాలయాన్ని విజయవాడ నుంచి రాజధానికి మార్చనున్నారు. ఇప్పుడున్న జీ ప్లస్ 2 భవనం ఖాళీ అవుతుంది. దీనిని ప్రాంతీయ కార్యాలయంగా ఉపయోగించనున్నట్లు తెలిసింది. భవనాల ప్రణాళికలు, రెండు జిల్లాల్లోని మౌలిక వసతుల కల్పనకు సంబంధించిన విభాగాలు ఇక్కడి నుంచే పని చేయనున్నాయి.
