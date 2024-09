ETV Bharat / state

వర్షానికి కూలిన ఇల్లు - 5 ఏళ్గుగా బాత్‌రూమ్‌లోనే నివాసం - Couple Staying In Wash Room

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

COUPLE STAYING IN WASH ROOM ( ETV Bharat )

Couple Staying In Wash Room From Past 5 Yrs in Satya Sai District : ఇల్లు కూలిపోయింది. కొత్తది కట్టుకునే స్తోమత లేదు. వేరేచోట అద్దెకు ఉండేంతా డబ్బూ లేదు. దీంతో బాత్‌రూమ్‌నే నివాసంగా మార్చకున్నారు సత్యసాయి జిల్లాలోని ఓ ఫ్యామిలీ. ఇల్లు మంజూరు చేస్తామన్న వైఎస్సార్సీపీ మాజీ ఎమ్మెల్యే తిప్పేస్వామి. ఊరు దాటగానే హామీని గాలికి వదిలేశారు. బాధితులు దుర్భర పరిస్థితి తెలుసుకున్న కూటమి ఎమ్మెల్యే ఎంఎస్​ రాజు ఆర్థిక సాయం చేసి ఇల్లు నిర్మించే వరకు అండగా ఉంటానని భరోసా ఇచ్చారు.