Suravaram Sudhakar Reddy Died : కమ్యూనిస్టు పార్టీ అగ్రనేత, సీపీఐ మాజీ ప్రధాన కార్యదర్శి, మాజీ ఎంపీ సురవరం సుధాకర్రెడ్డి (83) ఇకలేరు. తెలంగాణలోని హైదరాబాద్ గచ్చిబౌలి కేర్ ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతూ ఆయన శుక్రవారం రాత్రి తుదిశ్వాస విడిచారు. వయోభారానికి తోడు ఊపిరి తీసుకోవడంలో ఇబ్బందులు ఏర్పడడంతో ఆసుపత్రికి తరలించగా చికిత్స పొందుతూ కన్నుమూశారు. హైదరాబాద్లో మణికొండలో నివసిస్తున్న ఆయనకు భార్య డాక్టర్ బీవీ విజయలక్ష్మి, ఇద్దరు కుమారులు నిఖిల్, కపిల్ ఉన్నారు.
విద్యార్థి ఉద్యమాల నుంచి జాతీయ రాజకీయాల దాకా సురవరం సుధాకర్రెడ్డి ఎదిగారు. మూడు దఫాలు సీపీఐ జాతీయ ప్రధాన కార్యదర్శిగా పనిచేసిన తెలుగు నేతగా నిలిచారు. ఆయన కంటే ముందు చండ్ర రాజేశ్వరరావు సీపీఐ జాతీయ ప్రధాన కార్యదర్శిగా పనిచేశారు. సుధాకర్రెడ్డి తండ్రి వెంకట్రామిరెడ్డి స్వాతంత్య్ర సమరయోధుడు. సురవరం ప్రతాపరెడ్డి ఆయన పెదనాన్న.
విద్యార్థి దశ నుంచే : సురవరం సుధాకర్రెడ్డి సొంతూరు జోగులాంబ గద్వాల జిల్లా ఉండవల్లి మండలం కంచుపాడు. ఆయన తన అమ్మమ్మ ఊరు కోడేరు మండలం కొండ్రావుపల్లిలో 1942 మార్చి 25న జన్మించారు. విద్యాభ్యాసం కోసం కర్నూలు వెళ్లారు. 15 సంవత్సరాల వయసులోనే తమ పాఠశాలకు బ్లాక్బోర్డులు, పుస్తకాలు కావాలంటూ జరిగిన ఆందోళనలో ఆయన పాల్గొన్నారు. విద్యార్థి దశ నుంచే కమ్యూనిస్టు భావజాలం సుధాకర్రెడ్డిని ఆకర్షించింది.
- 1960లో ఏఐఎస్ఎఫ్ కర్నూలు పట్టణ కార్యదర్శిగా సుధాకర్రెడ్డి పనిచేశారు. ఆ తర్వాత జిల్లా కార్యదర్శిగా బాధ్యతలు స్వీకరించారు.
- 1962లో వెంకటేశ్వర విశ్వవిద్యాలయ కోసం ఏర్పాటు చేసిన కమిటీ కార్యదర్శిగా పనిచేసి 62 రోజులపాటు సమ్మెకు నాయకత్వం వహించారు.
- 1964లో కర్నూలులో బీఏ పూర్తి చేశారు. ఆయన కళాశాల విద్యార్థి సంఘం అధ్యక్షునిగా ఎంపికయ్యారు.
- 1967లో హైదరాబాద్లోని ఉస్మానియా యూనివర్సిటీలోని న్యాయ కళాశాల నుంచి సుధాకర్రెడ్డి ఎల్ఎల్బీ పట్టా పొందారు. ఆ తర్వాత హైదరాబాద్ లా కాలేజీలో చేరిన వారంలోనే విద్యార్థి సంఘం ఎన్నికల్లో ప్రధాన కార్యదర్శిగా గెలిచారు. ఆ ఎన్నికల అనంతరం ఆయన ఏఐఎస్ఎఫ్ రాష్ట్ర బాధ్యతలను స్వీకరించారు.
- 1970లో సుధాకర్రెడ్డి ఏఐఎస్ఎఫ్, 1972లో ఏఐవైఎఫ్ జాతీయ అధ్యక్షునిగా ఎన్నికయ్యారు.
- 1974 నుంచి 1984 వరకు సీపీఐ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర కార్యవర్గ సభ్యునిగా పనిచేశారు.
- 1994లో కర్నూలులోని డోన్లో అప్పటి ముఖ్యమంత్రి విజయ్భాస్కర్రెడ్డిపై పోటీ చేసి ఓటమి పాలయ్యారు.
- 1988లో నల్గొండ పార్లమెంట్ స్థానం నుంచి సుధాకర్రెడ్డి లోక్సభకు ఎన్నికయ్యారు. 2000లో ఏపీ సీపీఐ రాష్ట్ర కార్యదర్శిగా, జాతీయ కార్యవర్గ సభ్యునిగా నియమితులయ్యారు.
- 2000 సంవత్సరంలో కరెంట్ ఛార్జీల పెంపుదలకు వ్యతిరేకంగా వామపక్షాలు నిర్వహించిన పోరాటంలో సుధాకర్రెడ్డి కీలక పాత్ర వహించారు.
- 2004లో జరిగిన లోక్సభ ఎన్నికల్లో ఆయన నల్గొండ నుంచే రెండోసారి విజయం సాధించారు.
- 2012 పట్నాలో జరిగిన జాతీయ మహాసభల్లో ప్రధాన కార్యదర్శిగా ఎన్నికయ్యారు.
- 2015లో పుదుచ్చేరిలో, 2018లో కొల్లాంలో జరిగిన మహాసభల్లో ప్రధాన కార్యదర్శిగా ఎన్నికయ్యారు. 2021 వరకు పదవీకాలం ఉన్నప్పటికీ అనారోగ్య కారణాలతో 2019 జులై 24న వైదొలిగారు.
Suravaram Sudhakar Reddy Died : తెలంగాణ ఉద్యమంలో సుధాకర్రెడ్డిది కీలక భూమిక పోషించారు. మొదట్లో భాషాప్రయుక్త రాష్ట్రాల ఏర్పాటుకు మద్దతు తెలిపిన సీపీఐ తర్వాత ప్రత్యేక ప్యాకేజీతో తెలంగాణ వెనుకబాటుతనాన్ని తీర్చవచ్చని భావించింది. అయితే ఆ తర్వాత ప్రత్యేక రాష్ట్రం తప్ప వేరే మార్గం లేదని గుర్తించి పార్టీ వైఖరిని మార్చుకుంది. ఈ నిర్ణయం మారడంలో ఆయన ప్రధానపాత్ర వహించారు.
గచ్చిబౌలి కేర్ ఆసుపత్రిలో సురవరం సుధాకర్రెడ్డి పార్థీవదేహానికి పలువురు ప్రముఖులు నివాళులర్పించారు. ఆయన భౌతికకాయాన్ని ఆదివారం ఉదయం పది గంటలకు హైదరాబాద్ హిమాయత్నగర్లోని పార్టీ రాష్ట్ర కార్యాలయానికి తరలించనున్నారు. కార్యకర్తలు, అభిమానుల సందర్శనార్థం మూడు గంటల వరకు అక్కడే ఉంచనున్నారు. ఆ తర్వాత పార్థీవదేహాన్ని గాంధీ ఆసుపత్రికి, సురవరం నేత్రాలను ఎల్వీ ప్రసాద్ కంటి ఆసుపత్రికి కుటుంబ సభ్యులు అందజేయనున్నారు.
Chandrababu Condolence on Suravaram Death : కమ్యూనిస్టు పార్టీ అగ్రనేత సురవరం సుధాకర్రెడ్డి మృతిపై ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు స్పందించారు. ఆయన మరణ వార్త తనను తీవ్ర దిగ్భ్రాంతికి గురిచేసిందని చెప్పారు. అనునిత్యం ప్రజల గురించి ఆలోచించే సుధాకర్రెడ్డి లేరంటే నమ్మలేకపోతున్నట్లు తెలిపారు. సమకాలీన రాజకీయ నాయకుడిగా ఆయనతో పని చేసిన రోజులు గుర్తొస్తున్నాయని చెప్పారు. కమ్యూనిస్టు పార్టీలో అంచెలంచెలుగా ఎదిగి సీపీఐ జాతీయ కార్యదర్శి స్థాయికి చేరారని పేర్కొన్నారు. ఏ పదవిలో ఉన్నా విలువలతో రాజీపడకుండా పని చేశారన్నారు. వారి కుటుంబ సభ్యులకు తన ప్రగాఢ సానుభూతి తెలియజేస్తున్నట్లు ఎక్స్ వేదికగా చంద్రబాబు ట్వీట్ చేశారు.
కమ్యూనిస్టు పార్టీ అగ్రనేత, మాజీ పార్లమెంటు సభ్యుడు కామ్రేడ్ సురవరం సుధాకర్ రెడ్డి మరణ వార్త నన్ను తీవ్ర దిగ్భ్రాంతికి గురి చేసింది. అనునిత్యం ప్రజల గురించి ఆలోచించి వారికోసమే పని చేసే సుధాకర్ రెడ్డి ఇక లేరు అంటే నమ్మలేకపోతున్నాను. సమకాలీన రాజకీయ నాయకుడిగా ఆయనతో కలిసి పని చేసిన… pic.twitter.com/Q03LrWMqO4— N Chandrababu Naidu (@ncbn) August 23, 2025
సీపీఐ సీనియర్ నేత సురవరం సుధాకర్రెడ్డి మృతి బాధాకరమని ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ పేర్కొన్నారు. ఆయన ఆత్మకు శాంతి చేకూరాలని భగవంతుడిని ప్రార్థిస్తున్నట్లు తెలిపారు. రైతులు, కార్మికుల పక్షాన బలంగా గళం వినిపించారన్నారు. నల్లగొండ ప్రాంతంలో ఫ్లోరోసిస్, కరవు పరిస్థితులపై పోరాటాలు చేపట్టారని గుర్తు చేశారు. సుధాకర్రెడ్డి కుటుంబ సభ్యులకు తన ప్రగాఢ సానుభూతి తెలియజేస్తున్నానని చెప్పారు.
Suravaram Sudhakar Reddy Biography : సీపీఐ సీనియర్ నాయకుడు సురవరం సుధాకర్రెడ్డి మృతి బాధాకరమని మంత్రి లోకేశ్ పేర్కొన్నారు. వారి కుటుంబసభ్యులకు తన ప్రగాఢ సానుభూతి తెలియజేస్తున్నట్లు చెప్పారు. విద్యార్థి సంఘ నేత నుంచి రాజకీయ నేతగా జీవితాంతం ఉద్యమాలు చేశారన్నారు. సుధాకర్రెడ్డి సేవలు చిరస్మరణీయమని లోకేశ్ వ్యాఖ్యానించారు.
సీపీఐ అగ్రనేత సురవరం సుధాకర్రెడ్డి మృతి పట్ల వైఎస్సార్సీపీ అధ్యక్షుడు వైఎస్ జగన్ సంతాపం తెలియజేశారు. ఉమ్మడి రాష్ట్ర రాజకీయాల్లో ఆయన కీలకపాత్ర పోషించారని చెప్పారు. ఏ పదవిలో ఉన్నా ఆయన తనదైన ముద్ర వేశారన్నారు. సుధాకర్రెడ్డి మరణం తెలుగు రాష్ట్రాలకు తీరని లోటని తెలిపారు. వారి కుటుంబసభ్యులకు తన ప్రగాఢ సానుభూతి తెలియజేస్తున్నట్లు వైఎస్ జగన్ పేర్కొన్నారు.
