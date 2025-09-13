ETV Bharat / state

అనాథ పిల్లలకు కొత్త జీవితం - దత్తతకు పెరుగుతున్న ఆదరణ

అనాథ పిల్లలను పెంచుకునేందుకు పలువురు దంపతుల ఆసక్తి - గత ఆరేళ్లలోప్రకాశం జిల్లాకు చెందిన 13 మంది పిల్లలను దత్తత తీసుకున్న విదేశీయులు

Child adoption in Prakasam District
Child adoption in Prakasam District (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 13, 2025 at 6:11 PM IST

2 Min Read
Child adoption in Prakasam District: ఆర్థిక పరిస్థితులు, ఇతరత్రా కారణాలతో తల్లిదండ్రులు వదిలేయడంతో అనాథలుగా మారిన పిల్లలను అమ్మా నాన్న అనే పిలుపు కోసం ఆరాటపడుతున్న పలువురు దంపతులు దత్తత తీసుకునేందుకు ఆసక్తి చూపుతున్నారు. ప్రభుత్వ ఆధ్వర్యంలో నడుస్తున్న శిశుగృహ, బాలసదన్‌ సంరక్షణలో జీవిస్తున్న చిన్నారులను దత్తత తీసుకునేందుకు వారు ముందుకొస్తున్నారు. ఇక్కడవారే కాకుండా విదేశీయులు సైతం పిల్లలను దత్తత తీసుకునేందుకు భారీ ఎత్తున పోటీ పడుతున్నారు. ఇటీవల కాలంలో ఈ చిన్నారుల ప్రక్రియ ప్రకాశం జిల్లాలో జోరందుకుంది.

'కంటేనే అమ్మ అని అంటే ఎలా? కనిపించే ప్రతి దేవత అమ్మే కదా కన్న అమ్మే కదా' అన్న మాదిరిగా అనాథ పిల్లలను పెంచుకోవాలనే ఉద్దేశంతో ఇటీవల కొంతమంది దంపతులు దత్తత తీసుకునేందుకు మొగ్గు చూపుతున్నారు. అందుకు అనుగుణంగా చిన్నారులు కావాలని పిల్లలు కలగని కొందరు దంపతులు దరఖాస్తు చేసుకుంటున్నారు. వీరికి పెంచేందుకు తగిన పరిస్థితులు ఉన్నాయో? లేదో? అధికారులు క్షేత్రస్థాయిలో పరిశీలించిన తర్వాత పిల్లలను సంబంధిత దరఖాస్తుదారులకు అప్పగిస్తున్నారు. పిల్లలను కోరే వారిలో ఎక్కువ మంది ఉద్యోగులే ఉంటున్నారు. నెలల వ్యవధి ఉన్న పసికందుల నుంచి ఐదేళ్లలోపు పిల్లలను పెంచుకునేందుకు ఆసక్తి చూపుతున్నారు.

చిన్నారుల దత్తతకు పెరిగిన దరఖాస్తులు: దరఖాస్తు ఆన్‌లైన్‌ విధానం కావడంతో దేశంలో ఇతర రాష్ట్రాల నుంచి కూడా వచ్చి ఇక్కడ పిల్లలను తీసుకెళ్తున్నారు. ఇటీవల బెంగళూరుకు చెందిన ఓ వైద్యుడు ఓ అమ్మాయిని దత్తత తీసుకున్నారు. కొన్ని నెలల క్రితం ప్రవాస భారతీయులు ఒకరు ఇక్కడకు వచ్చి ఆడబిడ్డను పెంచుకునేందుకు సుముఖత వ్యక్తం చేశారు. గత ఆరేళ్లలో విదేశాలకు చెందినవారు ప్రకాశం జిల్లాకు చెందిన 13 మంది పిల్లలను దత్తత తీసుకున్నారు.

ఇదే మాదిరి స్థానికంగా పలువురు దరఖాస్తు చేసుకుని పిల్లల కోసం ఎదురుచూస్తున్నారు. సాధారణంగా ఆరు సంవత్సరాలు దాటిన పిల్లలను తీసుకెళ్లేందుకు దంపతులు అంతగా ఆసక్తిని కనబరచరు. స్థానికంగా జిల్లాకు చెందిన దంపతులు పదో తరగతి చదువుతున్న ఓ బాలికను పోషిస్తామని ముందుకొచ్చారు. పిల్లలకు అంగవైకల్యం, గ్రహణం మొర్రి వంటివి ఉన్నప్పటికీ అటువంటి వారిని సైతం తాము పెంచుకుంటామని పలువురు ఆసక్తి చూపుతుండటం గమనార్హం.

వరుస క్రమంలో ప్రాధాన్యం: వరుస క్రమంలో ప్రాధాన్యాన్ని అనుసరించి పిల్లల దత్తత కొనసాగిస్తామని, ఇప్పటికే భారీ సంఖ్యలో దరఖాస్తులు వచ్చాయని జిల్లా బాలల పరిరక్షణ అధికారి దినేష్ అన్నారు. అందుకు అనుగుణంగా వరుస క్రమంలో వచ్చిన దరఖాస్తులకు ప్రాధాన్యమిస్తున్నామని ఆయన అన్నారు. ఎవరైనా ఆన్‌లైన్‌లో దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు లేదా జిల్లా కేంద్రంలోని మా కార్యాలయానికి వచ్చి కోరినా నిబంధనల ప్రకారం పిల్లలను అప్పగిస్తామని ఈ సందర్భంగా దినేష్ వెల్లడించారు.

