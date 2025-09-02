CRDA Authority Meeting Chaired by CM Chandrababu: సీఆర్డీఏ పరిధిలో పెండింగ్లో ఉన్న 1800 ఎకరాలకు భూసేకరణ చేపట్టాలని సీఎం చంద్రబాబు అధ్యక్షతన జరిగిన 52వ సీఆర్డీఏ అథారిటీ సమావేశం నిర్ణయించింది. రాజధానిలో కీలక నిర్మాణాలను త్వరితగతిన పూర్తి చేసేలా దృష్టి సారించాలని సీఎం అధికారులను ఆదేశించారు. అర్బన్ డిజైన్లు, ఆర్కిటెక్చరల్ గైడ్ లైన్స్ నోటిఫికేషన్కు ఆమోదం తెలిపారు. సీఎం క్యాంప్ కార్యాలయంలో ముఖ్యమంత్రి అధ్యక్షతన జరిగిన ఈ సమావేశంలో 7 కీలక అంశాలకు ఆమోదం తెలిపారు. రాజధాని పరిధిలో చేపట్టే కీలక ప్రాజెక్టులు కార్యరూపం దాల్చేలా స్పెషల్ పర్పస్ వెహికల్ ఏర్పాటుకు గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చారు.
సీఆర్డీఏ పరిథిలో ఇంకా 1800 ఎకరాలు భూ సమీకరణ చేపట్టాల్సి ఉన్నందున రైతులు ముందుకు రాకుంటే భూ సేకరణ చేయాలని నిర్ణయించారు. ఈ 1800 ఎకరాలు పెండింగ్ ఉండటం వలన అనేక కీలక ప్రాజెక్టులు ముందుకు సాగేందుకు ఇబ్బందులు తలెత్తున్నాయని సమావేశం నిర్ణయించింది. మాస్టర్ ప్లాన్ అవసరాలకు అనుగుణంగా ఏమైనా భూ సేకరణ చేపట్టాలంటే రైతులతో మాట్లాడి ఆ ప్రక్రియ చేపట్టనున్నట్టు అధికారులు సీఎం దృష్టికి తెచ్చారు. రైతులతో మాట్లాడి వారికి ఎలాంటి ఇబ్బంది కలిగించకుండా ప్రక్రియను చేపట్టాలని సీఎం స్పష్టం చేశారు. రైతులకు ఇప్పటికి భూ సమీకరణకు అవకాశం ఇస్తున్నామని, భూ సమీకరణకు సహకరిస్తేనే వారు లాభ పడతారని మంత్రి నారాయణ వెల్లడించారు. లేదంటే భూ సేకరణకు ప్రభుత్వం వెళ్తుందని స్పష్టం చేశారు.
స్పెషల్ పర్పస్ వెహికల్ ఏర్పాటు: గ్రీన్ ఫీల్డ్ ఎయిర్ పోర్టు, ఎన్టీఆర్ విగ్రహం ఏర్పాటు, స్మార్ట్ ఇండస్ట్రీస్, ఐకానిక్ బ్రిడ్జ్, స్పోర్ట్స్ సిటీ, రివర్ ఫ్రంట్, రోప్ వే, ఇన్నర్ రింగ్ రోడ్ వంటి ప్రాజెక్టుల నిమిత్తం స్పెషల్ పర్పస్ వెహికల్ ఏర్పాటు చేయాలని ఈ సమావేశంలో నిర్ణయించారు. ఎస్పీవీ పరిధిలోకి బయో డిజైన్ ప్రాజెక్టును కూడా తీసుకురావాలని సీఎం చంద్రబాబు అధికారులకు సూచించారు. స్పోర్ట్స్ సిటీ తరహాలోనే హెల్త్ సిటీ కూడా అమరావతిలో ఏర్పాటు కానుందని దాని పరిధిలో బయో డిజైన్ ప్రాజెక్టు ఏర్పాటు చేయాలని సీఎం చెప్పారు. ప్రజారోగ్య సేవల నిమిత్తం బయో డిజైన్ ప్రాజెక్టులో భాగస్వాములుగా ఉండేందుకు 7 దేశాలకు చెందిన నిపుణులు, సంస్థలు సిద్దంగా ఉన్నారని తెలిపారు.
ఎస్పీవీ పరిధిలోని ప్రాజెక్టుల డిజైన్, రెవెన్యూ జనరేషన్ మొదలు నిర్మాణం పూర్తి అయ్యేంత వరకు ఎస్పీవీనే పూర్తి బాధ్యత వహించనున్నట్టు అధికారులు వివరించారు. అమరావతిలో ప్రభుత్వ భవనాల సముదాయం కోసం అవసరమైన మౌలిక సదుపాయాల కల్పన పనుల టెండర్లకు సీఆర్డీఏ అథార్టీ ఆమోదం తెలిపింది. అమరావతి గవర్నమెంట్ కాంప్లెక్స్ భవనాలకు అనుసంధానంగా రోడ్లు, ఫుట్పాత్ల నిర్మాణంలో భాగంగా 53.68 కిలోమీటర్ల మేర రోడ్ల నిర్మాణం చేపట్టనున్నారు. 7 ఏళ్ల పాటు రోడ్ల నిర్వహణ బాధ్యతను కూడా టెండర్ దక్కించుకున్న సంస్థే చేపట్టేలా నిబంధనలు పెట్టినట్టు అధికారులు సీఎంకి వివరించారు. రాజధాని ప్రాంతంలో అర్బన్ డిజైన్లు, ఆర్కిటెక్చరల్ గైడ్లైన్స్కు సంబంధించిన నోటిఫికేషన్ జారీకి అథార్టీ ఆమోదం తెలిపింది.
ప్రపంచ ప్రమాణాలకు ధీటుగా: రాజధాని పరిధిలో కన్వెన్షన్ సెంటర్ల నిర్మాణం కోసం కొన్ని ప్రముఖ హోటళ్లు ముందుకు వచ్చాయని అధికారులు సీఎం చంద్రబాబుకి వివరించారు. నిర్మాణాలు ప్రపంచ ప్రమాణాలకు ధీటుగా ఉండాలని సూచిస్తూ ముందుకొచ్చిన సంస్థలకు కన్వెన్షన్ సెంటర్ల నిమిత్తం భూములు ఇచ్చేందుకు సీఎం అంగీకరించారు. అలానే అధికారులు ఐకానిక్ బ్రిడ్జి నిర్మాణానికి సంబంధించిన పవర్ పాయింట్ ప్రజెంటేషన్ ఇచ్చారు. కృష్ణా నదిలోని ద్వీపాలను అభివృద్ధి చేసి టూరిజాన్ని ఆకర్షించేలా చూడాలని సీఎం చంద్రబాబు సూచించారు.
