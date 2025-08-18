CRDA Authority Meeting Chaired by CM Chandrababu: అమరావతి పరిధిలోని గ్రామకంఠాల్లో రూ.904 కోట్లతో మౌలిక సదుపాయాల కల్పనకు సీఆర్డీఏ అథారిటీ సమావేశంలో నిర్ణయం తీసుకున్నామని పట్టణాభివృద్ధి శాఖ మంత్రి నారాయణ తెలిపారు. సీఎం చంద్రబాబు అధ్యక్షతన సచివాలయంలో 51వ సీఆర్డీఏ అథారిటీ సమావేశం జరిగింది. అథారిటీ సమావేశంలో వివిధ అంశాలపై చర్చించారు. ఈ సమావేశానికి మంత్రి నారాయణ, సీఎస్ విజయానంద్, పురపాలక, సీఆర్డీఏ ఉన్నతాధికారులు హాజరయ్యారు.
సమావేశం అనంతరం మంత్రి నారాయణ మాట్లాడుతూ 29 గ్రామాల పరిధిలో సీఆర్డీఏ అధ్యయనం చేసి ఇచ్చిన నివేదిక ఆధారంగా సీఎం నిర్ణయాలు తీసుకున్నారని వెల్లడించారు. నీటి సరఫరాకు రూ. 64.35 కోట్లు, సీవరేజ్ వాటర్కు రూ. 110 కోట్లు, రహదారులకు రూ. 339.04 కోట్లు, వీధి దీపాలకు రూ. 12.25 కోట్లతో పనులకు ఆమోదం తెలిపామని వెల్లడించారు. 7 ఏళ్ల పాటు చేసిన పనుల నిర్వహణకు కలిపి మొత్తం రూ. 904 కోట్ల పనులకు ఆమోదం తెలిపామని స్పష్టం చేశారు. మంగళగిరిలో జెమ్స్ అండ్ జ్యువలరీ పార్క్ 78.01 ఎకరాల్లో ఏర్పాటు కోసం భూ సమీకరణ చేయాలని నిర్ణయించామని అన్నారు.
వివిధ ప్రాజెక్టులకు అనుమతులు: దాదాపు రూ.5 వేల కోట్ల పెట్టుబడితో ఏర్పాటయ్యే ఈ పార్క్ ద్వారా 20 వేల మందికి ఉద్యోగ, ఉపాధి అవకాశాలు లభిస్తాయని మంత్రి తెలిపారు. రిటర్నబుల్ ప్లాట్స్లో అసైన్ భూమి అని పేర్కొనటం వల్ల తాము నష్టపోతున్నామన్న రైతుల విజ్ఞప్తి మేరకు అసైన్ అనే పదాన్ని తొలగించాలని సీఎం ఆదేశించారని తెలిపారు. స్పెషల్ పర్పస్ వెహికల్ కింద అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయంతో పాటు వివిధ ప్రాజెక్టులు చేపట్టేందుకు అనుమతులు మంజూరు చేశారని వ్యాఖ్యానించారు. వాటర్ ట్రీట్మెంట్ ప్లాంట్ కోసం 2 ప్యాకేజీల కింద నీటిని శుద్ధి చేసేందుకు రూ.411 కోట్లతో ఒక ప్యాకేజీ, నీటి సరఫరా కోసం రూ.376 కోట్లతో మరో ప్యాకేజీకి ఆమోదం తెలిపారని వివరించారు. ఎస్ఆర్ఎం, విట్ సంస్థలకు మెడికల్, డెంటల్, పారామెడికల్ కళాశాలల ఏర్పాటుకు చెరో 100 ఎకరాలు కేటాయింపునకు నిర్ణయం తీసుకున్నామని మంత్రి నారాయణ వెల్లడించారు.
