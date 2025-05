ETV Bharat / state

సీసీ కెమెరాలే కీలకం - 3 వరుస హత్యలు చేసిన సైకోకి ఉరిశిక్ష - COURT SENTENCES MAN TO DEATH

Published : May 16, 2025 at 2:47 PM IST

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Court Sentences Man to Death in Three Murder Cases: మే 5, 2023 మార్కెట్‌ సెంటర్‌లో ఉదయాన్నే రక్తపు మడుగులో మహిళ మృతదేహం, మే 9వ తేదీన రైల్వేస్టేషన్‌ రోడ్డులో ఒక ద్విచక్రవాహన షోరూం ముందు వృద్ధుడి మృతదేహం, అదే రోజు బ్రహ్మానందరెడ్డి షాపింగ్‌ కాంప్లెక్స్‌ వద్ద మరో వ్యక్తి మృతదేహం. ఈ ముగ్గురి తలలపై బలంగా పెద్దరాయితో మోది చంపిన ఆనవాళ్లు. 2023 మేలో 4 రోజుల వ్యవధిలో 3 వరుస హత్యలతో పల్నాడు జిల్లాలోని నరసరావుపేట వణికింది. మరోవైపు పోలీసులకు కూడా సీరియల్‌ కిల్లర్‌ సవాల్‌ విసిరినట్లు అయింది.

ఒకే రోజు 2 హత్యలు, 4 రోజుల్లో ఆ సంఖ్య మూడుకు చేరడంతో పోలీసులు రంగంలోకి దిగారు. ఈ 3 హత్యల కేసు శోధిస్తున్న పోలీసులకు సీసీ కెమెరా ఫుటేజ్‌ కీలకమైంది. మే 5న మహిళ హత్య జరిగిన ప్రాంతంలో వరుసగా నాలుగైదు సీసీ కెమెరాలను పరిశీలించగా నిందితుడు తన్నీరు అంకమ్మరావు ఒక సంచిలో ఇటుకరాయి పెట్టి నడుస్తున్న కదలిక కనిపించింది. మరో సీసీ ఫుటేజీలో మహిళ తలపై కొట్టి చంపి పక్కకు లాగుతున్న దృశ్యాలు కనిపించాయి. మిగతా ఇద్దరి హత్యల కేసుల్లోనూ సీసీ ఫుటేజ్‌లో అంకమ్మరావు సంచిలో ఇటుక రాయితో కనిపించాడు. మహిళను చంపిన కేసులో అతడికి ఉరిశిక్ష, మరో ఇద్దరి హత్యకేసులో కోర్టు జీవితఖైదు విధించింది.

సీసీ ఫుటేజ్‌ల ద్వారా ఛేదన: ఈ కేసుల ఛేదనలో అప్పటి నరసరావుపేట ఒకటో పట్టణ సీఐగా ఉన్న అశోక్‌కుమార్‌ దర్యాప్తు నిందితుడిని పట్టించింది. ఈ క్రమంలో ఆయన మాట్లాడుతూ మహిళ రోడ్డు సమీపంలో నిర్జీవంగా పడి ఉండడం చూసి ఏదైనా వాహనం ఢీకొట్టి వెళ్లిపోయిందనుకున్నామని తెలిపారు. ఆ తర్వాత ఆ వాహనం ఎవరిది అన్న కోణంలో కొన్ని సీసీ ఫుటేజ్‌లు చూశామని అయితే కీలకమైన ఓ షాప్‌ సీసీ ఫుటేజ్‌ కావాల్సి వచ్చిందని తెలిపారు. కాని ఆ దుకాణ యజమాని వేరే ఊరు వెళ్లి 3 రోజుల తరువాత వచ్చారని అన్నారు. ఆ షాప్​ సీసీ ఫుటేజ్‌ చూసేలోగా మరో 2 హత్యలు జరిగాయని వివరించారు.

2023, మే 5వ తేదీన షేక్‌ సల్మా రూ.30,000 నగదుతో వచ్చి రోడ్డు పక్కన నిద్రించిందని ఆమెను హత్య చేయగా నగదు దొరకడంతో ఆ వెంటనే అదే నెల 9న వేర్వేరుగా ఇద్దరిని హత్య చేశాడని వెల్లడించారు. సీసీ కెమెరాల వల్ల నిందితుడు వెంటనే దొరికాడని లేకుంటే ఇంకా ఎంతమందిని చంపేవాడనని సీఐ అన్నారు. సీసీ కెమెరాల వల్ల లాభం ఏంటో ఈ ఘటనలు తెలియజేస్తున్నాయని అన్ని ప్రాంతాల్లో నిఘా కోసం తప్పకుండా కెమెరాలను వినియోగించాలని పోలీసులు సూచిస్తున్నారు.