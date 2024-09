ETV Bharat / state

అప్పు చెల్లించాలని ఫైనాన్స్​ సంస్థ వేధింపులు - దంపతుల ఆత్మహత్య - FINANCE COMPANY HARASSMENT

ఎన్‌ఐటీ పట్నాలో ఏపీ విద్యార్థిని ఆత్మహత్య - సూసైడ్‌ నోట్‌ లభ్యం - AP Student Suicide in NIT Patna

'వ్యవసాయం చేస్తూ అమ్మ, నాన్న మమ్మల్ని చదివిస్తున్నారు. మూడేళ్ల కిందట ఓ ప్రైవేట్ సంస్థలో రూ. 15 లక్షలు రుణం తీసుకున్నారు. సాగులో నష్టాలు వచ్చి రెండు నెలలుగా వాయిదాలు చెల్లించకపోవడంతో అప్పు ఇచ్చిన వారు ఇంటికి నోటీసులు అంటించారు. అవమానకరంగా మాట్లాడారు. దీంతో మనస్తాపానికి గురైన మా అమ్మానాన్న ఆత్మహత్య చేసుకున్నారు.' -భార్గవి మృతులి కుమార్తె

Couple Dies by Suicide Due to Harassment by Loan Agents in Andhra Pradesh : అప్పు ఇచ్చిన సంస్థ ఇంటికి నోటీసులు అంటించి, డబ్బులు కట్టాల్సిందేనని ఒత్తిడి చేయడంతోనే పురుగులు మందు తాగి చనిపోయారని కుమార్తె కన్నీటి పర్యంతమయ్యారు. అసలే అమ్మా నాన్న చనిపోయి దిక్కుతోచని స్థితిలో తమను వదిలి వెళ్లిన బాధలో ఉన్న భార్గవిని తమ్ముడి అనారోగ్యం మరింత కుంగదీస్తుందని బంధువులు ఆందోళన చెందుతున్నారు.

వసతి గృహంలో తొమ్మిదో తరగతి విద్యార్థిని ఆత్మహత్య