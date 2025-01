ETV Bharat / state

వేగంగా అమరావతి పనులు - సీఆర్‌డీఏ, ఏడీసీ వరుస టెండర్లు - CRDA CALLS FOR TENDERS

CRDA Calls for Tenders to Take up Constructions: ప్రపంచ బ్యాంకు, ఆసియా అభివృద్ధి బ్యాంకు రుణం మంజూరు చేయటంతో అమరావతిలో పనుల్ని పరుగెత్తించేందుకు సీఆర్డీఏ, అమరావతి డెవలప్​మెంట్​ కార్పొరేషన్లు వరుస టెండర్లను జారీ చేస్తున్నాయి. తాజాగా ఈ రెండు సంస్థలు కలిపి రూ.2,514 కోట్ల అంచనాలతో టెండర్లను పిలిచాయి. రాజధానిలో రోడ్ల నిర్మాణం లాంటి ట్రంక్ ఇన్ ఫ్రాతో పాటు, భూగర్బ విద్యుత్ కేబుళ్ల కోసం యుటిలీటీ డక్ట్​లు, వరదనీటి కాలువలు, సీవరేజి, అవెన్యూ ప్లాంటేషన్, గెజిటెడ్ అధికారులు, క్లాస్ 4 ఉద్యోగుల అపార్ట్​మెంట్లలో మిగిలిన పనులు చేపట్టేందుకు ఈ టెండర్లను జారీ చేశారు.

రాజధానిలోని రాయపూడి, నేలపాడు, కొండమరాజుపాలెం గ్రామాల్లోని జోన్ 3ఏ ప్రాంతంలో ప్రాంతంలో రహదారులు, డ్రెయిన్ల, నీటి సరఫరా ప్రాజెక్టుల లాంటి మౌలిక సదుపాయాల కల్పన కోసం రూ.505.53 కోట్లతో టెండర్లను పిలిచించింది. జోన్ 3 ఏ ప్రాంతంలో రహదారుల నిర్మాణం, డ్రెయిన్లు, నీటి సరఫరా, సీవరేజి, విద్యుత్, కమ్యూనికేషన్ కేబుళ్ల కోసం యుటిలిటీ డక్ట్​ల నిర్మాణాన్ని చేపట్టనున్నారు. వీటితో పాటు పునర్వినియోగ నీటి పైపులైన్లు, అవెన్యూ ప్లాంటేషన్​తో పాటు ట్రంక్ ఇన్ఫ్రా ప్రాజెక్టులు చేపట్టాలని సీఆర్డీఏ నిర్ణయించింది. దీంతో పాటు జోన్ 3 బీ పరిధిలోని పలు ప్రాంతాల్లోనూ ట్రంక్ ఇన్ఫ్రా ప్రాజెక్టులను నిర్మించేందుకు, ఎల్పీఎస్ లే అవుట్లలో మౌలిక సదుపాయాల కల్పన, అవెన్యూ ప్లాంటేషన్ కోసం రూ.420.65 కోట్లతో మరో టెండర్​ను కూడా సీఆర్డీఏ పిలిచింది.

అమరావతిలో గతంలో నిర్మించిన గెజిటెడ్ అధికారుల అపార్టమెంట్లు, టైప్ 1, 2, క్లాస్ 4 ఉద్యోగుల ఆపార్టుమెంట్లలో మిగిలిపోయిన పనులు చేపట్టేందుకు కూడా సీఆర్డీఏ టెండర్లను ఆహ్వానించింది. మొత్తం 14 టవర్లలోని 1440 అపార్టమెంట్లలో ఎలక్ట్రికల్ పనులు, ప్లంబింగ్, శానిటరీ, అగ్నిమాపక పరికరాల ఏర్పాటు, లిఫ్ట్​లు, ఇతర నిర్మాణాల కోసం రూ.594.54 కోట్లతో పనులు చేపట్టాలని సీఆర్డీఏ నిర్ణయించింది. ఈ ప్రాంతంలో ల్యాండ్ స్కేపింగ్​తో పాటు ఇతర పనుల్ని కూడా చేపట్టనున్నారు. ఈ పనులకు దాఖలయ్యే బిడ్లను ఈ నెల 27 తేదీన తెరవనున్నట్టు సీఆర్డీఏ స్పష్టం చేసింది.